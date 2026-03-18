Tôi bỏ cà phê 14 ngày để tiết kiệm tiền, nhưng phát hiện sự thật khó chấp nhận hơn nhiều

Tôi bắt đầu thử nghiệm này sau một lần ngồi xem lại sao kê tài khoản. Không có món đồ xa xỉ nào, không mua sắm bốc đồng, cũng chẳng tiêu tiền cho thứ gì lớn, nhưng tổng chi mỗi tháng vẫn cao hơn mức tôi nghĩ là hợp lý. Khi tách từng khoản ra, cà phê, thứ tưởng như rất nhỏ, lại chiếm một phần không hề nhỏ. Mỗi ngày 40k đến 60k, một tháng dễ dàng chạm mốc gần 1 triệu. Không phải con số quá lớn, nhưng đủ để khiến tôi nghĩ mình đang phí tiền ở đây, và thế là tôi quyết định thử 14 ngày không cà phê.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Những ngày đầu: Tiết kiệm có thật, nhưng không dễ chịu như tưởng tượng

Trong vài ngày đầu tiên, mọi thứ khá suôn sẻ. Buổi sáng tôi uống nước lọc hoặc pha tạm một gói trà ở nhà, tài khoản không còn bị trừ những khoản nhỏ lẻ và cảm giác mình đang kiểm soát được tiền bạc xuất hiện khá rõ ràng. Nhưng song song với đó là một sự thiếu hụt rất khó gọi tên. Không hẳn là thiếu caffeine, mà là thiếu một nhịp nghỉ quen thuộc trong ngày. Trước đây, việc ra ngoài mua cà phê giống như một nghi thức nhỏ, một cách để bước ra khỏi công việc, hít thở và reset đầu óc. Khi bỏ nó đi, ngày làm việc trở nên liền mạch hơn, nhưng cũng nặng nề hơn.

Khoảng ngày thứ 57: Tiền bắt đầu “quay lại” theo cách khác

Đây là lúc mọi thứ không còn đơn giản như bài toán cộng trừ. Tôi không mua cà phê, nhưng lại bắt đầu gọi trà sữa vào buổi chiều cho có chút gì đó vui, mua thêm bánh ngọt hoặc đồ ăn vặt khi cảm thấy mệt, đôi khi còn chọn những bữa ăn trưa đắt hơn một chút như một cách tự thưởng. Không có quyết định nào là lớn, tất cả đều rất nhỏ và rất hợp lý ở từng thời điểm, nhưng nếu nhìn tổng thể thì tiền vẫn đi ra, chỉ là không còn mang tên cà phê. Khoản chi 50k mỗi sáng được thay bằng nhiều khoản 20k, 30k, 70k rải rác trong ngày, và tổng lại thì con số không hề giảm đáng kể.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Ngày thứ 10: Nhận ra vấn đề thực sự

Đến khoảng ngày thứ 10, tôi bắt đầu nhìn rõ hơn điều đang diễn ra. Tôi không thực sự cần cà phê, nhưng tôi cần một thứ gì đó để ngắt quãng công việc, tự thưởng sau những lúc mệt hoặc đơn giản là khiến một ngày trở nên dễ chịu hơn một chút. Khi cà phê biến mất, tôi tự động tìm một thứ khác để lấp vào chỗ đó. Nói cách khác, thứ khiến tôi tốn tiền không phải là một món cụ thể, mà là cách tôi dùng tiền để điều chỉnh cảm xúc trong ngày. Cà phê chỉ là một hình thức, không có nó thì sẽ có thứ khác xuất hiện.

Kết thúc 14 ngày: Con số không nói dối, nhưng cũng không đủ

Nếu tính lý thuyết, 14 ngày không cà phê giúp tôi đáng lẽ tiết kiệm được khoảng 600k đến 800k. Nhưng khi cộng lại toàn bộ chi tiêu thực tế, số tiền giữ lại được thấp hơn nhiều vì những khoản thay thế đã âm thầm lấp vào. Điều này hơi gây hụt hẫng nhưng lại rất rõ ràng, việc cắt một khoản chi riêng lẻ không làm thay đổi tổng thể nếu hành vi phía sau vẫn giữ nguyên.

Thứ thay đổi lớn nhất không nằm ở con số

Sau thử nghiệm này, tôi không còn nhìn các khoản chi nhỏ theo cách cũ nữa. Trước đây tôi thường tự trấn an rằng chỉ vài chục nghìn thôi, thỉnh thoảng tự thưởng cũng không sao, nhưng thực tế là những khoản nhỏ đó lặp lại với tần suất rất cao và thường gắn với trạng thái cảm xúc cụ thể như mệt, chán, cần nghỉ hoặc cần một chút động lực. Vấn đề không nằm ở việc có nên uống cà phê hay không, mà nằm ở việc mình có đang tiêu tiền theo thói quen vô thức hay không.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Sau tất cả, tôi vẫn quay lại uống cà phê

Nhưng theo một cách khác. Không còn là một hành động mặc định mỗi sáng, không còn là đến giờ thì đi mua. Tôi vẫn uống, nhưng chọn những lúc thực sự muốn thay vì theo quán tính, ý thức rõ khi nào mình đang dùng nó như một phần thưởng cảm xúc, và đôi khi thay thế bằng những cách nghỉ khác không tốn tiền.

Không có kết luận kiểu phải bỏ cà phê để tiết kiệm tiền, vì thực tế cho thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Nhưng nếu có một điều đáng để thử, thì đó là dừng lại một thói quen chi tiêu quen thuộc trong vài ngày, không phải để cắt bỏ nó mãi mãi mà để hiểu rõ hơn lý do vì sao mình tiêu tiền. Biết đâu, thứ bạn phát hiện ra sẽ không nằm ở món đồ đó mà nằm ở chính cách bạn đang sống mỗi ngày.