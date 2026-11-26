Có một kiểu đồ vật rất dễ tích tụ trong nhà mà chúng ta đôi khi không để ý: Những chiếc cốc cà phê mang về sau mỗi lần mua đồ uống. Ban đầu, bạn giữ lại vì chiếc cốc có màu sắc đẹp, hình in dễ thương hoặc thiết kế khá chắc chắn. Nhưng sau vài tuần, chúng thường nằm chồng chất trong góc tủ, chẳng được dùng đến.

Vứt đi thì tiếc, giữ lại lại chiếm diện tích. Đây cũng là tình trạng quen thuộc của không ít gia đình.

Thực tế, thay vì mua thêm những món đồ đựng lặt vặt, bạn hoàn toàn có thể tận dụng cốc cà phê đã qua sử dụng để giải quyết nhiều nhu cầu trong nhà. Từ góc làm việc, bàn trang điểm đến khu vực bếp hay ban công, những chiếc cốc này đều có cơ hội được sử dụng lần thứ hai.

Dưới đây là 8 ý tưởng đáng thử, vừa đơn giản, vừa tiết kiệm.

1. Biến cốc cà phê thành hộp đựng bút trên bàn làm việc

Một chiếc hộp đựng bút mới có thể không quá đắt, nhưng nếu trong nhà đã có sẵn cốc cà phê bằng nhựa cứng thì chẳng cần mua thêm.

Cách đơn giản nhất là rửa sạch, lau khô và đặt cốc trên bàn để đựng bút, kéo nhỏ, thước kẻ hoặc những món đồ văn phòng phẩm thường dùng.

Nếu chiếc cốc quá cao, bạn có thể cắt ngắn phần thân sao cho chiều cao còn khoảng hai phần ba chiều dài cây bút. Nhờ vậy, việc lấy những cây bút ngắn sẽ thuận tiện hơn.

Với cốc nhựa trong suốt, bạn còn dễ dàng nhìn thấy đồ vật bên trong mà không phải mất công tìm kiếm.

Một lưu ý nhỏ là sau khi cắt, nên dùng giấy nhám làm nhẵn các cạnh để tránh trầy xước tay. Nếu cốc quá mỏng, dễ đổ hoặc có cạnh sắc khó xử lý, tốt nhất không nên sử dụng.

2. Làm giá đựng cọ trang điểm, tiết kiệm diện tích bàn trang điểm

Bàn trang điểm của nhiều phụ nữ thường có hàng chục món đồ nhỏ như cọ, son, chì kẻ mắt, bông mút. Nếu không sắp xếp hợp lý, mọi thứ rất dễ trở nên lộn xộn.

Những chiếc cốc cà phê trong suốt có thể giải quyết vấn đề này khá hiệu quả.

Bạn có thể sử dụng cốc cao để đựng cọ trang điểm, đặt cán cọ xuống dưới và phần lông hướng lên trên. Cách này giúp hạn chế tình trạng lông cọ bị ép cong hoặc biến dạng.

Trong khi đó, cốc thấp hơn có thể dùng để đựng bông mút đã được vệ sinh và phơi khô, son môi hoặc các phụ kiện nhỏ.

Một mẹo thú vị khác là đặt chiếc cốc nhỏ vào trong cốc lớn để tạo thành hai tầng đựng đồ. Những cây cọ ngắn được đặt phía trước, cọ dài phía sau, giúp việc lựa chọn thuận tiện hơn.

Nếu cốc quá nhẹ, bạn có thể đặt vài viên sỏi sạch dưới đáy để tăng độ ổn định. Tuy nhiên, cần bảo đảm sỏi không tiếp xúc với đầu cọ và thường xuyên vệ sinh dụng cụ.

3. Tận dụng cốc cà phê để trồng cây thủy sinh

Với những người thích trồng cây nhưng không muốn mua thêm chậu mới, đây là cách tận dụng rất đáng thử.

Một chiếc cốc cà phê trong suốt có nắp hoàn toàn có thể biến thành bình giâm cành trầu bà, bạc hà hoặc một số loại cây dễ ra rễ trong nước.

Đầu tiên, rửa sạch cốc và đổ nước vào bên trong. Tiếp đó, tận dụng phần nắp có lỗ cắm ống hút để giữ cố định cành cây. Nếu lỗ quá nhỏ, có thể mở rộng vừa đủ để thân cây không bị ép chặt.

Với cành giâm chưa có rễ, nên để phần mắt thân cần ra rễ ngập trong nước, đồng thời giữ phần lá phía trên mặt nước để hạn chế thối úng.

Đặt chiếc cốc ở nơi có ánh sáng gián tiếp, chẳng hạn bàn làm việc gần cửa sổ hoặc kệ ban công có mái che. Thay nước định kỳ, vệ sinh cốc và theo dõi tình trạng rễ.

Điểm thú vị là nhờ thành cốc trong suốt, bạn có thể quan sát quá trình cây ra rễ mỗi ngày. Một chiếc cốc tưởng chừng bỏ đi bỗng trở thành món đồ trang trí xanh mát mà gần như không tốn chi phí.

4. Biến cốc có nắp thành bình đựng nước rửa tay dạng nhấn

Nếu có một chiếc cốc nhựa cứng, còn nguyên nắp và đủ chắc chắn, bạn có thể tận dụng làm bình đựng dung dịch vệ sinh dạng nhấn.

Vật dụng cần chuẩn bị là một đầu bơm lấy từ chai cũ còn sử dụng tốt. Sau khi vệ sinh các bộ phận, bạn tạo lỗ trên nắp cốc sao cho vừa với đầu bơm, sau đó cố định chắc chắn.

Phần ống hút bên dưới cần được điều chỉnh chiều dài để gần chạm đáy cốc nhưng không bị gập.

Cách làm này phù hợp hơn với các loại dung dịch như nước rửa tay thông thường, với điều kiện vật liệu cốc tương thích và nắp đủ chắc để chịu lực nhấn.

Riêng với nước rửa chén đậm đặc hoặc các chất tẩy rửa mạnh, tốt nhất nên giữ trong bao bì chuyên dụng. Cũng không nên đựng hóa chất trong cốc còn hình thức giống đồ uống, đặc biệt ở gia đình có trẻ nhỏ.

5. Tạo đồ trang trí tường từ những chiếc cốc có hình in đẹp

Không ít thương hiệu đồ uống thiết kế cốc theo mùa, theo dịp lễ hoặc các bộ sưu tập đặc biệt. Có những chiếc cốc sở hữu họa tiết đẹp chẳng khác nào một món đồ trang trí.

Thay vì cất chúng trong tủ, bạn có thể tận dụng để làm bảng trang trí nhỏ.

Chuẩn bị một tấm bảng nỉ hoặc bảng nền cứng, sau đó cố định những chiếc cốc đã rửa sạch, phơi khô lên bề mặt bằng loại keo phù hợp.

Sắp xếp cốc ở các vị trí cao thấp khác nhau sẽ tạo hiệu ứng ba chiều khá thú vị. Bạn có thể cắm thêm hoa khô, cành trang trí nhẹ hoặc đơn giản giữ nguyên thiết kế ban đầu.

Cách làm này phù hợp với góc làm việc, kệ trang trí hoặc phòng sinh hoạt cá nhân. Tuy nhiên, cần dùng giá đỡ và phương pháp cố định đủ chắc chắn, không nên chỉ dựa vào băng dính mỏng để treo những chiếc cốc nặng.

6. Biến vỏ cốc cà phê thành nam châm trang trí tủ lạnh

Đây là ý tưởng phù hợp với những người thích đồ thủ công và muốn giữ lại các họa tiết đặc biệt trên cốc cà phê.

Bạn có thể chọn phần vỏ giấy hoặc lớp bọc ngoài có hình in đẹp, cắt thành những hình nhỏ như bông hoa, con vật, biểu tượng hoặc dòng chữ yêu thích.

Nếu lớp giấy dày, hãy tách bớt phần bìa phía sau để miếng trang trí mỏng hơn. Sau đó, ép phẳng, để khô hoàn toàn rồi dán lên một miếng nam châm mềm.

Để sản phẩm bền và đẹp hơn, có thể phủ thêm màng cán nguội trong suốt lên bề mặt trước khi cắt tạo hình.

Một chiếc vỏ cốc có thể làm thành ba hoặc bốn miếng nam châm nhỏ. Gắn chúng lên tủ lạnh, bạn sẽ có ngay bộ sưu tập trang trí độc đáo mà không cần mua đồ lưu niệm mới.

Đặc biệt, những chiếc cốc gắn với một chuyến du lịch hay một kỷ niệm nào đó còn mang giá trị tinh thần riêng.

7. Tận dụng cốc để tăng sự bay hơi nước trong phòng

Vào những ngày thời tiết hanh khô, một số người thường đặt cốc nước trong phòng với mong muốn không khí dễ chịu hơn.

Nếu muốn tận dụng cốc cà phê, bạn có thể thử cách làm bay hơi thụ động bằng một chiếc khăn cotton sạch.

Đổ một lượng nước vừa phải vào cốc, đặt thanh đỡ ngang miệng cốc rồi vắt khăn lên sao cho một phần khăn tiếp xúc với nước. Nhờ hiện tượng mao dẫn, nước thấm dần lên khăn và bay hơi từ bề mặt vải.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng đây chỉ là biện pháp làm bay hơi nước ở quy mô nhỏ, không thể thay thế máy tạo độ ẩm hoặc bảo đảm độ ẩm phù hợp cho cả căn phòng.

Ngoài ra, phải thay nước, giặt và phơi khô khăn hằng ngày, không để nước đọng lâu gây nấm mốc. Nên đặt cốc xa ổ điện, thiết bị điện tử và những vị trí dễ bị va đổ.

Nếu phòng đã ẩm, đặc biệt vào mùa nồm, không nên áp dụng cách này.

8. Dùng cốc trong suốt để phân chia thực phẩm khô khi nấu ăn

Một công dụng khác khá tiện lợi là sử dụng cốc để chia sẵn lượng nguyên liệu cần dùng trong ngày.

Chẳng hạn, trước khi nấu chè hoặc chuẩn bị món ăn, bạn có thể cho đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành hay một số loại hạt vào từng chiếc cốc riêng biệt.

Nhờ thành cốc trong suốt, việc nhận biết và lấy nguyên liệu sẽ nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, không nên xem cốc cà phê dùng một lần là hộp bảo quản thực phẩm lâu dài. Nắp cốc thường không có khả năng chống ẩm tốt, trong khi vật liệu sau khi sử dụng và vệ sinh nhiều lần có thể xuống cấp.

Với nguyên liệu cần cất giữ lâu, nên sử dụng hộp chuyên dụng có nắp kín, bảo đảm an toàn tiếp xúc thực phẩm.

Cốc cà phê đã qua sử dụng phù hợp hơn để chia nguyên liệu tạm thời trong quá trình chuẩn bị bữa ăn, nếu cốc còn nguyên vẹn, sạch và được thiết kế cho tiếp xúc thực phẩm.

Tiết kiệm không phải giữ lại mọi thứ, mà là biết tận dụng đúng cách

Điều thú vị nhất trong 8 ý tưởng trên không nằm ở việc một chiếc cốc có thể biến thành bao nhiêu món đồ, mà ở cách chúng ta thay đổi thói quen tiêu dùng.

Trước khi mua một chiếc hộp đựng bút mới, có thể nhìn lại xem trong nhà đã có vật gì thay thế được hay chưa. Trước khi sắm thêm bình trồng cây, hãy thử tận dụng những chiếc cốc còn tốt. Và trước khi vứt bỏ một món đồ có thiết kế đẹp, đôi khi chỉ cần vài phút sáng tạo để mang lại cho nó một công dụng khác.

Tất nhiên, không phải chiếc cốc nào cũng đáng giữ. Cốc giấy đã ngấm nước, cốc nhựa bị nứt, biến dạng hoặc có mùi nên được loại bỏ và phân loại rác phù hợp.

Sống tiết kiệm không có nghĩa là biến ngôi nhà thành nơi tích trữ đồ cũ. Điều quan trọng là giữ lại những gì thực sự có ích, sử dụng chúng đúng cách và mạnh dạn bỏ đi những món không còn phù hợp.

Đôi khi, một căn nhà gọn gàng và tiện nghi hơn không bắt đầu từ việc mua sắm thêm, mà từ việc tận dụng tốt những gì chúng ta đã có.