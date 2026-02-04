Tối ưu việc giặt giũ cho gia đình đông thành viên dịp tết đến

Thời điểm cận Tết, việc phải xử lý lượng lớn quần áo là bài toán thường gặp tại các gia đình đông thành viên hoặc đa thế hệ. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người chọn các dòng máy giặt công suất lớn, tích hợp nhiều chế độ giặt khác nhau cho từng loại vải. Bên cạnh đó, tình trạng thời tiết nồm ẩm kéo dài cũng khiến việc phơi đồ truyền thống gặp khó khăn, dẫn đến việc nhiều hộ gia đình cân nhắc trang bị thêm máy sấy để đảm bảo quần áo luôn khô ráo và chủ động hơn trong sinh hoạt.

Trong guồng dọn dẹp cuối năm, việc giặt giũ trở thành nỗi bận tâm lớn của chị Mai Anh (29 tuổi, Hải Phòng): "Gia đình hiện tại có khoảng 6 người, quần áo ngày một nhiều, chiếc máy giặt cũ giặt tầm 7kg hơn là đã kêu to, đôi khi còn không giặt được. Thế là hai vợ chồng quyết định đổi sang máy giặt cửa trước 12,5kg và mua thêm máy sấy Funiki cho đỡ vất vả mấy ngày Tết."

Tối ưu việc giặt giũ trong những ngày cao điểm cuối năm

Máy giặt cửa trước Funiki 12.5kg giúp việc giặt giũ trong nhiều gia đình trở nên gọn gàng và chủ động hơn

Máy giặt cửa trước Funiki được trang bị 15 chương trình giặt đáp ứng các nhu cầu sử dụng phổ biến trong gia đình, từ quần áo hằng ngày đến chăn ga mỏng. Bên cạnh đó, bảng điều khiển song ngữ với tiếng Việt được thiết kế nổi bật, giúp người dùng dễ quan sát và lựa chọn chế độ giặt một cách thuận tiện.

"Giờ việc giặt giũ trong nhà chủ yếu do chồng mình đảm nhiệm. Mỗi lần chỉ cần gom đồ vào một mẻ, chọn đúng chế độ cho máy vận hành. Vào những ngày cận Tết, quần áo nhiều hơn hẳn nhưng vẫn không còn quá vất vả", chị Mai Anh chia sẻ.

Với các gia đình có con nhỏ, nhu cầu giặt sạch và hạn chế vi khuẩn luôn được ưu tiên. Máy giặt cửa trước Funiki trang bị chế độ giặt nước nóng lên đến 90ºC hỗ trợ làm sạch sâu và loại bỏ các tác nhân gây hại bám trên sợi vải. Đồng thời, gioăng cửa kháng khuẩn có tác dụng hạn chế vi khuẩn sinh sôi và phát triển trên bề mặt trong quá trình sử dụng, góp phần giữ khoang giặt luôn sạch sẽ và an toàn cho quần áo của gia đình.

Sấy khô quần áo tiện lợi trong mùa nồm ẩm kéo dài

Máy sấy Funiki 10kg là mảnh ghép giúp việc giặt giũ trong gia đình không còn bị chi phối bởi nắng mưa hay những ngày nồm ẩm kéo dài.

"Những năm trước, vào mùa nồm ẩm quần áo phơi rất lâu khô, nhiều khi còn có mùi ẩm khó chịu. Từ khi dùng máy sấy Funiki, giặt xong có thể chuyển sang sấy nên mình đỡ vất vả. Quần áo sau khi sấy vẫn giữ được độ mềm, đặc biệt là các chất liệu mỏng như sợi tre của trẻ nhỏ", chị Mai Anh chia sẻ.

Để quần áo giữ được màu sắc, giảm thiểu nhăn rối, máy sấy Funiki được thiết kế theo hướng sấy "vừa đủ" thay vì làm khô bằng nhiệt cao. Nhờ cảm biến thông minh Smart Sensor nhận biết chính xác độ ẩm trong lồng sấy, kết hợp công nghệ Fine AI kiểm soát nhiệt độ sấy thấp, máy có thể tự điều chỉnh nhiệt và thời gian sấy phù hợp. Nhờ đó, quần áo của cả nhà luôn được "chăm sóc" đúng cách, sấy khô hiệu quả mà vẫn bảo vệ sợi vải.

Trong dịp lễ Tết, nhu cầu giặt giũ tăng cao cùng thời tiết nồm ẩm kéo dài tại các tỉnh miền Bắc nên bộ đôi máy giặt – sấy Funiki dần trở thành lựa chọn được nhiều gia đình cân nhắc để chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 15/02/2026, khách hàng mua máy giặt hoặc máy sấy Funiki còn được tặng kèm nước giặt Comfort (hoặc tương đương), mang đến thêm hứng khởi khi sắm sửa thiết bị gia dụng cho gia đình.

Từ nay đến hết ngày 15/02/2026, khách hàng mua các sản phẩm Hòa Phát – Funiki sẽ nhận được nhiều quà tặng thiết thực



