Tôi từng nghĩ làm nội dung trên mạng chỉ để giết thời gian - đến khi kiếm được gần 1 tỷ đồng, tôi mới hiểu: Phụ nữ sau 30 cần nhiều hơn 1 nguồn thu

Đó cũng là điều mà Qianqian – một bà mẹ toàn thời gian có hơn 170.000 người theo dõi trên mạng xã hội – thừa nhận sau 4 năm tự làm nội dung cá nhân. Từ một người gần như không biết gì về kiếm tiền online, cô đã tạo ra hơn 290.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ đồng) nhờ viết nội dung trên các nền tảng số. Nhưng điều khiến cô tiếc nhất không phải là những tháng ngày vất vả, mà là: “Giá như tôi bắt đầu sớm hơn vài năm”.

“Đến khi có con, tôi mới hiểu kiếm tiền quan trọng thế nào”

Qianqian kể rằng hồi ngoài 20 tuổi, cô từng sống khá vô tư. Công việc ổn định, cuộc sống đều đều, tiền kiếm được chủ yếu dành cho ăn uống, mua sắm và tận hưởng.

Nhưng sau khi lập gia đình và sinh con ở tuổi 30, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Chi phí nuôi con, tiền nhà, tiền sinh hoạt, áp lực tài chính đè lên vai chồng khiến cô bắt đầu lo lắng. Trong khi đó, việc ở nhà chăm con toàn thời gian khiến cô có cảm giác mình đang “mất dần khả năng kiếm tiền”.

“Tôi nhận ra nếu gia đình chỉ có một nguồn thu nhập thì rủi ro quá lớn”, cô chia sẻ.

Tháng 3/2022, cô bắt đầu thử làm nội dung trên mạng xã hội. Ban đầu chỉ là viết chia sẻ cá nhân, kinh nghiệm phát triển bản thân, kiếm tiền online, chăm con… bằng chiếc điện thoại cũ.

Năm đầu tiên, cô kiếm được đúng 1.481 tệ – số tiền quá nhỏ để gọi là thu nhập.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô tiếp tục học.

- Năm 2023: Thu nhập tăng lên 25.000 tệ.

- Năm 2024: Tăng lên 90.000 tệ.

- Năm 2025: Đạt hơn 175.000 tệ.

Tổng cộng sau vài năm, số tiền cô kiếm được từ việc làm nội dung cá nhân đã vượt 290.000 tệ – tương đương gần 1 tỷ đồng Việt Nam.

Điều khiến nhiều phụ nữ trung niên bắt đầu thay đổi

Câu chuyện của Qianqian không còn là trường hợp hiếm.

Những năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ sau 30 tuổi bắt đầu tìm thêm nguồn thu từ mạng xã hội, bán hàng online, viết nội dung, affiliate, livestream, làm freelance hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân.

Lý do rất đơn giản:

Một mức lương ngày nay khó đủ tạo cảm giác an toàn.

Đặc biệt với phụ nữ có con nhỏ hoặc đang bước vào tuổi trung niên, áp lực tài chính thường đến cùng lúc từ nhiều phía:

- Chi phí nuôi con tăng

- Giá sinh hoạt leo thang

- Nguy cơ mất việc ở tuổi ngoài 35

- Cha mẹ già cần chăm sóc

- Áp lực tích lũy cho tuổi nghỉ hưu

Trong bối cảnh đó, “có thêm một nguồn thu” dần không còn là lựa chọn, mà trở thành kỹ năng sinh tồn mới.

“Kiếm tiền là kỹ năng có thể học”

Một trong những điều đáng chú ý nhất trong chia sẻ của Qianqian là cô không hề tự nhận mình giỏi từ đầu.

Ngược lại, cô mô tả bản thân từng rất chậm hiểu, phải học đi học lại nhiều lần, ghi chép bằng tay vì sợ quên.

Cô mua khóa học, tìm người hướng dẫn, tự mày mò từ những kỹ năng nhỏ nhất.

“Người khác đọc một lần là hiểu, tôi phải học nhiều lần”, cô viết.

Nhưng chính điều đó lại phản ánh một xu hướng rất thật: Người kiếm thêm được tiền từ internet không hẳn là người giỏi nhất, mà thường là người chịu học lâu nhất.

Nhiều phụ nữ hiện đại bắt đầu từ những thứ rất bình thường:

- Viết review đồ gia dụng

- Chia sẻ cách đi chợ tiết kiệm

- Làm video nấu ăn

- Kể chuyện quản lý chi tiêu

- Chụp ảnh nhà cửa

- Bán kỹ năng cá nhân

Ban đầu thu nhập có thể rất nhỏ. Nhưng theo thời gian, nó tạo ra một nguồn tiền thứ hai – thứ giúp họ bớt phụ thuộc hơn vào duy nhất một công việc cố định.

Mạng xã hội dễ bắt đầu, nhưng không dễ kiếm tiền

Qianqian cho rằng làm nội dung là một trong những nghề tay trái “ít vốn” nhất hiện nay vì gần như chỉ cần một chiếc điện thoại. Nhưng rào cản thật sự nằm ở việc duy trì lâu dài.

Nhiều người thử vài tháng rồi bỏ vì không có lượt xem, không kiếm được tiền nhanh hoặc cảm thấy mình không nổi bật.

Nhưng theo cô, đây là công việc đòi hỏi tích lũy rất dài hơi.

“Không có mô hình nào đảm bảo lợi nhuận ngay lập tức”, cô viết.

Đó cũng là điểm khiến nhiều phụ nữ trung niên hiện nay bắt đầu thay đổi tư duy tài chính.

Thay vì chỉ tìm công việc “lương cao ngay”, họ bắt đầu xây thêm những dòng tiền nhỏ nhưng bền:

- Một tài khoản mạng xã hội có thể nhận quảng cáo

- Một nghề freelance làm buổi tối

- Một kỹ năng có thể bán online

- Một cộng đồng cá nhân đủ tin tưởng mình

Những thứ này không giúp giàu nhanh, nhưng giúp cuộc sống bớt mong manh hơn.

Điều đáng sợ nhất không phải thất bại, mà là chưa từng thử

Ở cuối bài chia sẻ, Qianqian viết một câu khá đáng suy nghĩ:

“Đa số mọi người thường hối tiếc vì không làm điều gì đó, hơn là hối tiếc vì đã làm”.

Có lẽ đây cũng là tâm lý đang xuất hiện ở rất nhiều phụ nữ sau tuổi 35.

Họ bắt đầu nhận ra:

- Không ai có thể đảm bảo một công việc ổn định mãi mãi

- Một mức lương không còn đủ tạo cảm giác an toàn

- Phụ nữ càng có thêm kỹ năng kiếm tiền càng chủ động hơn trong cuộc sống

Và đôi khi, bước ngoặt tài chính không bắt đầu từ một khoản đầu tư lớn.

Nó bắt đầu từ việc dám thử một điều mới – dù chỉ bằng chiếc điện thoại đặt trên bàn bếp mỗi tối.