Toàn cảnh concert Say Hi D-3 tại Hà Nội: 30 Anh Trai mang đến loạt hit bùng nổ, đu idol quốc nội hoá ra vui thế này!

Trước giờ G: Chật cứng fan xếp hàng chờ vào concert từ 4 giờ sáng, hàng nghìn người chạy đua lấy chỗ đẹp

Chỉ còn không ít giờ nữa, concert Anh Trai Say Hi sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Ngay từ 4 giờ sáng 7/12, nhiều người hâm mộ đã có mặt tại khu vực check-in, chờ đợi đến giờ xếp hàng vào sân mong "xí" chỗ đẹp. Là concert quy tụ 30 Anh Trai từ chương trình thực tế hot nhất hiện tại, không khó hiểu khi nhiều người phải vất vả canh giờ check-in, lựa chỗ đứng có view tốt.

Nhiều fan tập trung tại SVĐ Mỹ Đình từ 4 giờ sáng

Từ khoảng 9 giờ đến 14 giờ chiều, khán giả càng tập trung đông đúc. Khu vực check-in luôn trong tình trạng chật cứng người chờ vào sân. Đoạn video ghi lại cảnh tượng hàng nghìn người sau khi check-in, chạy đua vào đứng trong các khu vực khán đài bố trí sẵn không khỏi khiến dân mạng sốc. Lần đầu tổ chức concert ở SVĐ có sức chứa lớn nhất Việt Nam, Anh Trai Say Hi có khả năng lấp kín Mỹ Đình với tình hình khả thi như thế này.

Clip Đám đông tập trung check-in lúc 12 giờ trưa 7/12

Clip Hàng nghìn người chạy đua vào khán đài giữ vị trí đẹp

Vì phải "cắm trại" ở sân để giữ vị trí đẹp, nhiều người không tránh được sự mệt mỏi. Ở những khu vực lều check-in có bố trí chỗ ngồi chờ, fan không ngại ngồi, thậm chí nằm ra đất. Cảnh tượng này thường chỉ nhìn thấy ở những concert của siêu sao quốc tế hoặc thần tượng Kpop hàng top.

Hình ảnh cho thấy sức ảnh hưởng của 30 Anh Trai đến thị trường concert nội địa

Hình ảnh đám đông sáng 7/12

Có fan đã "cắm trại" cả ngày ở nơi tổ chức sự kiện

Hiện tại thời tiết Hà Nội đã vào đông. Trời rét cộng với mưa phùn lất phất càng khiến thời tiết thêm phần khắc nghiệt. Nhiều fan "lên đồ" xinh đẹp, mang cùng áo phao, áo da vẫn không thể chống chọi với cái lạnh. Bắt đầu có nhiều fan mặc áo mưa vừa để khỏi ướt vừa để thêm ấm.

Không thể tránh được những lúc mệt mỏi

Quang cảnh chiều 7/12

Không ít fan đã mặc áo mưa để tránh ướt, tránh lạnh

Dân tình nô nức lên đồ

Dù chờ đợi lâu và thời tiết lạnh, nhưng ai nấy đều rất vui vẻ

Nhưng "dân chơi thì không sợ mưa rơi", dù chờ đợi mệt mỏi cộng thời tiết lạnh ướt, thì tinh thần đu idol của các fan Anh Trai Say Hi vẫn cháy hừng hực. Ai nấy đều vui vẻ chờ đến giây phút concert chính thức sáng đèn.

Không khí tấp nập như concert quốc tế

Dàn trai xinh gái đẹp đổ bộ

Sát giờ diễn ra concert, SVĐ Mỹ Đình như biến thành sàn diễn thời trang. Dàn trai xinh gái đẹp đổ bộ, khoe những bộ cánh "chất lừ", mỗi người một phong cách. Nhiều người còn chuẩn bị banner in hình idol, trao đổi card bo góc với nhau. Không khí tưng bừng như concert quốc tế.

Dàn Anh Trai xuất hiện chiếm spotlight

Ngay trước giờ G, thảm đỏ concert Anh Trai Say Hi cũng chính thức diễn ra. Dàn Anh Trai chính thức xuất hiện. HIEUTHUHAI khiến dân tình mê mẩn với visual điển trai như tổng tài, nháy mắt làm fangirl ôm tim. Anh Tú Atus nhan sắc thêm phần "thần sầu" nhờ tóc mới màu bạch kim. Xuất hiện trên thảm đỏ, thần thái dàn nam thần mỗi người một vẻ, ai nấy đều toả sáng hết nấc.

Dàn nam thần khí chất trên thảm đỏ

Anh Tú Atus và tóc bạch kim bùng nổ visual

HIEUTHUHAI chiếm trọn spotlight trên màn hình lớn

Cập nhật lúc 18 giờ 45 phút, sân khấu đã lên đèn, biển lightstick sáng rực chuẩn bị sẵn sàng cho 4 tiếng bùng nổ tới đây.

Sân khấu lên đèn, biển lightstick sáng rực

Concert Anh Trai Say Hi chính thức bắt đầu, Negav comeback

19 giờ tối 7/12, concert Anh Trai Say Hi D-3 chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Hàng chục nghìn fan hồi hộp chờ 30 Anh Trai xuất hiện. Giữa biển lightstick xanh, dòng chữ đỏ ATSH (viết tắt Anh Trai Say Hi) nổi bần bật là tình cảm fan dành cho các nghệ sĩ. Show diễn chính thức bắt đầu, các Anh Trai lần lượt bước ra sân khấu, gửi lời chào, cám ơn đến người hâm mộ.

Đáng chú ý nhất là màn tái xuất của Negav. Trên sân khấu concert Anh Trai Say Hi D-3, Negav đã chính thức trở lại sau thời gian ở ẩn vì lùm xùm. Trước đó, nam rapper đã cùng 30 Anh Trai lộ diện sáng 6/12, thay cho lời xác nhận sẽ biểu diễn concert. Đứng trước hàng chục nghìn fan. Negav rơm rớm nước mắt, vừa xin lỗi, vừa cám ơn toàn thể khán giả, cơ quan ban ngành và BTC show diễn. Khán đài bùng nổ tiếng cổ vũ Negav.

Negav chính thức comeback

Rơm rớm nước mắt, vừa xin lỗi vừa cám ơn

"Thưa các quý vị khán giả, BTC ATSH, các vị quan khách đang có mặt ở concert 3 ATSH. Đối với em khi được đứng đây với 30 Anh Trai, đó là diễm phúc lớn nhất cuộc đời em. Tới thời điểm hiện tại, em rất muốn tri ân, ghi nhớ tình cảm mọi người dành cho em… Bên cạnh đó em rất biết ơn cơ quan ban ngành, BTC ATSH vì đã bao dung, chấp thuận cho em có cơ hội sửa sai. Em xin cám ơn tất cả mọi người", Negav phát biểu.



Lời phát biểu của Negav tại concert Anh Trai Say Hi tối 7/12

Các Anh Trai biểu diễn mở màn với ca khúc Khát Vọng Là Người Việt. Cả khán đài được phủ đỏ, màu sắc tràn đầy tự hào. Màn pháo hoa ấn tượng cuối bài hát khiến dân tình choáng ngợp. Từ bố trí sân khấu, kỹ năng biểu diễn cho đến pháo hoa kết bài vô cùng mãn nhãn, đã tai, mở ra một đêm concert bùng nổ cùng những bản hit.

Các Anh Trai biểu diễn mở màn concert

Pháo hoa rực sáng sau tiết mục mở màn

Các Anh Trai giữa biển lightstick bùng nổ

Trong phần giao lưu, các Anh Trai gồm Quang Trung, Dương Domic, Anh Tú, Anh Tú Atus, Song Luân lần lượt thực hiện thử thách slogan nói yêu fan Hà Nội. Dương Domic đúng chuẩn Gen Z, tương tác cực gần gũi, khoe visual nam thần khiến fan phát cuồng. Trấn Thành hỏi Dương Domic "đã yêu cô gái Hà Nội nào chưa", làm anh chàng có biểu cảm cực thú vị.

Tương tác của Dương Domic gây sốt

Đỗ Phú Quí mang hiện tượng mạng Pickleball lên sân khấu Anh Trai Say Hi, "boyband toàn cầu" hoá siêu nhân cực "khó đỡ"

Càng về sau, concert Anh Trai Say Hi càng nhiều cao trào thú vị. Chắc chắn phải kể đến màn mang hiện tượng mạng Pickleball lên trước hàng chục nghìn fan của Đỗ Phú Quí. Giai điệu "Anh mời em Pickleball" hẳn đã quá quen với cư dân mạng dạo này.

Từ gây tranh cãi lời hát, đến hiện nay thì Pickleball đã trở thành "meme" mới được dân tình đùa giỡn trong mọi trường hợp. Các Anh Trai cũng biến tấu ca khúc của Đỗ Phú Quí thành nhiều dạng thức dễ tiếp cận và hài hước hơn. Do đó khi giai điệu này vang lên tại concert, cả Mỹ Đình như chìm trong tiếng fanchant Pickleball. Đúng là không thể đùa với sức ảnh hưởng của nhạc viral.

Pickleball vang lên tại concert Anh Trai Say Hi

Sân khấu khiến fan choáng nhất chính là Ngáo Ngơ của "boyband toàn năng" HIEUTHUHAI, JSOL, Erik, Anh Tú Atus và Orange. Đây cũng chính là stage viral làm mưa làm gió của Anh Trai. Suốt 3 concert, Ngáo Ngơ luôn là ca khúc có fanchant bùng nổ nhất. Mang hit ra đến Hà Nội, "boyband toàn năng" cũng không quên tạo nét thêm cho Ngáo Ngơ.

Sân khấu Ngáo Ngơ của... 5 anh em siêu nhân khiến fan cười ngất

Từ các nam thần lịch lãm, bộ tứ hoá... siêu nhân cực lầy lội. Fan cười ngất trước visual "siêu nhân đỏ" của Trần tổng HIEUTHUHAI. Mọi khí chất nam chính ngôn tình đều bị hình ảnh tấu hề chiếm spotlight.

Từ các nam thần, "boyband toàn cầu" đã thành siêu nhân

Fan cười ngất trước visual "siêu nhân đỏ" của Trần tổng HIEUTHUHAI

Fanchant bùng nổ của Sao Hạng A, dàn Anh Trai nhảy hit Walk đến... 8 lần!

Concert Anh Trai Say Hi D-3 đang đi đến những cao trào cuối cùng. Sân khấu hot nhất tập Chung kết - Sao Hạng A được đội hình "nghìn máu" HIEUTHUHAI, Dương Domic, JSOL và Song Luân tái hiện cực cháy trước hàng chục nghìn khán giả Thủ đô. Đúng chuẩn khí chất sao hạng A, dàn nam thần khiến dân tình nhún nhảy theo không ngừng. Từ visual đến năng lượng đều không có gì để chê dù đã biểu diễn hơn 3 tiếng đồng hồ "hùng hục".

Fanchant bùng nổ của Sao Hạng A

Ấn tượng nhất phải kể đến màn fanchant bùng nổ. Suốt 3 concert của Anh Trai Say Hi đã diễn ra, Sao Hạng A luôn là sân khấu có fanchant hoành tráng nhất. Khán đài cùng hoà chung 1 giai điệu, cho thấy sự phát triển vượt bậc của văn hoá idol nội địa.

Dàn Anh Trai Say Hi nhảy WALK đến tận 8 lần

Một sân khấu bùng nổ năng lượng không kém đó chính là WALK. Đây cũng là bài hit đặc biệt, thể hiện sự tự tin của dàn Anh Trai Say Hi và cực kỳ hợp để khuấy động không khí concert. Do đó, WALK được phát đi phát lại tận 8 lần. Dàn Anh Trai liên tục nhảy, quẩy trong tiếng hò reo của người hâm mộ đến… “ngất xỉu”.

Dàn Anh Trai liên tục nhảy, quẩy trong tiếng hò reo của người hâm mộ

WALK được phát đi phát lại tận 8 lần

Concert kết thúc với bài hát chung của 30 Anh Trai - Never Say Goodbye. Đây cũng là lần đầu Negav hát bài hát này. Concert Anh Trai Say Hi đầu tiên tại Thủ đô để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, hứa hẹn sẽ kéo dài sức nóng sang đến đêm tiếp theo vào ngày 9/12 tới đây.