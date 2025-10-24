Tờ People và nhiều trang báo nước ngoài uy tín khác gây xôn xao khi tiết lộ: "Tom Cruise và Ana de Armas trước nay vẫn luôn là bạn bè", hơn nữa, mỹ nhân người Cuba đã duy trì tình trạng độc thân suốt thời gian gần đây. Phải biết rằng, trước đó dân tình truyền tai nhau "rần rần" về việc cặp đôi hơn kém nhau 26 tuổi đang hẹn hò, thậm chí còn tính đến hôn lễ tầm cỡ vũ trụ, sau đó lại chia tay chóng vánh. Ai dè, Ana de Armas chỉ coi Tom Cruise như "một người bạn dễ gần, một người thầy dễ mến".

Quả thực, trước nay, cả Tom Cruise và Ana de Armas đều chưa từng lên tiếng thừa nhận tình yêu. Tuy nhiên, những động thái thân mật giữa họ lại khiến dân tình "tin sái cổ", cứ ngỡ tài tử Top Gun thực sự tìm được "chân ái" sau 13 năm kín tiếng chuyện tình cảm. Giờ đây, khi biết mình "ăn cú lừa", netizen mới cẩn thân soi xét lại "lịch trình tình yêu" của hai ngôi sao đình đám này.

Tom Cruise và Ana de Armas vướng tin hẹn hò từ tháng 2 năm nay. Họ bị bắt gặp cùng nhau đi ăn tối ở Anh. Sau đó, Tom Cruise còn đưa đón người đẹp này bằng trực thăng riêng. Cuối tháng 6, cặp đôi bí mật đi nghỉ dưỡng ở 1 hòn đảo tại Tây Ban Nha. Đến tháng 7, tài tử hàng đầu Hollywood công khai nắm tay Ana de Armas, cùng đi dạo phố ở nước Anh. Khi đó, ai nấy đều tin chắc đây là động thái công khai tình cảm của cặp đôi hơn kém nhau 26 tuổi.

Cặp đôi cùng đi ăn tối vào dịp Valentine...

Sau đó công khai nắm tay đi dạo phố, khiến netizen tin chắc đó là tình yêu.

Vô số nguồn tin tự nhận là thân cận với Tom Cruise và Ana de Armas đã vẽ ra trước mắt công chúng về mối tình của một cặp đôi đồng điệu về tâm hồn, cùng ưa mạo hiểm và muốn có một hôn lễ "tuyệt đối điện ảnh".

Và rồi ngày 16/10, lại có người hé lộ rằng Tom Cruise và "Bond Girl" đã đường ai nấy đi sau 9 tháng hẹn hò vì không còn "ngọn lửa tình yêu" giữa họ không còn. Do đã mất hết cảm xúc nồng nhiệt với đối phương, cả hai quyết định chấm dứt mối quan hệ tình nhân, quay lại làm bạn với nhau.

Netizen tinh ý phát hiện là Tom Cruise và Ana de Armas đang chuẩn bị hợp tác trong một dự án phim ảnh và quãng thời gian 9 tháng qua "tình cờ" trùng khớp với giai đoạn tuyên truyền ban đầu của phim. Có "thuyết âm mưu" cho rằng, Tom Cruise và Ana de Armas đẫ cùng bắt tay nhau tạo nên một chiến dịch truyền thông khéo léo, thu hút sự chú ý của công chúng và tạo hiệu ứng cho tác phẩm sắp tới.

Tom Cruise là một trong những huyền thoại sống, một diễn viên hiếm hoi có khả năng duy trì sức hút và quyền lực tuyệt đối tại Hollywood qua nhiều thế hệ. Với sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm, anh tiếp tục xây dựng một di sản vĩ đại trong ngành điện ảnh với những tác phẩm kinh điển như Top Gun, Mission: Impossible (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi), Last Samurai…Anh từng có 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một phần nguyên nhân là do Tom Cruise tin tưởng và giữ vị trí cao trong giáo phái Scientology nhiều tai tiếng.

Còn về phía Ana de Armas, bóng hồng người Cuba được công chúng cũng như giới chuyên môn đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Năm 2022, cô nhận được đề cử Oscar đầu tiên cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Đồng thời, Ana de Armas còn 3 năm liên tiếp lọt Top 100 "Gương mặt đẹp nhất toàn cầu".

Cứ ngỡ hai diễn viên Hollywood đình đám sẽ về chung một nhà và khiến dân tình xuýt xoa với "gấp đôi visual", ai dè, dường như tất cả chỉ là chiêu trò để thu hút sự chú ý mà thôi!

Nguồn: 163