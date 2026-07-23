Chọn trường cho con luôn là đề tài "nóng" khiến các bậc phụ huynh trăn trở mỗi mùa tuyển sinh. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào tỷ lệ đỗ đạt hay chất lượng giảng dạy như trước thì ngày nay, ở Trung Quốc, phụ huynh bắt đầu chú ý đến cả những chi tiết sinh hoạt nhỏ nhất trong môi trường học đường của con.

Một vị phụ huynh cho hay, không phải họ xót con hay không dám cho con chịu khổ, mà họ cảm thấy không việc gì phải rước cái khổ vào thân khi không cần thiết. Thế là những câu hỏi về bồn cầu bệt hay xổm, máy sấy tóc, cabin tắm đứng,... trong ký túc xá trường học được đưa lên bàn nghị sự của gia đình.

Chị Lâm tại Hàng Châu chia sẻ, cả nhà chị quyết định chốt nguyện vọng một vào một trường chuyên không phải vì thành tích đào tạo, mà chỉ vì ký túc xá ở đây lắp bồn cầu bệt. Con trai chị từ nhỏ không thể sử dụng bồn cầu xổm, chị thậm chí từng tính đến phương án thuê nhà ở cùng con cho đến khi tìm thấy ngôi trường đáp ứng đúng nhu cầu sinh hoạt thực tế này. Từ "khổ học là trên hết" đến "né khổ có chủ đích", sự thay đổi tưởng chừng nhỏ bé này lại phản ánh cuộc cách mạng lớn trong tư duy nuôi dạy con của thế hệ cha mẹ 8X ở Trung Quốc.

"Đời sống có tôn nghiêm" - Định nghĩa mới về chất lượng trưởng thành

Bồn cầu bệt, điều hòa hay không gian riêng không còn là sự hưởng thụ xa xỉ mà được phụ huynh 8X coi là bảo đảm tôn nghiêm cơ bản cho con. Việc khảo sát ký túc xá thực chất là cách cha mẹ bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của con, tránh những hao mòn không đáng có trong môi trường tập thể.

Tư duy này đánh dấu bước chuyển từ chịu khổ để sinh tồn sang trải nghiệm để phát triển, khi phụ huynh bắt đầu phân biệt rạch ròi giữa gian khổ mang tính rèn luyện và sự chịu khổ vô nghĩa do thiếu hụt điều kiện vật chất. Đồng thời, một dạng khế ước mới giữa cha mẹ và con cái được hình thành, nơi phụ huynh không chỉ đầu tư cho học thuật mà còn đóng vai trò nhà thiết kế môi trường sống.

Nhu cầu thoải mái của con trẻ được đưa vào các quyết định lớn của gia đình, dần thay thế cho sự áp đặt một chiều trước đây.

Bối cảnh tạo nên sự khác biệt giữa hai thế hệ 7X và 8X

Sự chuyển biến này xuất phát từ trải nghiệm trưởng thành hoàn toàn trái ngược giữa hai thế hệ phụ huynh. Thế hệ 7X lớn lên trong giai đoạn thiếu thốn và vươn lên nhờ thi cử nên coi chịu khổ là phẩm chất bắt buộc, đồng thời là con đường duy nhất để thăng tiến. Với họ, môi trường càng khắc nghiệt càng mài giũa ý chí, còn điều kiện sinh hoạt chỉ là phụ.

Trái lại, thế hệ 8X là những đứa con một đầu tiên từng trải qua áp lực học tập nhồi nhét và sự cạnh tranh khốc liệt. Khi có điều kiện kinh tế tốt hơn, họ tự phản tư về những tổn hao nội lực vô nghĩa và đặt câu hỏi tại sao phải bắt con lặp lại những thô ráp mà mình từng chịu đựng.

Từ đó, phụ huynh 8X chủ động bóc tách khái niệm chịu khổ, vừa ủng hộ sự chịu khổ hiệu quả như rèn luyện thể lực hay thử thách trí tuệ, vừa kiên quyết loại bỏ sự chịu khổ vô hiệu từ môi trường sống tồi tàn, giúp mục tiêu giáo dục chuyển từ nhào nặn cỗ máy kiên cường sang nuôi dưỡng một con người toàn diện.

Tiến bộ khoa học hay nuông chiều quá mức?

Hiện tượng chọn trường độc đáo này đang gây ra nhiều tranh cãi trái chiều trên các diễn đàn giáo dục. Phe ủng hộ nhìn nhận đây là biểu hiện của giáo dục khoa học, bởi môi trường sống tốt chính là nền tảng cho sức khỏe tâm lý và hiệu suất học tập, đồng thời việc phụ huynh đưa ra nhu cầu chính đáng cũng thúc đẩy các nhà trường nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng nhân văn hơn. Ở chiều ngược lại, phe phản đối lại lo ngại sự bảo bọc quá mức sẽ làm suy yếu khả năng thích nghi của trẻ, dễ tạo ra những bông hoa trong lồng kính khó chống chịu trước thực tế xã hội gai góc sau này.

Chuyện chọn trường vì cái bồn cầu không đơn thuần là câu chuyện về cơ sở vật chất, mà là ẩn dụ cho việc một thế hệ đang định nghĩa lại thế nào là một nền giáo dục tốt. Khi tiêu chí chọn trường chuyển từ thước đo điểm số đơn thuần sang sự đánh giá đa chiều, và khi tôn nghiêm cuộc sống được đặt ngang hàng với thành tựu học thuật, chúng ta đang được thấy một góc nhìn giáo dục nhân bản và toàn diện hơn.