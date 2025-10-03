Bệnh nhân là chị P.T.K, 46 tuổi, trú tại Hải Phòng. Chị K là công nhân một xưởng sản xuất giày da. Bốn ngày trước khi nhập viện, chị xuất hiện mệt mỏi nhiều, vàng mắt, vàng da, kèm tiêu chảy liên tục. Ban đầu, chị đến một bệnh viện gần nhà và được chẩn đoán sỏi túi mật. Sau một ngày điều trị, chị xin về nhà. Ngay hôm sau, chị lên cơn sốt cao 40°C, cơ thể suy kiệt, toàn thân vàng như nghệ nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân nhập Khoa Viêm gan với chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết. Chỉ trong thời gian ngắn, huyết áp bệnh nhân tụt xuống 80/50 mmHg, sau đó nhanh chóng rơi vào sốc, suy đa tạng. Các xét nghiệm cho thấy men gan của bệnh nhân tăng cao (1.068 U/L), bilirubin lên tới 605 µmol/L, chỉ số nhiễm trùng >100.

Bệnh nhân K được bác sĩ thăm khám (ảnh: BSCC).

ThS.BS Trần Văn Quý, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: “Bệnh nhân nhập viện khi đã trong tình trạng nặng, sốt cao 39–40°C, huyết áp thấp, phổi có ran ẩm, sau đó nhanh chóng rơi vào sốc và suy đa tạng cấp tính. Chúng tôi đã phải đặt nội khí quản, lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh bao phủ vì nghi ngờ nhiễm xoắn khuẩn vàng da. Tiên lượng ca bệnh rất nặng”.

Xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) là loại vi khuẩn hình xoắn ốc, có thể lây từ động vật sang người qua nước hoặc đất bị ô nhiễm. Ở người, bệnh khởi phát với những triệu chứng dễ nhầm lẫn như sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da, tiêu chảy. Nếu không được chẩn đoán sớm, bệnh có thể dẫn đến viêm gan, viêm thận, viêm màng não và suy đa tạng, đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Quý, các ca nhiễm Leptospira thường chuyển biến nặng rất nhanh. Những bệnh nhân đáp ứng tốt với thuốc cũng cần 10–14 ngày điều trị tích cực mới hồi phục. Điều đáng lo ngại là bệnh thường bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý gan mật khác, dẫn đến chậm trễ trong cấp cứu.

Nguy cơ tăng cao trong mùa mưa lũ

Mùa mưa bão ở miền Bắc và miền Trung khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, nước tù đọng lâu ngày là điều kiện thuận lợi cho xoắn khuẩn Leptospira tồn tại và lây lan. Nguồn lây chính là nước tiểu chuột và các loài gặm nhấm mang mầm bệnh. Khi con người tiếp xúc trực tiếp với nước ngập chứa mầm bệnh, vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, niêm mạc mắt, mũi, miệng.

“Trong hoàn cảnh mưa lũ, công nhân, nông dân, người dân vùng ngập úng là nhóm có nguy cơ cao. Chỉ cần một vết xước nhỏ trên da khi dọn dẹp, đi lại trong nước bẩn cũng có thể là ‘cửa ngõ’ cho vi khuẩn xâm nhập”, bác sĩ Quý cảnh báo.

Để hạn chế nguy cơ nhiễm xoắn khuẩn vàng da trong mùa mưa lũ, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân:

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với nước ngập, ao tù, kênh rạch. Nếu buộc phải xuống nước, cần mặc quần áo bảo hộ, đi ủng cao su và găng tay.

- Che chắn kỹ các vết trầy xước, vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi ra khỏi vùng ngập.

- Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt an toàn: không sử dụng nước ô nhiễm cho ăn uống; cần đun sôi hoặc khử trùng bằng Cloramin B trước khi dùng.

- Sau khi dọn dẹp hoặc tiếp xúc với môi trường ngập lụt, phải rửa tay bằng xà phòng, tắm gội sạch sẽ.

- Kiểm soát chuột và vệ sinh môi trường xung quanh nhà để loại bỏ nguồn mang mầm bệnh.

Đặc biệt, khi có triệu chứng bất thường như sốt cao, đau mỏi cơ, vàng mắt, vàng da, người dân cần tới ngay các cơ sở y tế để được thăm khám.