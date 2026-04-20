STT Tên trường Ngành Học phí Tổ hợp xét tuyển Phương thức tuyển sinh

1. Đại học Y Dược TPHCM - Y Khoa - Y học cổ truyền - Y học dự phòng - Dược học - Răng-Hàm-Mặt - Điều dưỡng - Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức - Kỹ thuật phục hồi chức năng - Kỹ thuật xét nghiệm y học - Kỹ thuật phục hình răng - Kỹ thuật hình ảnh y học - Tâm lý học 46 triệu đồng đến 90 triệu đồng. Đối với sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2019 trở về trước, học phí ngành y khoa là 31,1 triệu đồng/năm học. Còn với sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2020 trở về sau, mức học phí là 82,2 triệu đồng A00, B00, B08, D01, D07 Điều kiện xét tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển A00/B00/B08/D01/D07 phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh trường quy định Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp xét tuyển) theo thang điểm 30 đối với từng môn (không nhân hệ số) cộng với điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).

2. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Y khoa - Y học cổ truyền - Dược học - Điều Dưỡng - Hộ sinh - Răng-Hàm-Mặt - Kỹ thuật xét nghiệm y học - Kỹ thuật hình ảnh y học - Kỹ thuật hồi phục chức năng - Kỹ thuật gây mê hồi sức - Khúc xạ nhãn - Y tế công cộng 41,8 triệu đồng đến 81 triệu đồng Y khoa là 55,2 triệu đồng. Trường cam kết học phí tăng không quá 10% mỗi năm B00, B08, A01, D01, A00, D07, B03 1.Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 - Không sử dụng điểm thi bảo lưu: Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông các năm trước để xét tuyển. 2.Phương thức xét tuyển thẳng - Nhóm đối tượng I: Áp dụng theo Điều 8 của quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT được Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cụ thể trong quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường. - Nhóm đối tượng II: Lưu học sinh Lào và Campuchia theo diện Học bổng của Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

3. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - Y khoa - Răng-Hàm- Mặt - Y học cổ truyền - Dược học - Y khoa - Răng-Hàm- Mặt - Y học cổ truyền - Dược học - Y học dự phòng - Điều dưỡng - Kỹ thuật xét nghiệm y học - Kỹ thuật phục hồi chức năng 45 triệu đồng đến 183 triệu đồng Trung bình khoảng 155 triệu đồng/năm học, tương đương 930 triệu đồng/khóa học/sinh viên A00, A01, B00, B08, D07 Điều kiện xét tuyển Khoa Y trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT) năm 2026 dự kiến áp dụng 4 phương thức (thi THPT, học bạ, ĐGNL, tuyển thẳng). Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền, thí sinh cần có học lực lớp 12 xếp loại Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT cùng tổng điểm 3 môn tổ hợp (A00, B00, v.v.) từ 20-21 điểm trở lên.

4. Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TPHCM - Y khoa - Dược học - Răng-Hàm-Mặt - Y học cổ truyền - Điều dưỡng 48,8 triệu đồng đến 70 triệu đồng Y khoa có học phí cao nhất là 70 triệu đồng/năm học B00, A00, A02 Phương thức xét tuyển tổng hợp theo chủ trương chung của ĐHQG-HCM hoặc có kết quả kỳ thi SAT từ 1280 điểm trở lên; hoặc thí sinh giỏi từ 149 trường trung học phổ thông thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển của ĐHQG-HCM thỏa 02 tiêu chí sau: +Thí sinh học tập tối thiểu 02 năm tại các trường trung học phổ thông chuyên, phổ thông năng khiếu; +Trung bình học lực 03 năm trung học phổ thông từ Tốt trở lên.

5. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Y Khoa - Răng Hàm Mặt - Y học Cổ truyền - Ngành Y học dự phòng - Ngành Y tế công cộng - Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học - Ngành Kỹ thuật Y sinh - Ngành Dinh dưỡng 299 triệu đồng đến 1,87 tỷ đồng Khoảng 72 triệu đồng/học kỳ. Một khóa học đào tạo bác sĩ gồm 15 học kỳ, tương đương học phí thu mỗi sinh viên gần 1,1 tỉ đồng A00, B00, D07, D90 1/ Xét tuyển kết quả học tập THPT theo tổ hợp 3 môn Điểm xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm 2/ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ Điểm xét tuyển = Lớp 10 ĐTB HK 1 + Lớp 10 ĐTB HK 2 + Lớp 11 ĐTB HK 1 + Lớp 11 ĐTB HK 2 + Lớp 12 ĐTB HK 1 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 30 điểm 3/ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm Điểm xét tuyển = Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB cả năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm

6. Trường Đại học Văn Lang - Kỹ thuật y học - Y khoa - Răng-Hàm-Mặt - Điều dưỡng 85-110 triệu đồng/đợt. Một khóa đào tạo kéo dài 5-6 năm, một năm có ba học kỳ. Học phí tính theo tín chỉ, trung bình 150-180 tín chỉ/khóa học. A02 B00 D07 A00 X10 X09 Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT. - Tổ hợp môn xét tuyển của các chương trình đào tạo Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành khối Sức khỏe (không áp dụng đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT): + Các ngành Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt: Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; + Các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Phương thức 3: Xét kết hợp kết quả học tập THPT với: - Kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG năm 2026; - Kết quả thi đánh giá năng lực đầu vào đại học (V-SAT) năm 2026; - Kết quả thi đánh giá tư duy trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2026; - Điểm thi chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT). Phương thức 4: Kết hợp kết quả thi TN THPT với điểm thi năng khiếu - Xét tuyển kết quả điểm thi tuyển các môn năng khiếu theo quy định. Phương thức 5: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu Phương thức 6: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế TS-Bộ GD&ĐT

7. Trường Đại học Gia Định - Răng-Hàm-Mặt - Kỹ thuật hồi phục chức năng - Điều dưỡng 20 triệu đồng đến 85 triệu đồng Đặc biệt,trường cam kết không tăng học phí trong suốt 3 năm học đối với chương trình đại trà. Sự ổn định này cũng là một điểm cộng lớn cho GDU, đặc biệt trong bối cảnh nhiều trường đang tăng học phí liên tục. A00, A01,B00, B01,B03,D07,D05 - Phương thức 1: Xét tuyển kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ngưỡng đảm bảo chất lượng khối ngành Sức khỏe do Bộ GD&ĐT quy định: Nhà trường sẽ công bố khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 (theo lịch của Bộ GD&ĐT). - Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 11 và lớp 12. Yêu cầu: • Ngành Răng hàm mặt có tổng điểm TB >= 22.5 điểm. • Ngành Điều Dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng Có tổng điểm TB >= 19 điểm - Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM. Nhà trường sẽ công bố điểm xét tuyển sau kỳ thi. LƯU Ý: - Ngưỡng đầu vào ngành Răng Hàm Mặt dành cho thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 điểm trở lên. - Ngưỡng đầu vào ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng dành cho thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

8. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - Y khoa - Răng-Hàm-Mặt -Y học cổ truyền - Y học dự phòng - Dược học - Kỹ thuật Y sinh khối A - Kỹ thuật Y sinh khối B - Điều dưỡng - Hộ sinh - Y tế công cộng - Kỹ thuật xét nghiệm y học - Kỹ thuật hình ảnh y học - Dinh dưỡng 51,9 triệu đồng đến 75,7 triệu đồng Mức học phí đối với diện đào tạo theo hợp đồng sẽ tuân thủ các Nghị định hiện hành của Chính phủ. D01, D07, B08, C00 - Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển của trường, điểm xét tuyển không nhân hệ số. - Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh có điểm thi V-SAT năm 2026 của 3 môn tương ứng tổ hợp xét tuyển thi THPT của một ngành (không nhân hệ số). - Phương thức 3: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo quy định của trường. - Phương thức 4: Xét tuyển đào tạo theo hợp đồng. Đối tượng là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc V-SAT năm 2026 phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển của trường, điểm xét tuyển không nhân hệ số. - Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc trung cấp có học chương trình THPT ở nước ngoài và có quốc tịch nước ngoài. Thí sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Anh theo yêu cầu của ngành đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT.

9. Trường Đại học Tân Tạo - Y khoa - Điều dưỡng - Kỹ thuật xét nghiệm Y học 40 triệu đồng đến 150 triệu đồng A02, B00, B08, D07, 1.Phương thức xét tuyển: - Xét học bạ lớp 12 - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2.Điều kiện xét học bạ: - Học lực lớp 12 loại Tốt - Tổng điểm tổ hợp môn ≥ 22.5 điểm (dự kiến) 3.Điều kiện xét điểm thi tốt nghiệp: - Đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT