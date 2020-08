Toàn cảnh khu tái định cư đồ sộ ở TP.HCM có hàng nghìn căn hộ không ai ở, đang chờ bán đấu giá

Số căn hộ, đất nền bán đấu giá bao gồm:



Quận 6: đấu giá 41 căn hộ, gồm 4 căn hộ tại chung cư 242-244 Phạm Văn Khoẻ, 18 căn hộ chung cư 78 Tân Hoà Đông, 10 căn hộ chung cư Bình Phú, 9 căn hộ chung cư lô S Hưng Vương.

Quận 12: 11 căn hộ chung cư An Sương (quận Gò Vấp mua), 34 căn hộ chung cư An Sương do Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM quản lý. Quận Bình Thạnh bán 1 căn hộ dự án chung cư đường Nơ Trang Long (phường 13), 2 căn hộ chung cư Nguyễn Ngọc Phương, 5 căn hộ chung cư 336/1Bis Phan Văn Trị và 3 căn hộ chung cư A7-A8 Đinh Bộ Lĩnh.

Quận Tân Phú: bán 4 căn hộ ở lô A chung cư Vườn Lài, 27 căn hộ chung cư Huỳnh Văn Chính, 20 căn hộ chung Nhiêu Lộc B, 2 căn hộ chung cư Độc Lập, 5 căn hộ chung cư Gò Dầu 1 và 2 căn hộ chung cư Gò Dầu 2.

Ngoài ra, TPHCM cũng sẽ bán 17 nền đất tại khu dân cư phường 7 (quận 8), 1 nền đất Khu tái định cư Cầu Xây (phường Tân Phú, quận 9), 50 căn hộ chung cư 3A (phường Hiệp Phú, quận 9), 28 căn hộ chung cư Phú Thọ (khu A) quận 11.

95 căn hộ chung cư An Lạc (quận 6 mua), quận Bình Tân, 5 căn hộ chung cư Lý Chiêu Hoàng, quận Bình Tân, 24 căn hộ chung cư Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp), 7 căn hộ chung cư Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), 953 căn hộ Khu dân cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) và 22 nền đất khu dân cư ấp Tiền Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Có một nền tại khu dân cư 137 ha Thạnh Mỹ Lợi và 34 căn hộ tại chung cư Thạnh Mỹ Lợi, 10 căn hộ tại chung cư An Phúc-An Lộc.

Riêng quận 2, có 3.834 căn hộ và 2 nền đất tái định cư được rao bán đấu giá. Riêng khu chung cư 38,4 ha phường Bình Khánh, lô R1, R2, R3 có 2.220 căn, lô R4, R5 có 1.570 căn họ được rao bán, có thêm 1 nền đất tại khu dân cư số 1-143 ha (quận 2).