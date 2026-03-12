Toàn cảnh căn nhà mỏng nhất Cần Thơ: Hàng xóm tiết lộ thông tin bất ngờ

Những công trình kiến trúc có hình dáng khác lạ từ lâu luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Chỉ cần một góc nhìn đặc biệt hoặc một thiết kế không giống số đông, các tòa nhà, ngôi nhà lập tức trở thành chủ đề bàn tán.

Mới đây, một căn nhà tại Cần Thơ cũng khiến nhiều người tò mò vì trong các clip và hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà có bề rộng chỉ khoảng vài chục cm.

Cận cảnh ngôi nhà đang gây chú ý (Nguồn: @dang.1102)

Ngôi nhà vào ban đêm lại càng gây tò mò hơn (Nguồn: @truongthinhstudio)

Góc chụp từ phía sau nhà (Ảnh: Mẫn Nghi)

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, ai nấy đều nghĩ công trình trông như chỉ có một bức tường trắng mỏng dựng thẳng đứng. Nhiều người còn so sánh với những ngôi nhà hoạt hình như nhà của Tom trong phim hoạt hình Tom & Jerry, nhà kiểu Pháp của Kresh trong Minecraft,...

Quan sát kỹ hơn, có thể thấy căn nhà vẫn có ban công, lan can và khoảng không gian phía trước, cho thấy công trình không hề siêu mỏng như ấn tượng ban đầu. Thay vào đó, ngôi nhà được cho là xây dựng trên một lô đất vát góc ở ngã ba hoặc giao lộ nên được thiết kế theo dạng tam giác để tận dụng diện tích.

“Khả năng nhà hình tam giác. Do góc quay đánh lừa thị giác thôi”, “Cho em hỏi mọi người nhà như thế sống như thế nào?”, “Chắc nhà hình tam giác, đầu bên kia sâu hơn, do góc nhìn từ đầu nhỏ nên thấy vậy”, “Hình tam giác mà, góc này nhỏ nhưng hướng đối diện rộng ra dần”,... là một số bình luận từ dân tình.

Thông tin này cũng được một số người là hàng xóm, sinh sống trong khu vực này xác nhận. Họ cho biết ngôi nhà được xây trên diện tích đất hình tam giác, hướng quay clip là góc nhọn còn phía đáy rộng khoảng 3m. Hiện tại nhà vẫn có người ở bình thường, có đầy đủ công năng, nội thất như các ngôi nhà khác.

Thực chất, ngôi nhà được xây trên diện tích hình tam giác (Ảnh: MXH)

Trong thực tế từng xuất hiện nhiều ngôi nhà có hình dáng độc lạ như vậy. Chẳng hạn như ở TP.HCM cũng có một lâu đài "siêu mỏng" sừng sững nằm trên đường Võ Văn Kiệt. Nếu nhìn từ phần đuôi toà nhà rộng khoảng chừng 1 mét ai cũng sẽ vô cùng thắc mắc, với độ siêu mỏng này thì toà nhà có đủ diện tích một phòng không?

Thế nhưng nhìn từ trên xuống, lâu đài có hình tam giác, như một miếng phô mai vì rộng phần cửa và hẹp phần đuôi - chính vì thế mới tạo hiểu lầm là tòa nhà siêu mỏng.

Được biết, toà lâu đài này nằm trong một cụm công trình kiến trúc gồm 3 tòa nhà, được xây tường thành bao quanh. Đây là công trình La Château - khách sạn 5 sao phong cách kiến trúc cổ điển lớn nhất Việt Nam và lớn nhất khu vực Đông Nam Á với tổng diện tích hơn 20.000m2, diện tích mỗi sàn khoảng 700m2.

Lâu đài "siêu mỏng" cũng từng gây xôn xao ở TP.HCM (Ảnh: Viết Thanh)

Một ngôi nhà có hình dáng kỳ lạ khác (Ảnh: @kakaka)

