Toàn cảnh cuộc chiến "yêu bồ cũ bạn thân" Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn: Người trong cuộc rón rén tung chiêu còn hội chị em bạn dì lại thi nhau "tạo nét"

Có vẻ như để đền bù cho những tháng ngày bình lặng, showbiz Việt rộn ràng tới mức người ta sợ "ngủ quên" mà để lỡ mất những màn "biến căng" như dây đàn. Một trong số đó là cuộc đụng độ của đôi bạn thân rất thân Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu. Và chủ đề lại chính là câu chuyện mà các chị em bạn dì vô cùng thích hóng: Yêu người yêu cũ của bạn thân.

Chuyện kể là một ngày nọ có thông tin rằng sau màn khóc đẫm lệ vì người yêu cũ thì Chi Pu dạo này đang hẹn hò với một chàng thiếu gia Hà Thành "sang xịn mịn". Chàng thiếu gia này có đi "Mẹc" hay không người ta không rõ nhưng chắc chắn rằng bối cảnh cũng vô cùng hoành tráng.

Chuyện gái xinh yêu trai giàu cũng không có gì là lạ. Cái lạ nhất đó chính là nghe đâu chàng thiếu gia "sang xịn" này lại chính là người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn.

Ơ có chút gì đó sai sai ở đây, bởi nghe đâu Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu là đôi bạn thân rất thân. Tình huống này có vẻ giống như những drama đầy kịch tính trên phim.

Nhưng không sao, Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu sẽ cho chúng ta ngoài đời thật có những tình huống còn "bá đạo" hơn phim.

Hiệp 1: Quỳnh Anh Shyn bỏ follow, Chi Pu thổn thức hỏi xem nhớ thương ai?

Trong khi Chi Pu đang ỡm ờ không xác nhận thì Quỳnh Anh Shyn ngay lập tức có cú ra đòn đâu tiên mang tên bỏ Follow người chị "trên bến dưới thuyền". Đây được xem như hành động dằn mặt Chi Pu vì phản bội lời thờ

Quỳnh Anh Shyn đã bỏ follow Chi Pu như một bành động "dằn mặt" còn chị lớn Chi Pu vẫn giữ nguyên IG của "em gái".

Chuyện chưa dừng tại đó, nửa đêm thanh vắng, Quỳnh Anh Shyn lại bất ngờ đăng một dòng story vu vơ: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội). Và phát ngôn này lại giống hệt câu Gil Lê từng đăng tải khoảng một tháng trước.

Động thái của Gil Lê khi ấy được cho là ngầm nhắn gửi đến Chi Pu sau khi Chi Pu rơi nước mắt vì người yêu cũ trên sóng livestream.

Bỏ qua chuyện cả Quỳnh Anh Shyn lẫn Gil Lê đều dùng sai giới từ thì ở đây có sự trùng hợp không hề nhẹ. Chắc là câu "Be a good person in real life, not in social media" bây giờ là trend của giới trẻ ấy chứ Quỳnh Anh Shyn chẳng có ý đồ gì đâu mọi người nhỉ?

Để chứng tỏ độ cao tay của mình, Chi Pu thể hiện sự hồn nhiêu vui tươi bằng cách chia sẻ hình ảnh sexy được chụp lại trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân với chú thích: "Đêm nay tôi đang nhớ thương về ai?" . Tất nhiên là khi ấy cô và Quỳnh Anh Shyn vẫn là "tỷ muội tình thâm" chứ chưa "Cung đàn vỡ toang".

Cũng chẳng rõ có phải lúc ấy Chi Pu hẳn đang nhớ thương về chàng thiếu gia có "backgroud" hoành tráng ở Hà Nội, kém 2 tuổi hay không nữa?

Hiệp 2: Hội anh em bạn dì nhảy vào "bóng gió"

Khi câu chuyện "yêu người yêu cũ bạn thân" vẫn chưa tỏ tường thì hội chị em bạn dì của Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu bất ngờ lần lượt lên tiếng. Quả thật đúng là huynh đệ tình thân, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha.

Cụ thể, trên trang cá nhân Kelbin Lei - stylist đồng thời cũng là bạn thân của Quỳnh Anh Shyn đã chia sẻ dòng trạng thái được xem là đang mỉa mai Chi Pu: "Better to have an enemy who slaps you in the face than a friend who stabs you in the back" (tạm dịch: Thà có một kẻ thù tát vào mặt bạn còn hơn là một người bạn đâm sau lưng bạn).

Ngay sau đó, Kenshij Phạm - stylist riêng của Chi Pu, anh cũng có động thái cà khịa Quỳnh Anh Shyn. Kenshij Phạm đăng lời "quả gì mà cay cay thế xin thưa rằng quả báo", đồng thời in đậm chữ "ngu". Dân tình suy đoán, Kenshj Phạm đang bóng gió cho rằng những gì Quỳnh Anh Shyn nhân chính là "quả báo".

Trước đây, Kenshij Phạm vốn là stylist riêng của Quỳnh Anh Shyn nhưng sau đó anh đã chuyển qua làm cho Chi Pu.

Hiệp 3: Quỳnh Anh Shyn xác nhận "Cung đàn vỡ toang" còn Chi Pu vội vã đi xin lỗi fan

Lại là câu chuyện đêm khuya, ngay từ khi cư dân mạng "nháo nhào" chuyện Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu đã "cung đàn vỡ đôi" thì nhiều người cũng đặt nghi vấn rằng Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu chỉ đang chiêu trò để Pr thổi nóng tên tuổi mà thôi chứ thực chất vẫn "tỷ muội tình thâm".

Nhất định không để mình bị oan, ngay trong đêm Quỳnh Anh Shyn đã bực bội khi ai đó nói rằng đây chỉ là scandal. Cô nàng khẳng định: "Không ai đem những chuyện như vậy ra để PR ". Câu trả lời của Quỳnh Anh Shyn đồng nghĩa với việc xác nhận chuyện mâu thuẫn với Chi Pu là hoàn toàn có thật cũng như phủ nhận chuyện tạo chiêu trò Pr.

Về phía mình, Chi Pu vội vã viết một dòng tâm thư dài rất dài lên tiếng xin lỗi fan sau loạt lùm xùm. Đồng thời khẳng định bản thân không làm gì hổ thẹn khiến FC phải thất vọng, mong khán giả chọn lọc thông tin để đọc và tin.

Hiệp 4: Hội bạn thân chia phe, riêng stylist của Chi Pu ăn ngay "quả báo"

Người ta nói muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng muốn đi xa phải đi cùng nhau. Có vẻ như "choảng" nhau vài hiệp vẫn bất phân thắng bại nên cả Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đành củng cố thêm hội bạn thân. Mới đây, cả hai bên tiếp tục có động thái cho thấy hội bạn thân đình đám đang đứng trước bờ vực "toang".

Quỳnh Anh Shyn đi ăn cùng Hoàng Ku và Salim

Sun HT là người bạn thân lâu năm nhất của Chi Pu, từ thời cả hai mới là hot teen Hà Nội cũng đã về phe Quỳnh Anh Shyn.

Quỳnh Anh Shyn cập nhật story đi ăn cùng stylist Hoàng Ku và Salim - hai người bạn thuộc nhóm chơi thân cũ. Còn Chi Pu cũng đăng story tụ tập cùng một hội bạn khác trong đó có Kenshj Phạm - stylist cũ của Quỳnh Anh Shyn giờ là bạn thân Chi Pu.

Chi Pu tụ hội cùng Kenshj Phạm, Louiis Hà

Đỉnh điểm của màn chia phe chính là động thái của stylist Kenshj Phạm - người từng được biết đến là bạn thân của Quỳnh Anh Shyn nay đã chuyển sang Chi Pu. Trên trang cá nhân của mình, Kenshj Phạm hứa hẹn sẽ "bóc phốt" Quỳnh Anh Shyn nhưng cuối cùng lại chạm vào lòng tự ái của dân hóng phốt bằng bài đăng nhạt nhòa, vô duyên và thiếu muối.

Quả báo anh chàng nhận được đó chính là màn sụt follow một cách chóng mặt cùng sự tẩy chay từ cư dân mạng.

Sau 4 hiệp giằng co, "hiệp hội những người hóng phốt" càng tò mò hơn liệu diễn biến của "trận chiến" sẽ về đâu.

Thôi thì lại tiếp tục chờ hồi sau sẽ rõ.