Sáng nay (24/4), Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Quốc hội quyết nghị ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Trong ngày này, người dân được miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước, thông tin này được đăng tải trên tờ Vietnamnet.

Việt Nam chính thức có thêm một ngày nghỉ lễ mới vào 24/11 (Ảnh: Báo Thanh tra).

Theo thuật lại trên báo Thanh tra, trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết, có ý kiến cho rằng về ngày Văn hóa Việt Nam, quy định “người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương” cần quy định lại Bộ luật Lao động để đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Lý giải quan điểm này trong báo cáo giải trình, tiếp thu, Chính phủ cho biết để đảm bảo thể chế kịp thời Nghị quyết 80 được triển khai thực hiện ngay, Chính phủ xin giữ nguyên quy định Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong nghị quyết.

Chính phủ sẽ chỉ đạo bổ sung quy định này khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2026), để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Về nguồn lực phát triển văn hóa, Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ; đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, thông tin này được đăng tải trên tờ Znews.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương của người lao động được tăng từ 11 lên 12 ngày. Cụ thể, ngoài ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, các ngày nghỉ được hưởng nguyên lương khác gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5), Quốc khánh (2 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch).