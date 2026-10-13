Tóm dính thiếu gia số 1 showbiz hẹn hò tình tứ với thiên kim tiểu thư kém 21 tuổi trên phố, nhìn như bố đang dắt con đi chơi

Sáng 13/10, tờ 163 đưa tin, nam ca sĩ hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin) mới đây đã cùng bạn gái - thiên kim tiểu thư Thất Thất kém 21 tuổi tới xem giải đua xe F1 diễn ra ở Singapore. Nam ngôi sao cũng được chọn làm khách mời biểu diễn ở sự kiện này.

Trên suốt chặng đường rời khỏi hoạt động, Lâm Tuấn Kiệt luôn nắm chặt tay bạn gái Thất Thất không rời với dáng vẻ vô cùng dịu dàng và cưng chiều đối phương. Nhận thấy biểu hiện lúng túng, bất an từ bạn gái, nam ca sĩ sinh năm 1981 đã liên tục thì thầm dặn dò và an ủi cô. Trước ống kính, Lâm Tuấn Kiệt còn ghé sát, nhỏ giọng ân cần với bạn gái: “Đừng ngại ngùng”.

Lâm Tuấn Kiệt vừa được bắt gặp nắm tay hẹn hò Thất Thất trên đường phố Singapore. Nguồn: Weibo

Thế nhưng, không phải màn tương tác ngọt ngào nói trên mà chính độ chênh lệch ngoại hình giữa Lâm Tuấn Kiệt - Thất Thất mới trở thành chủ đề gây bàn tán, chiếm sóng mạng xã hội. Theo đó, 2 người họ đã lộ ra khoảng cách quá lớn về ngoại hình, bị ví von trông giống như bố và con gái đang dắt tay nhau đi dạo phố.

Cặp đôi xuất hiện chung khung hình tạo nên 1 bức tranh lạc quẻ. Thất Thất mang theo nguồn năng lượng thanh xuân phơi phới, trông vô cùng trẻ trung. Trong khi đó, Lâm Tuấn Kiệt đã bước sang tuổi 45 và lộ ra những dấu hiệu lão hóa trên gương mặt. Không chỉ vậy, vóc dáng của anh cũng góp phần tố cáo tuổi tác thật, đó là dáng người hơi còng xuống, trông có vẻ bị gù lưng.

Nàng tiểu thư 10X lùi lũi đi sát bên cạnh Lâm Tuấn Kiệt, trông có phần căng thẳng, rụt rè, trạng thái tổng thể của cô nàng giống như 1 học sinh đang lo lắng, e dè trên suốt đường đi. Trong khi đó, nam ca sĩ họ Lâm rảo bước với 1 phong thái ung dung, đầy tự tin. Truyền thông cùng khán giả nhận xét, cảnh tượng này chẳng giống 1 cặp đôi đang hẹn hò, thay vào đó lại trông y hệt 1 người cha đang dắt con gái cưng đi dạo phố.

Lâm Tuấn Kiệt bị chê già nua, trong khi đó Thất Thất vẫn còn vô cùng trẻ trung phơi phới. Cặp đôi chênh nhau 21 tuổi xuất hiện chung khung hình bị nhận xét là trông giống như 2 bố con. Ảnh: 163

Mối quan hệ của cặp đôi chú cháu Lâm Tuấn Kiệt - Thất Thất đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Sohu

Lâm Tuấn Kiệt công khai hẹn hò thiên kim tiểu thư kiêm hot girl mạng Thất Thất kém 21 tuổi hồi đầu năm nay. Khi đó, nam ca sĩ quốc dân bất ngờ công bố bức hình chụp chính diện đầu tiên cùng bạn gái đáng tuổi cháu lên trang cá nhân đúng vào hôm anh đưa cô về dự tiệc sinh nhật lần thứ 70 của mẹ mình. Sau bữa tiệc, Lâm Tuấn Kiệt và bạn gái thiên kim có chụp bức hình hạnh phúc cùng bố mẹ nam ca sĩ trong bầu không khí ấm áp. Truyền thông xứ Trung cũng nhận định, Thất Thất nhận được sự chào đón nồng nhiệt của bố mẹ Lâm Tuấn Kiệt.

Tới tháng 3, Lâm Tuấn Kiệt - Thất Thất bất ngờ dính nghi vấn đã “đường ai nấy đi”. Thế nhưng sau đó không lâu, nam ngôi sao đình đám đã tới ủng hộ bạn gái trong lễ tốt nghiệp đại học, qua đó dập tắt triệt để tin đồn tan vỡ với cô.

Lâm Tuấn Kiệt - Thất Thất công khai hẹn hò hồi tháng 1 năm nay. Ảnh: 163

Hồi tháng 5, Lâm Tuấn Kiệt đã tới ủng hộ Thất Thất trong lễ tốt nghiệp đại học, qua đó dập tắt tin đồn chia tay bạn gái. Ảnh: Sohu

Lâm Tuấn Kiệt sinh năm 1981, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ người Singapore nhưng chủ yếu hoạt động tại Trung Quốc. Nhờ giọng ca trời phú và độ nổi tiếng đình đám trong showbiz, anh được công chúng ưu ái xếp vào trong “Tân tứ đại thiên vương” cùng với Châu Kiệt Luân, La Chí Tường và Vương Lực Hoành.

Anh được xem là ca sĩ quốc dân ở làng nhạc Hoa ngữ nhờ sở hữu hàng loạt bản hit quen thuộc với khán giả ở mọi lứa tuổi như Giang Nam, High Fashion... Dù đã đi hát được 20 năm, tên tuổi Lâm Tuấn Kiệt vẫn không hạ nhiệt và còn trở thành tấm gương cho nhiều idol trẻ trong lĩnh vực âm nhạc.

Đáng chú ý, tờ 163 cho biết Lâm Tuấn Kiệt xuất thân từ gia đình giàu có, sở hữu công ty lớn. Nhiều khán giả cũng trìu mến gọi nam ca sĩ là thiếu gia số 1 showbiz dựa trên những thành tích vẻ vang của anh trong suốt sự nghiệp.

Trong khi đó, Thất Thất cũng xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt. Theo nguồn tin, gia đình hot girl 10X sở hữu nhiều biệt thự ở Trung Quốc, Tokyo (Nhật Bản), New York (Mỹ)... Cô từng theo học ở ngôi trường danh giá, có mức học phí đắt đỏ bậc nhất thế giới Parsons School of Design.

Lâm Tuấn Kiệt xuất thân giàu có, gặt hái nhiều thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Ảnh: Sohu