Tôi học cách dọn nhà của giới trẻ và nhận ra: Chỉ cần đổi tư duy, việc giảm một nửa mà nhà vẫn gọn gàng mỗi ngày

Có những ngày tôi dành cả buổi để dọn nhà: rửa bát, lau bếp, sắp lại đồ, giặt giũ… Vậy mà chỉ vài ngày sau, mọi thứ lại bừa bộn như cũ. Lưng đau, tay mỏi, mà nhà thì vẫn không gọn được lâu.

Cho đến khi tôi bắt đầu để ý cách giới trẻ quản lý nhà cửa. Điều khiến tôi bất ngờ là họ không làm việc nhà nhiều hơn - họ chỉ làm việc nhà thông minh hơn.

Sau khi thử áp dụng vài cách đơn giản, tôi nhận ra một điều: chỉ cần thay đổi tư duy, việc nhà có thể nhẹ đi một nửa mà nhà vẫn gọn gàng mỗi ngày.

Dưới đây là những mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả mà tôi học được.

1. Chuẩn bị nguyên liệu cho cả tuần chỉ trong 30 phút

Một trong những thay đổi lớn nhất là chuẩn bị nguyên liệu sẵn vào cuối tuần.

Trước đây, mỗi ngày tôi đều phải cắt rau, thái thịt, bóc tỏi… rất mất thời gian. Nhưng nhiều người trẻ chỉ dành khoảng 30 phút vào Chủ nhật để chuẩn bị cho cả tuần.

Họ cắt sẵn cà rốt, khoai tây, thịt… rồi chia thành từng phần nhỏ cho mỗi bữa ăn và để trong tủ đông. Khi nấu chỉ cần lấy ra sử dụng.

Cách này có ba lợi ích rõ rệt:

- Tiết kiệm thời gian nấu ăn mỗi ngày

- Không nấu dư gây lãng phí

- Bữa tối có thể hoàn thành chỉ trong 10–15 phút

Thậm chí nhiều người còn băm sẵn hành, tỏi, gừng rồi cấp đông trong khay đá. Khi cần nấu chỉ việc lấy một viên ra dùng.

2. Lót giấy hoặc bông thấm dầu trong khay máy hút mùi

Ngăn chứa dầu của máy hút mùi là một trong những thứ khó vệ sinh nhất trong bếp. Dầu mỡ bám lâu ngày vừa bẩn vừa khó cọ rửa.

Nhưng nhiều người trẻ chỉ cần làm một việc đơn giản: lót một lớp bông thấm dầu, khăn giấy hoặc màng bọc thực phẩm vào khay.

Sau một thời gian, chỉ cần lấy lớp lót đó bỏ đi và thay lớp mới. Khay dầu gần như không cần phải rửa.

3. Máy rửa chén không chỉ dùng để rửa bát

Nhiều gia đình vẫn nghĩ máy rửa chén chỉ dùng cho bát đĩa. Nhưng thực tế, nó có thể làm được nhiều hơn thế.

Nhiều người trẻ cho vào máy rửa chén:

- nồi và chảo

- lưới lọc máy hút mùi

- cốc và bình sữa

- khay đựng đồ

- thậm chí cả phụ kiện đèn chùm

Máy rửa chén vừa rửa sạch, vừa tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với rửa tay.

Sau bữa ăn, thay vì đứng cả tiếng trong bếp, họ chỉ cần xếp đồ vào máy rồi… đi nghỉ.

4. Làm sạch máy xay thịt chỉ trong 30 giây

Máy xay thịt hoặc máy xay thực phẩm thường rất khó rửa vì lưỡi dao sắc và cặn thực phẩm bám chặt.

Cách nhiều người áp dụng khá đơn giản:

- Cho nước nóng vào máy

- Thêm vài giọt nước rửa chén

- Cho một ít baking soda

- Bật máy xay khoảng 30 giây

- Sau đó đổ nước đi và tráng lại.

Máy xay gần như sạch hoàn toàn mà không cần tháo lưỡi dao hay cọ rửa bằng tay.

5. Thùng rác lớn giúp giảm việc nhà đáng kể

Trước đây tôi dùng thùng rác nhỏ. Ngày nào cũng phải thay túi rác, có khi một ngày vài lần.

Nhưng nhiều người trẻ lại chọn thùng rác lớn hơn, đặc biệt là trong bếp.

Nhờ vậy:

- không phải thay túi rác liên tục

- rác có thể 2–3 ngày mới cần đổ

- tiết kiệm túi rác và thời gian

Một mẹo thú vị khác là lót sẵn nhiều lớp túi rác trong thùng. Khi túi trên cùng đầy, chỉ cần kéo ra và dùng ngay lớp tiếp theo.

6. Gắn bánh xe cho đồ dùng trong nhà

Nhiều đồ trong nhà khá nặng như:

- quạt đứng

- chậu cây lớn

- máy tạo độ ẩm

- hộp đựng đồ

Thay vì bê vác, nhiều người trẻ gắn thêm bánh xe ở phía dưới.

Nhờ vậy, việc di chuyển đồ trong nhà trở nên rất nhẹ nhàng. Một người cũng có thể dễ dàng đẩy đi bất cứ đâu.

Đặc biệt với chậu cây lớn trên ban công, khay có bánh xe giúp việc dọn dẹp và sắp xếp cây dễ dàng hơn rất nhiều.

7. Bảo vệ bộ lọc máy hút bụi

Bộ lọc của máy hút bụi rất dễ bẩn nhưng lại khó vệ sinh.

Một số người chỉ đơn giản bọc bộ lọc bằng lớp giấy hoặc lớp vải mỏng. Khi bẩn, họ thay lớp bọc đó thay vì phải rửa bộ lọc.

Thậm chí có người còn cắt khẩu trang để bọc bộ lọc trong trường hợp cần thiết.

Cách này giúp bộ lọc sạch lâu hơn và giảm việc vệ sinh.

8. Làm mềm vết bẩn trước khi lau

Sai lầm phổ biến khi dọn nhà là cố gắng chà mạnh những vết bẩn cứng đầu.

Cách thông minh hơn là làm mềm vết bẩn trước.

Ví dụ:

- dầu mỡ trong bếp: ngâm baking soda 10 phút

- nấm mốc trong nhà tắm: dùng khăn ẩm tẩm dung dịch khử trùng

- Sau khi vết bẩn mềm ra, chỉ cần lau nhẹ là sạch.

Cách này vừa tiết kiệm sức vừa tránh làm trầy xước bề mặt.

9. Robot hút bụi - “nhân viên dọn nhà” thầm lặng

Nhiều người trẻ không còn quét nhà mỗi ngày. Họ đặt lịch cho robot hút bụi hoạt động khi đi làm.

Khi trở về nhà, sàn đã sạch.

Robot còn có thể hút bụi ở những nơi khó dọn như:

- gầm giường

- gầm sofa

- góc tường

Điều quan trọng là giảm việc nhà lặp lại mỗi ngày.

Kết luận: Việc nhà không cần chăm chỉ hơn, chỉ cần thông minh hơn

Sau khi thử áp dụng những mẹo này, tôi nhận ra một điều rất rõ ràng:

Nhà cửa gọn gàng không phụ thuộc vào việc bạn làm việc nhà nhiều đến đâu, mà phụ thuộc vào cách bạn tổ chức công việc đó.

Giới trẻ ngày nay có một tư duy rất đáng học hỏi:

- giảm những việc lặp lại

- tận dụng công cụ

- chuẩn bị trước

- đơn giản hóa mọi thứ

Nhờ vậy, họ không phải dành quá nhiều thời gian cho việc nhà nhưng không gian sống vẫn luôn gọn gàng, thoải mái và dễ chịu.

Và đôi khi, chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, việc dọn dẹp trong nhà cũng có thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.