Gần đây, một video ngắn chỉ hơn chục giây lan truyền trên MXH Trung Quốc nhưng khiến lòng người đầy cảm xúc. Trong video, một ông bố than thở rằng lớp học thêm của con rất đắt, mỗi buổi 200 tệ (khoảng 700.000 VND). Thực ra mức giá này trong thị trường dạy thêm không phải là quá cao.

Nhưng câu nói tiếp theo của ông mới thật sự chạm đến tim người: "Con học trên lầu, còn tôi ở dưới ăn bánh màn thầu 2 tệ (khoảng 7.000 VND)". Có thể thấy, vì việc học của con, cả gia đình đã phải thắt lưng buộc bụng. Nhưng điều khiến người ta “đau” hơn là một bình luận bên dưới: "Bạn ăn 2 tệ thì chắc no, còn 200 tệ chưa chắc học được gì".

Quá thực tế.

Cả nhà tiết kiệm từng đồng, cố với tới cái gọi là “giáo dục tinh hoa”, nhưng kết quả lại thường không tương xứng với số tiền bỏ ra. Đó là lý do nhiều người nói: Đừng cố nuôi con vượt quá tầng lớp của mình. Nói thật, phần lớn các gia đình bình thường, sau khi trừ tiền vay nhà, vay xe, chi tiêu sinh hoạt… thì chẳng dư được bao nhiêu. Nếu còn tiếp tục “đổ tiền” quá mức vào giáo dục, không chỉ gây áp lực tài chính mà còn kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài.

Nuôi con vượt tầng lớp - cái bẫy lớn nhất của giáo dục

Trong những tranh luận về video này, rất nhiều ví dụ tương tự: Có người cho con học kèm 1-1, một học kỳ tốn 20.000 tệ (khoảng 70.000.000 VND), nhưng không nỡ bỏ vài trăm tệ (khoảng vài trăm nghìn VND) mua áo ấm cho mình.Có người đăng ký trại hè quốc tế, một lần tốn 50.000 tệ (khoảng 175.000.000 VND), trong khi thu nhập cả năm của bố mẹ chỉ hơn 100.000 tệ (khoảng 350.000.000 VND).

Một ví dụ rất thực tế: Anh là kỹ sư, quanh năm mặc áo sơ mi caro, ăn suất cơm rẻ nhất ở căng tin. Để đổi nhà gần trường tốt, anh bán cả ô tô, giờ đi xe điện, bất kể mưa nắng. Để kiếm thêm tiền, anh làm đêm, cuối tuần còn đi tiếp khách. Nghe thì tưởng anh tiết kiệm được nhiều, nhưng thực tế chỉ đủ sống.

Vì anh cho con học trường tư, học phí mỗi năm 200.000 tệ (700.000.000 VND), thêm các khoản khác khoảng 70.000-80.000 tệ (245-280 triệu VND). Để con không thua kém “con nhà giàu”, anh chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Khi được khuyên, anh chỉ cười: "Không muốn cũng không được… ai cũng chạy đua cả".

Thực ra, nhiều phụ huynh đều như vậy:

Biết học piano tốn tiền mà con không thích, nhưng vẫn cho học vì “ai cũng học”; Biết du học hè chỉ là đi chơi, nhưng vẫn đăng ký vì “ai cũng đi”. Không phải vì chúng ta phù phiếm, mà vì bị so sánh và áp lực.

Ngày nay, “nuôi con vượt tầng lớp” là cái bẫy rất dễ rơi vào: Tiền của cha mẹ “không cánh mà bay”. Con cái thì “áp lực chồng chất”. Cuối cùng, “đầu tư cho con” lại trở thành khoản đầu tư kém hiệu quả nhất.

Đừng biến con thành “một tầng lớp khác” trong chính gia đình

Cha mẹ bình thường, nhưng con thì sống như “giới thượng lưu”.

Nhà giáo dục Makarenko từng nói: "Hy sinh tất cả cho con, thậm chí hy sinh hạnh phúc của mình, là món quà đáng sợ nhất cha mẹ dành cho con". Hệ quả của việc “quá tốt với con” rất rõ: Trẻ nghĩ rằng kiếm tiền rất dễ, sinh ra kiêu căng, tham vọng lớnHoặc ngược lại, cảm thấy áp lực, tội lỗi vì tiền đều đổ vào mình Giáo dục không phải cứ ném tiền là có kết quả. Giáo dục tốt là cho con dũng khí đối diện cuộc sống

Giáo dục tốt không phải là: Lớp học đắt tiền; Trại hè quốc tế; Quần áo hàng hiệu. Mà là: Nhận thức rõ thực tế; Khả năng tự lập; Dũng khí sống.

Bạn có thể: Không học thêm thì học từ tài nguyên miễn phí. Không du học thì khám phá thiên nhiên; Không đồ đắt tiền thì đọc sách. Cho con đôi giày đẹp không bằng cho con đôi chân biết đi.

Điều phù hợp nhất với một đứa trẻ, luôn là cuộc sống chân thực của gia đình. Gia đình bình thường vẫn có thể nuôi dạy nên một đứa trẻ mạnh mẽ. Khi thoát khỏi cái bẫy “nuôi con vượt tầng lớp”, cả gia đình sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.