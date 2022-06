Britney Spears đã chính thức kết hôn

Theo nguồn tin từ People, hôn lễ riêng tư và bí mật của Britney Spears cùng hôn phu Sam Asghari đã diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) với khoảng 60 khách mời. Trong đó, một số sao hạng A đã có mặt tại đám cưới của cặp đôi như Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton và Kathy Hilton.

Cũng theo nguồn tin này, Britney Spears đã mặc một chiếc váy cưới thiết kế riêng đến từ thương hiệu Versace và bước xuống lễ đường với ca khúc kinh điển Can't Help Falling In Love của Elvis Presley. Để đám cưới trở nên hoàn hảo nhất, công chúa nhạc pop đã chuẩn bị lễ cưới trong gần 9 tháng.

"Britney đã bắt đầu lên kế hoạch và mơ về đám cưới của mình ngay sau khi cô ấy được cầu hôn vào tháng 11/2021", nguồn tin chia sẻ, "Đây là một điều không tưởng đối với cô ấy khi cô ấy cuối cùng cũng có thể kết hôn. Do đó, cô ấy muốn chuẩn bị kĩ càng để mọi thứ phải thật hoàn hảo".

Hai con trai của giọng ca Gimme More là Sean Prestion và Jayden Jamees đều không tham dự lễ cưới. Tuy vậy, luật sư của Kevin Federline - chồng cũ của Britney Spears - khẳng định các con đều rất mừng khi thấy mẹ hạnh phúc.

Britney và Sam Asghari gặp nhau vào năm 2016 trên trường quay video âm nhạc "Slumber Party" của Britney và đã gắn bó với nhau kể từ đó. Sau khi kết hôn, rất có thể cả hai sẽ sớm lên kế hoạch có em bé. Britney Spears từng nhiều lần khẳng định muốn sinh thêm con sau khi thoát khỏi quyền giám hộ của bố ruột. Mới đây, nữ ca sĩ đã bị sảy thai nhưng cả hai vẫn khẳng định luôn suy nghĩ tích cực và sẽ sớm có em bé sau khi cô hồi phục sức khỏe.

Nguồn: People