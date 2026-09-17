Tóc Tiên chính thức bước ra đấu trường quốc tế

Chiều 16/9 tại TP.HCM, DAO Music Entertainment công bố Tóc Tiên là nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026, phiên bản châu Á đầu tiên của cuộc thi âm nhạc truyền hình lâu đời nhất thế giới. Sự kiện ra mắt chương trình "Thanh Âm Việt Nam - The Sound of Vietnam" diễn ra trên du thuyền Rever Cruise, đồng thời hé lộ 5 ca khúc sẽ cạnh tranh để trở thành bài hát nữ ca sĩ mang sang Thái Lan.

Điểm khác biệt của format Việt Nam là nghệ sĩ được chọn trước, còn ca khúc thì chưa. Cả 5 bài sẽ được trình diễn tại Đêm Tuyển chọn Quốc gia phát sóng trực tiếp lúc 21h30 ngày 3/10 trên VTV3. Kết quả dự kiến tính theo tỷ lệ 50% điểm từ hội đồng chuyên môn và 50% từ bình chọn của khán giả qua mã QR trên sóng hoặc website eurovisionasia.com. Ca khúc thắng cuộc có hơn một tháng để hoàn thiện trước đêm chung kết ngày 14/11 tại Bangkok, nơi Việt Nam cạnh tranh cùng 10 quốc gia khác, trong đó có Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines.

Tại họp báo, Tóc Tiên thừa nhận đây có thể là một trong những thử thách lớn nhất cô từng nhận. "Tiên cũng có những áp lực nhất định, bởi mình hiểu rõ trọng trách khi đứng ở vị trí đại diện cho một quốc gia và bước ra một sân khấu âm nhạc quốc tế", nữ ca sĩ nói. Cô mong muốn được khán giả trong nước công nhận trước: "Tôi hi vọng khán giả Việt Nam sẽ hãnh diện về phần trình diễn của mình trước khi tiến ra quốc tế."

Mong muốn ấy có lý do rất thực tế. Theo luật vòng quốc tế, khán giả không được bình chọn cho đại diện nước mình. Khi đứng trên sân khấu Bangkok, Tóc Tiên không thể trông vào lượng fan hùng hậu ở quê nhà mà phải tự thuyết phục khán giả Hàn Quốc, Thái Lan hay Philippines, những thị trường pop cạnh tranh khốc liệt. Đêm 3/10 vì thế là cơ hội duy nhất để khán giả Việt trực tiếp góp tiếng nói vào hành trình này.

Lý giải lựa chọn, ông Đào Sỹ Chiến, nhà sáng lập kiêm CEO DAO Music Entertainment, cho biết đơn vị không tìm "một người chỉ hát tốt hay chỉ có nhiều bản hit" mà cần nghệ sĩ đủ sức làm điểm giao giữa 5 đội sáng tạo. "Điều khiến chúng tôi tin tưởng hơn cả là Tiên bước vào dự án không như một ca sĩ chờ nhận bài. Ngay từ đầu, cô ấy đã tham gia vào quá trình trao đổi, phản biện và cùng các đội tìm cách khiến mỗi tác phẩm trở thành một phần của chính mình", ông nói.

Nhạc sĩ Huy Tuấn giữ vai trò Giám đốc Âm nhạc, điều phối 5 đội sáng tạo theo 5 định hướng: Cội nguồn, Giọng hát, Tâm hồn, Đô thị và Tương lai. "Em Tiên" của S•HUBE (producer DuongK, songwriter Harosé) nói về người phụ nữ làm chủ bản thân. "a to A" của VIZA (producer Duy Vũ, topliner Bá Vương) bắt đầu từ hình tượng người mẹ và lời ru. "Love Always Wins" do TinLe sản xuất cùng songwriter Jin đi vào cảm xúc của người phụ nữ trưởng thành. "Khó Gì?" của HighLua (producer Tho Beat, topliner Ross Netty) tìm sức mạnh trong những điều bình dị. "Follow Me" của M1 Music mang năng lượng tự tin, chủ động.

Cái tên gây chú ý nhất là producer Gustav, người Thụy Điển gốc Việt đứng sau "Follow Me". Theo ban tổ chức, anh từng làm việc với BTS, Jungkook và KATSEYE. Qua video gửi tới họp báo, Gustav cho biết muốn mang kinh nghiệm quốc tế về để cùng ê-kíp tìm "một màu sắc vừa mới mẻ, vừa có tinh thần Việt Nam". Một producer có hồ sơ K-pop góp mặt khiến nhiều người tò mò liệu "Follow Me" có phải ứng viên sáng giá khi phải đối đầu trực diện với đại diện Hàn Quốc.

Phía DAO Music không giấu tham vọng. Mục tiêu không dừng ở một suất tham dự mà hướng tới các vị trí cao, thậm chí ngôi quán quân mùa đầu tiên, dù ban tổ chức nhấn mạnh đây không phải lời hứa trước về kết quả.

Eurovision ra đời năm 1956 tại châu Âu, từng là bệ phóng đưa ABBA ra thế giới. Ý tưởng phiên bản châu Á được nhen nhóm từ năm 2008, từng được đài SBS của Australia lên kế hoạch ra mắt năm 2019 nhưng bị gác lại. Năm nay, format mới chính thức thành hình với đài chủ nhà Channel 3 của Thái Lan, dưới giấy phép của Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU).

Với Tóc Tiên, sau gần hai thập kỷ ca hát và nhiều lần chinh phục những sân chơi đòi hỏi bản lĩnh trình diễn, đây là bài kiểm tra khó nhất: hát cho những khán giả chưa từng biết tên mình.