Không ít người có thói quen mua dầu xả theo chương trình khuyến mãi, mua chai lớn cho tiết kiệm hoặc thử sản phẩm mới rồi phát hiện không phù hợp với mái tóc. Kết quả là trong phòng tắm có vài chai dùng dở, bỏ thì tiếc mà giữ lại chẳng biết làm gì.

Thực tế, dầu xả chứa các thành phần giúp làm mềm, giảm ma sát và hạn chế tình trạng rối của sợi tóc. Nhờ đặc tính này, một số người đã thử tận dụng dầu xả cho những công việc khác trong gia đình.

Dưới đây là 6 mẹo được chia sẻ, trong đó có những cách khá thiết thực nhưng cũng có những cách cần cân nhắc để tránh phản tác dụng.

1. Hỗ trợ loại bỏ vụn giấy bám trên quần áo

Một trong những tình huống khó chịu nhất khi giặt đồ là quên lấy khăn giấy ra khỏi túi quần. Sau một vòng giặt, quần áo tối màu có thể phủ đầy những mảnh giấy trắng li ti.

Một mẹo được chia sẻ là sử dụng một lượng rất nhỏ sản phẩm làm mềm vải trong lần xả tiếp theo để giảm tình trạng vụn giấy bám chặt vào sợi vải.

Tuy nhiên, cần phân biệt dầu xả tóc và nước xả vải. Hai sản phẩm này không giống nhau và không nên tùy tiện đổ dầu xả tóc vào máy giặt. Cách an toàn hơn là để quần áo khô, giũ sạch rồi dùng cây lăn bụi hoặc băng dính lấy vụn giấy.

2. Hỗ trợ xử lý bồn cầu bị tắc nhẹ

Nghe có vẻ khó tin, nhưng một số người tận dụng đặc tính tạo độ trơn của dầu xả để hỗ trợ xử lý bồn cầu bị tắc do giấy vệ sinh.

Cách làm được chia sẻ là hòa một ít dầu xả vào nước ấm, đổ xuống bồn cầu, chờ một lúc rồi sử dụng cây thụt chuyên dụng.

Dù vậy, hiệu quả không được bảo đảm. Nếu nguyên nhân là vật cứng, khăn ướt hoặc đường ống bị tắc nghiêm trọng, dầu xả gần như không giải quyết được vấn đề. Cũng không nên đổ quá nhiều hóa chất hoặc dùng nước sôi vì có thể gây ảnh hưởng đến thiết bị.

3. Tận dụng khi lau chùi ô tô: Cần chọn đúng bề mặt

Một mẹo khác được lan truyền là pha loãng dầu xả với nước theo tỷ lệ 1:10, sau đó dùng khăn mềm lau thân xe để tạo cảm giác bóng hơn.

Tuy nhiên, không phải sản phẩm chăm sóc tóc nào cũng phù hợp với lớp sơn ô tô. Một số thành phần có thể để lại màng bám, tạo vệt hoặc ảnh hưởng đến lớp phủ bảo vệ.

Thay vì thử trên toàn bộ thân xe, tốt nhất nên dùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng. Một chai dầu xả không dùng đến khó có thể thay thế hoàn toàn sản phẩm chăm sóc sơn xe.

4. Lau sàn nhà sáng bóng hơn

Nhiều người thích cảm giác sàn nhà bóng đẹp sau khi lau và cho rằng thêm vài giọt dầu xả vào nước sẽ giúp đạt hiệu quả này.

Thực tế, dầu xả có thể để lại một lớp màng trên bề mặt, khiến sàn trông bóng hơn trong thời gian ngắn. Nhưng đây cũng là nhược điểm đáng lưu ý.

Với gạch men, sàn đá hoặc sàn gỗ, phần tồn dư có thể làm bề mặt trơn trượt, dễ bám bụi và khó làm sạch. Đặc biệt, gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ không nên áp dụng mẹo này.

5. Gỡ phần lông bị rối trên một số món đồ vải

Những chiếc áo khoác có phần lông trang trí hoặc phụ kiện lông nhân tạo đôi khi bị rối, bết sau khi giặt.

Với loại lông nhân tạo có hướng dẫn cho phép giặt nước, có thể thử một lượng dầu xả rất nhỏ đã pha loãng trên vùng khuất, sau đó xả sạch và dùng lược phù hợp chải nhẹ theo chiều sợi.

Không nên áp dụng với lông thật, đồ cần giặt khô hoặc chất liệu dễ biến dạng. Việc chải quá mạnh có thể khiến sợi lông bị đứt, rụng hoặc mất độ phồng ban đầu.

6. Làm mềm quần áo sau khi giặt

Nhiều người cho rằng có thể đổ dầu xả tóc vào ngăn nước xả vải của máy giặt để quần áo mềm mại hơn.

Dù có một số thành phần mang đặc tính làm mềm, dầu xả tóc không được thiết kế cho quy trình giặt máy. Sản phẩm có thể để lại cặn trên quần áo hoặc trong thiết bị.

Nếu muốn tận dụng một chai dầu xả không hợp tóc, không nên xem đây là cách thay thế nước xả vải lâu dài. Sử dụng đúng sản phẩm chuyên dụng vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Tiết kiệm đúng cách không có nghĩa là tận dụng bằng mọi giá

Nhìn vào 6 mẹo trên, có thể thấy một chai dầu xả không dùng đến vẫn có những khả năng tận dụng nhất định. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ sản phẩm còn hạn nhưng không hợp tóc với sản phẩm đã thực sự hết hạn sử dụng.

Đặc biệt, không nên dùng dầu xả của người để tắm cho chó mèo. Các sản phẩm dành cho người có thể không phù hợp với độ pH và đặc điểm da của thú cưng, dẫn đến kích ứng.

Một món đồ được tận dụng đúng cách có thể giúp gia đình giảm lãng phí. Nhưng nếu chỉ vì tiếc một chai dầu xả vài chục nghìn đồng mà làm hỏng đôi giày, ảnh hưởng đến sàn nhà hay gây kích ứng da, khoản tiền phải bỏ ra để khắc phục có thể còn lớn hơn nhiều.

Tiết kiệm thông minh không phải là giữ lại mọi thứ, mà là biết món nào nên tận dụng, món nào nên dừng sử dụng đúng lúc.