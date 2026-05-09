Tôi từng từ chối mua căn hộ tầng cao, 3 năm sau nhìn lại, đó là quyết định giúp gia đình tôi tránh được hàng loạt rủi ro

Ba năm trước, khi gia đình tôi đứng trước quyết định mua nhà, thị trường bất động sản gần như không để lại nhiều lựa chọn. Giá đất leo thang, ai cũng cố gắng mua một căn hộ để con cái có điều kiện học hành tốt hơn.

Những lựa chọn phổ biến khi đó gồm: nhà phố (quá đắt), chung cư tầm trung, chung cư cao tầng 30–33 tầng, hoặc các căn hộ cũ không có thang máy. Với ngân sách hạn chế, chúng tôi buộc phải chọn giữa hai phương án: căn hộ cao tầng có thang máy hoặc căn hộ thấp tầng cũ kỹ.

Cả gia đình nghiêng về phương án chung cư cao tầng – mới hơn, tiện nghi hơn, “có vẻ” đáng sống hơn. Nhưng tôi lại là người duy nhất phản đối.

“Căn hộ càng cao càng tốt” - một quan niệm chưa chắc đúng

Thời điểm đó, nhiều người tin rằng: nhà càng cao thì càng “có giá”. Các tòa chung cư 30-33 tầng mọc lên dày đặc, san sát nhau, trở thành biểu tượng của cuộc sống hiện đại.

Nhưng tôi lại nhìn theo hướng khác.

Tôi lo ngại về mật độ xây dựng, về việc các tòa nhà quá gần nhau, và đặc biệt là câu hỏi: nếu có sự cố, chuyện gì sẽ xảy ra?

Đó không phải là nỗi lo viển vông.

Khi sự cố xảy ra, tầng cao không còn là “view đẹp” nữa

Một trong những lý do lớn nhất khiến tôi kiên quyết từ chối căn hộ cao tầng là vấn đề an toàn.

Hỏa hoạn ở chung cư cao tầng không giống bất kỳ loại cháy nào khác. Khi lửa bùng lên, nó lan rất nhanh theo chiều đứng. Cầu thang bộ bị khói bao phủ, thang máy gần như không thể sử dụng. Việc thoát hiểm trở nên cực kỳ khó khăn.

Điều đáng nói là: thiết bị cứu hộ cũng có giới hạn.

Thang cứu hỏa phổ biến chỉ với tới khoảng 50–100m (tương đương 17–32 tầng) Không phải thành phố nào cũng có thiết bị cao nhất Nhiều khu dân cư không đủ điều kiện để triển khai cứu hộ từ bên ngoài

Nói cách khác, nếu sự cố xảy ra ở tầng quá cao, khả năng tiếp cận cứu hộ bị hạn chế đáng kể.

Và đó là điều mà ít người nghĩ tới khi chọn nhà.

Thời tiết cực đoan: Tầng cao chịu rủi ro nhiều hơn

Một yếu tố khác mà tôi từng nghĩ là “không đáng kể”, nhưng sau này mới thấy rõ: thời tiết. Những đợt bão lớn, gió mạnh, mưa lớn… ảnh hưởng trực tiếp đến các căn hộ tầng cao:

- Cửa kính chịu áp lực lớn

- Lan can, cửa sổ có thể bị hư hại

- Nguy cơ thấm nước, vỡ kính cao hơn

Trong khi đó, các tầng thấp thường ít bị tác động trực diện hơn.

Có một câu nói mà sau này tôi rất thấm: “View đẹp không quan trọng bằng việc sống an toàn mỗi ngày.”

Sống đông không đồng nghĩa với sống tốt

Các chung cư cao tầng thường có mật độ cư dân rất lớn. Điều này ban đầu tạo cảm giác “khu dân cư sôi động”, nhưng thực tế lại kéo theo nhiều vấn đề:

- Quá tải thang máy

- Áp lực lên hệ thống nước, điện

- Tiếng ồn, tranh chấp sinh hoạt

Khi tỷ lệ lấp đầy cao, mọi vấn đề nhỏ đều có thể trở thành phiền toái lớn.

Ngược lại, những khu thấp tầng hoặc chung cư cũ tuy không “lung linh”, nhưng lại mang đến cảm giác dễ thở hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Chi phí ẩn: Thứ nhiều người không tính khi mua nhà

Một trong những điều khiến tôi “gật gù” sau vài năm là chi phí vận hành.

Ở chung cư cao tầng, bạn gần như phải phụ thuộc vào hệ thống kỹ thuật:

- Thang máy hoạt động liên tục, dễ hỏng

- Máy bơm nước, hệ thống tăng áp cần bảo trì

- Chi phí sửa chữa, thay thế ngày càng tăng theo thời gian

Những khoản này không lớn ngay lập tức, nhưng tích lũy theo năm sẽ trở thành gánh nặng. Trong khi đó, nhà thấp tầng hoặc căn hộ đơn giản lại ít phụ thuộc hơn vào các hệ thống này.

Một thực tế ít người nói: Thanh khoản đang thay đổi

Sau một số sự cố liên quan đến chung cư cao tầng, nhiều người bắt đầu thay đổi quan điểm.

Việc bán lại căn hộ tầng cao không còn dễ như trước. Người mua ngày càng cân nhắc nhiều hơn về:

- An toàn

- Chi phí dài hạn

- Chất lượng sống thực tế

Không ít căn hộ rơi vào tình trạng “có giá nhưng khó bán”.

Nhìn lại sau 3 năm: chọn thấp không phải là chọn thiệt

Khi chuyển về căn hộ thấp tầng, tôi từng nghĩ mình đã “hy sinh” khá nhiều: không view đẹp, không mới, không hiện đại.

Nhưng sau 3 năm, điều tôi nhận được lại khác:

- Ít lo lắng về sự cố

- Chi phí ổn định hơn

- Sinh hoạt đơn giản, dễ kiểm soát

- Cảm giác an toàn rõ rệt hơn mỗi ngày

Và quan trọng nhất: tôi không phải sống trong tâm thế “nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?”.

Tóm lại

Không có lựa chọn nào là hoàn hảo tuyệt đối khi mua nhà. Nhưng có một điều ngày càng rõ ràng: Căn hộ tầng cao không còn là mặc định tốt hơn.

Ngày càng nhiều người sẵn sàng chọn:

- Nhà thấp tầng

- Chung cư cũ

- Căn hộ đơn giản

…đổi lại sự an toàn, chi phí hợp lý và một cuộc sống dễ chịu hơn.

Với tôi, quyết định không mua nhà tầng cao không phải là sự bảo thủ – mà là một lựa chọn có tính toán. Và sau 3 năm, đó vẫn là quyết định khiến tôi thấy yên tâm nhất mỗi khi bước vào nhà.