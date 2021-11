Toàn cõi mạng rộn ràng “trồng 1 cây ở nhà để góp 1 cây cho rừng”!

Trồng 1 cây xanh ở nhà: Hoạt động hot đang phủ toàn cõi mạng



2021 là một năm đặc biệt khi rất nhiều thói quen của chúng ta thay đổi. Trong và cả sau thời điểm giãn cách, hầu hết mọi người vẫn hạn chế ra đường và các hoạt động tại gia tiếp tục được ưa chuộng. Tiếp nối những trào lưu thể hiện tinh thần yêu bếp, nghiện nhà như nấu ăn, nuôi vịt…, mới đây, hoạt động "trồng 1 cây ở nhà" đã và đang hot toàn cõi mạng.

Trồng 1 cây xanh trong nhà là hoạt động đang hot toàn cõi mạng!

Chỉ cần lướt "sương sương" trên MXH những ngày này, bạn sẽ thấy một màu xanh mát mắt phủ khắp mọi nơi. Đó là màu xanh của những bức ảnh chụp cây, hoa trong nhà được hàng loạt bạn trẻ, gia đình Việt đăng tải trên trang cá nhân. Đặc biệt, nhiều hot mom như Her 86m2 hay người nổi tiếng như Đức Phúc, bé Hà Anh, bé Đăng Bách The Voice Kids, Mỹ Anh, Ngọc Thảo, Cara, Bình An, Nhung Gumiho,... cũng không nằm ngoài trào lưu "trồng 1 cây trong nhà" này!

Trồng cây cùng con vừa tạo mảng xanh cho gia đình, vừa có thể chung tay góp nên rừng lớn

Thật vậy! Trồng cây vốn là hoạt động được ưa chuộng bấy lâu nay vì các thành viên trong gia đình có thể dành thời gian cùng nhau "lấm bẩn", gắn kết yêu thương qua những hành động bình dị mà ý nghĩa như vun trồng, tưới bón mỗi ngày. Bên cạnh đó, bạn còn có thể góp phần làm tăng thêm những mảng xanh tươi mát cho gia đình, cải thiện không khí và cảnh quan quanh môi trường sống của mình, từ đó tạo cảm giác thư thái hơn.

Cùng nhau "lấm bẩn" sẽ tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ giữa các thành viên trong gia đình!

Dù là một hoạt động khá thân quen, nhưng việc những bức ảnh chụp cây "phủ xanh" khắp nơi, rầm rộ như hiện tại thì quả là hiếm thấy. Tìm hiểu kỹ hơn, chúng mình sẽ phát hiện ra, hoạt động này được hưởng ứng tới vậy là bởi lợi ích của nó còn mạnh mẽ hơn nhiều, chứ không chỉ khoanh vùng trong môi trường sống của mỗi người!

1 cây ở nhà mà góp phần "phủ xanh" cả rừng, tại sao không?

"Cho mái ấm 1 cây, cho Trái Đất 1 rừng" chính là điểm sáng của chương trình mang tên "Lấm Bẩn Vì Màn Chắn Xanh Việt Nam" do nhãn hàng OMO tổ chức. Hoạt động này có những điểm nhấn khác biệt so với các phong trào vì môi trường trước đây, bởi nó thực sự mang ý nghĩa trồng cây, gây rừng.

Cụ thể, OMO không chỉ tung ra 1 MV siêu yêu, truyền cảm hứng cho người người, nhà nhà trồng cây với sự tham gia của Đức Phúc và bé Hà Anh The Voice Kids mà còn cam kết trồng thêm 1 cây trong rừng, chỉ cần bạn trồng 1 cây xanh trong nhà, và chụp lại hình ảnh đó, đăng tải lên website của chương trình!

MV "Lấm Lem Diệu Kỳ" không chỉ có giai điệu bắt tai mà còn mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa

Cách thức triển khai cũng rất đơn giản và thiết thực. Theo đó, những chiếc drone (phương tiện bay không người lái) sẽ mang theo những "trái banh" hạt giống bay và gieo mầm khắp 2 rừng quốc gia ở Quảng Bình và Quảng Nam. Đây cũng chính là những vùng đất đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ, mà một trong những lý do là do những cánh rừng phòng hộ đang mất dần đi. Phương thức này đã được khoa học chứng minh tính hiệu quả, cụ thể là tăng tới 50% khả năng sống của hạt giống quý và tiết kiệm công sức, thời gian của các đội bảo vệ rừng nữa đó!

Hãy để những chiếc drone này mang hạt mầm của tình yêu thương và những điều tốt đẹp bay tới miền Trung xa xôi thay bạn nhé!

Như vậy là, chỉ cần cùng nhau "lấm bẩn" đôi chút để trồng 1 cây trong nhà, bạn đã có thể góp thêm 1 cây cho rừng, chung tay vì "màn chắn xanh" của Việt Nam. Bạn không chỉ "phủ xanh" cõi mạng mà cả ngôi nhà, khu rừng, bao phủ Trái đất với một màu xanh mát bằng một cách thức thiết thực, chứ không chỉ là hô hào khẩu hiệu.

Một hoạt động nhỏ, bình dị mà mang ý nghĩa, thông điệp nhân văn, với những lợi ích thiết thực như thế thì còn chờ gì nữa mà không cùng nhau làm ngay, phải không nào? Và hãy tin rằng, trong tương lai khi đặt chân tới những dải đất miền Trung, bạn sẽ được đứng trước những hàng cây rợp bóng mà rất có thể 1 cây trong đó trưởng thành từ chính hạt mầm mà bạn đã gieo!

"LẤM BẨN VÌ MÀN CHẮN XANH VIỆT NAM" là chương trình do nhãn hàng OMO tổ chức để bố mẹ và các bé có thể tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể. Đồng thời, tham gia chương trình cũng chính là song hành với nhãn hàng OMO thực hiện "ước mơ phủ xanh" đầy tham vọng: 5 năm trồng được 1 triệu cây. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra những thay đổi tích cực đến môi trường và đến cả ngôi nhà nhỏ của chính mình!

Hãy tham gia cùng OMO và lan tỏa thông điệp, hành động ý nghĩa này tại đây.