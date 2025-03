Tôi lấy chồng NGHÈO cũng được, nghèo theo kiểu Park Bo Gum!

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) đang “làm mưa làm gió” trên các nền tảng MXH hiện nay. Sau khoảng 8 tập, bộ phim khiến cho người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, hạnh phúc có, buồn tủi cũng có. Và đặc biệt hơn, cách diễn xuất, tương tác giữa các diễn viên trong phim vô cùng chân thực khiến netizen phải dành không ngớt lời khen.

Trong đó, Park Bo Gum - nam diễn viên đảm nhận vai chính Gwan Sik hồi trẻ khiến hội chị em như “phát cuồng” vì quá đẹp trai! Chưa kể, tính cách của nhân vật mà anh đảm nhận trong phim cũng làm mọi người phải thốt lên rằng: “Cuộc đời nợ tôi một Park Bo Gum” hay “Anh chồng quốc dân hot nhất hiện tại”.

Thậm chí, dù trong phim, Gwan Sik là một anh chàng hơi “khờ khờ”, gia đình cũng không mấy khá giả, lấy vợ cũng từ hai bàn tay trắng nhưng bất cứ cô gái nào cũng tự nguyện, chấp nhận làm vợ. Đã vậy, netizen còn bình luận: “Lấy chồng nghèo cũng được, mà nghèo theo kiểu Park Bo Gum”.

Park Bo Gum và IU là 2 diễn viên chính trong phim

01. Nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm, minh chứng sống cho câu: Không ai ngừng yêu ai chỉ vì “nghèo”

Gwan Sik do Park Bo Gum thủ vai là một chàng trai lớn lên tại đảo Jeju (Hàn Quốc). Từ nhỏ, anh chàng đã mê đắm cô bạn Ae Sun (do IU đảm nhận), lúc nào cũng đi theo mặc cho bị trêu đùa. Thế rồi như một “phản ứng hóa học” thuận tự nhiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Gwan Sik và Ae Sun trở thành một đôi mặc cho sự ngăn cản từ 2 bên gia đình.

Dẫu vậy, thứ khó khăn nhất mà họ phải đối mặt trong cuộc sống hôn nhân, chính là cái nghèo.

Khoảng thời gian đầu khi mới kết hôn, đến một túp lều tranh, Gwan Sik và Ae Sun còn chẳng có. Họ 5 lần 7 lượt phải “xin khất” tiền thuê nhà, không dám ăn no để nhường cơm và thức ăn cho con, nhiều đêm đi ngủ với cái bụng réo òng ọc vì đói.

Thế nhưng, Gwan Sik vẫn không cần vợ phải làm việc gì quá nhiều. Anh sẵn sàng làm đủ mọi công việc, nhường lại thức ăn ngon cho vợ con và vẫn dành hết mọi ưu tiên cho người bạn đời của mình.

Cách mà nhân vật của Park Bo Gum thể hiện khiến nhiều người phải bày tỏ rằng: “Tình yêu chân thật không đo bằng vật chất, mà đo bằng cách ta đối xử với nhau trong những lúc khó khăn nhất. Một người đàn ông nghèo nhưng yêu vợ điên cuồng, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa, đó mới là người đáng trân trọng nhất. Vì suy cho cùng, điều một người phụ nữ cần không chỉ là vật chất, mà là một người đàn ông sẵn sàng cùng cô ấy đi đến cuối con đường, dù con đường đó có gập ghềnh đến đâu”.

Bởi dù khốn khó, Gwan Sik vẫn chọn cách nắm chặt tay Ae Sun để vượt qua chứ nhất định không từ bỏ tình yêu này vì… nghèo. Người ta hay nói, nghèo thì không có quyền yêu, nhưng Gwan Sik lại chứng minh điều ngược lại: nghèo mà không từ bỏ tình yêu mới thực sự là yêu, còn nghèo mà rời bỏ tình yêu thì đó chỉ là phép thử cho sự không yêu ngay từ đầu.

02. Vợ là số 1, tất cả mọi điều khác đều xếp sau vợ!

Không chỉ cố gắng vì vợ mà thứ ở Gwan Sik khiến nhiều chị em mong muốn chồng mình sẽ có được chính là: “gia trưởng mới lo được cho em”.

Nói Gwan Sik “đội vợ lên đầu” cũng chẳng sai bởi anh sẵn sàng cãi lại bà nội, cha mẹ nếu như đối xử bất công với Ae Sun. Ngay từ nhỏ, ước mơ của Gwan Sik cũng đã luôn tự lui về và nhường chỗ cho ước mơ của Ae Sun. Khi cô bạn này nói ra mong muốn được làm Tổng thống, thì Gwan Sik đã mặc định mình sẽ là “đệ nhất phu quân”. Và sau này khi Ae Sun trở thành trưởng làng, Gwan Sik cũng vui như chính mình thăng quan tiến chức, chạy tới lui để hỗ trợ, ăn mừng cùng vợ.

Hay thời điểm Ae Sun mới về làm dâu, nhân vật Gwan Sik có 1 câu thoại khiến “cả cõi mạng điên đảo”, đặc biệt là những chị em đã kết hôn: “Ae Sun đến sống với con, không phải đến để làm dâu nhà này”.

Sau khi chứng kiến bà nội và mẹ chửi mắng, thậm chí là thẳng tay giáng 1 cú tát vào mặt vợ mình, chỉ vì cô nhất quyết không muốn cho con gái học nghề lặn biển, Gwan Sik đã nói như vậy. Sau đó, anh nhất quyết đưa vợ con ra ở riêng vì muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Thậm chí, anh còn nói với vợ rằng: “Em cũng lật bàn đi, có vương vãi thì để anh dọn. Em cứ phá đi, lúc nào thì nói anh. Dù gì anh cũng bị mắng từ lúc cho em cá rồi”. Câu nói này khiến hội chị em xem phim “đổ đứ đừ” và chỉ biết ước chồng của mình cũng được một góc như vậy, luôn bảo vệ và che chở cho vợ dù trong hoàn cảnh nào.

03. Nếu vợ cho mình 1, mình cho lại vợ 10

Thứ Gwan Sik cho vợ, đôi khi không phải là một lời nói “anh yêu em” hay những thứ kiểu như mọi người vẫn tưởng tượng: Món quà, bông hoa,...

Anh chàng từng lén gia đình mang thêm 1 con cái cho Ae Sun khi biết cô bị gia đình chú ruột đối xử bất công; Khi lớn hơn một chút, Gwan Sik vừa tự bán cá ở chợ, vừa chào mời khách hàng mua thêm bắp cải cho Ae Sun; Rồi sau này, khi đã là vợ chồng, Gwan Sik mua cho vợ từ chiếc kẹp tóc nhỏ đến một ngôi nhà lớn - nơi mà Ae Sun gọi đó là “cung điện” vì chất chứa nhiều kỉ niệm.

Thế nhưng, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với Gwan Sik. Nhiều khán giả nhận ra, tại sao cưới được Ae Sun rồi mà ánh mắt của anh chàng vẫn luôn đượm buồn. Đấy là bởi Gwan Sik vẫn luôn muốn cho vợ mình, con mình một cuộc sống đầy đủ, giàu có hơn nữa. Anh từng liên tục nói rằng: “Lẽ ra em có thể cưới một người chồng giàu hơn” hay “Con gái lẽ ra có được một người ba giàu hơn”.

Gwan Sik vẫn luôn tự trách mình như vậy, trách mình chưa đủ cố gắng để là “trụ gang” cho gia đình. Đặc biệt hơn, thay vì nói “anh yêu em”, Gwan Sik lại hỏi: “em có hạnh phúc không”.

Bởi trong suốt 8 tập phim vừa qua, Gwan Sik vẫn luôn như vậy - hành động - tìm mọi cách để bảo vệ, yêu chiều Ae Sun để cô ấy có thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

04. Cuối cùng, anh chồng quá đẹp trai, đẹp trai và đẹp trai!

Gwan Sik không chỉ “tốt gỗ” mà còn “tốt cả nước sơn”!

Diện mạo của Park Bo Gum chắc chắn đã khiến không ít hội chị em phải xuýt xoa, cảm thán vì quá đẹp trai. Mặc dù anh luôn để kiểu tóc mái ngố nhưng nét của chàng trai miền biển lại khiến ai cũng phải mê đắm. Từ dáng hình đến từng ánh mắt, cử chỉ của Park Bo Gum trong phim đều làm ai xem cũng “lụy”.

Nhiều người hay đùa rằng "Lấy chồng đẹp trai chỉ để ngắm!", nhưng thực tế, việc có một người chồng điển trai mang lại rất nhiều lợi ích hơn là chỉ để tự hào về ngoại hình.

Có một người chồng đẹp trai đồng nghĩa với việc người vợ cũng có xu hướng chăm chút bản thân nhiều hơn. Người ta thường nói "tướng phu thê", nghĩa là vợ chồng càng ngày càng giống nhau – không chỉ về ngoại hình mà còn ở cách ăn mặc, lối sống. Khi ở bên một người đàn ông hấp dẫn, phụ nữ thường có động lực để giữ dáng, làm đẹp, nâng cao giá trị bản thân. Điều này không chỉ giúp họ tự tin hơn mà còn khiến cuộc sống hôn nhân trở nên thú vị hơn.

Hay thậm chí, không ít người đùa rằng, nhiều khi có những khoảnh khắc muốn “cự cãi” với chồng mà nếu thấy người ấy đẹp trai như Park Bo Gum, có lẽ cơn giận cũng nguôi ngoai đi nhiều phần.

Đó cũng chính là những lý do mà ai xem phim xong cũng cảm thấy mình cần một Park Bo Gum trong đời hay chấp nhận lấy một người chồng nghèo, nhưng phải giống Park Bo Gum!

- “Khó khăn cỡ nào thì nếu là Park Bo Gum, tôi cũng nguyện theo anh ấy suốt đời. Tôi không cần ăn ngon, mặc đẹp, tôi chỉ cần chồng là Park Bo Gum”.

- “Kiếm đâu ra một anh chồng quốc dân như này ngoài đời thật đây hả các chị em. Xem phim mà lụy anh ấy quá chừng, đẹp trai, chiều vợ, bảo vệ vợ số 1. Các anh chồng hãy coi đây là văn mẫu để học thuộc đi là vừa rồi!”.

- “Cứ nghĩ lấy chồng phải có kinh tế mà xem phim thấy Park Bo Gum bẻ gãy luận điệu này của mình luôn. Hóa ra, mọi thứ trong cuộc sống đều có cách giải quyết, chỉ cần một anh chồng yêu vợ, luôn luôn yêu vợ và cưng chiều vợ như vậy. Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn là đây!’.