Tóc Tiên - Touliver làm lành?

Ngày 1/12, trên trang cá nhân, Tóc Tiên đăng tải loạt ảnh có mặt tại Đà Lạt. Nữ ca sĩ diện bộ trang phục năng động phối khăn choàng đỏ, khoe visual tươi tắn trong từng khung ảnh. Được biết, những ngày qua Tóc Tiên nghỉ dưỡng tại homestay của mình ở Đà Lạt. Nữ ca sĩ háo hức liên tục cập nhật hoạt động thường nhật tại homestay sau 1 năm mới trở lại.

Tuy nhiên, điều mà dân tình chú ý hơn cả chính là động thái của Touliver. Theo đó, trong bài đăng trên Instagram của Tóc Tiên, Touliver đã tương tác bằng cách thả tim. Trên mạng xã hội, cả hai vẫn giữ nút follow nhau nhưng thời gian qua, cả hai rất ít tương tác. Thế nên, động thái Touliver thả tim bài đăng đời thường của Tóc Tiên khiến mạn xã hội được phen rần rần, nhất là khi đôi vợ chồng liên tục vướng phải nghi vấn trục trặc trong hôn nhân.

Tóc Tiên khoe visual tươi tắn, check-in tại Đà Lạt

Touliver thả tym vào bài đăng của vợ

Suốt thời gian qua, nghi vấn rạn nứt giữa Tóc Tiên và Touliver liên tục được bàn tán khi cả hai bị soi loạt dấu hiệu sống riêng, không xuất hiện bên nhau và không còn tương tác như trước. Bản thân Tóc Tiên cũng bị bắt gặp tại nơi ở mới, còn Touliver vẫn xuất hiện một mình trong căn biệt thự cũ. Đối diện với nhiều đồn đoán, cả hai đều giữ thái độ im lặng.

Hồi giữa tháng 11, Tóc Tiên đăng lại một video có nội dung nhắc chuyện nữ ca sĩ đang độc thân. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến hàng loạt nghi vấn nở rộ khi netizen cho rằng cô đang ngầm thừa nhận chuyện tan vỡ với Touliver.

Ngay thời điểm chuyện hôn nhân được bàn tán rầm rộ nhất, Tóc Tiên lên tiếng giải thích: "Hôm qua hưng phấn nên ai quay clip đẹp tôi repost hết. Tại tôi thấy đã. Vì thế tôi không hề để ý mấy cái title cho tới khi... Câu chuyện qua miệng 1 người có khi thành chuyện khác. Mong chúng mình đủ vững lòng trước những con bão xô nghiêng". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng xoá bài đăng lại gây xôn xao.

Những động thái của Tóc Tiên và Touliver đang trong tầm ngắm của cư dân mạng

Tóc Tiên và Touliver bén duyên từ chương trình The Remix, trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ ấm cúng và giản dị tại Đà Lạt. Trong mắt khán giả, cả hai không chỉ đồng điệu trong âm nhạc mà còn hòa hợp trong đời sống thường nhật. Thế nhưng sau gần 5 năm kết hôn, tin đồn rạn nứt liên tục bủa vây cặp đôi.

Hồi đầu tháng 10, Tóc Tiên được bắt gặp rời khỏi một chung cư cao cấp trên đường Tạ Hiện (TP.HCM). Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo giản dị, gương mặt mộc, phong thái tự nhiên và quen thuộc như người đã sống tại đây một thời gian. Trong một khoảnh khắc khác, Tóc Tiên được bắt gặp loay hoay tìm thẻ thang máy - chi tiết cho thấy cô đã dọn đến căn hộ mới thay vì sống trong biệt thự chung với Touliver như trước. Trong khi đó, Touliver vẫn được thấy thường xuyên ở biệt thự cũ, nơi từng là tổ ấm của hai người sau đám cưới.

Điểm duy nhất còn gắn kết giữa cả hai, theo nhiều người quan sát, chính là chiếc xe quen thuộc từng do Touliver cầm lái. Dù đã ở nơi khác, Tóc Tiên vẫn thường xuyên sử dụng chiếc xe này để di chuyển, và tài xế sau đó đều đưa xe về lại biệt thự nơi Touliver sinh sống. Theo nguồn tin thân cận, Tóc Tiên và Touliver đã không còn sống cùng nhà trong một thời gian dài. Nguyên nhân cụ thể hiện vẫn là ẩn số, và có lẽ chỉ người trong cuộc mới nắm rõ câu trả lời.