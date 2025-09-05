Hôm nay (5/9) là ngày khai giảng trên toàn quốc. Những câu chuyện về sinh viên xa nhà cũng vì thế mà nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Đây cũng là thời điểm mà nhiều tân sinh viên rời quê lên thành phố nhập học, những trải nghiệm lần đầu xa nhà, đến một thành phố mới, tâp sống tự được nhiều người ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Cô bạn khóc ngay khi nhìn thấy tờ giấy này. Nguồn: Diệu Linh.

Lúc này, trên Threads, một tài khoản có tên D.M. thu hút lượng tương tác cao với bài đăng chia sẻ cảm xúc ngay khi đang ngồi trên xe khách lên thành phố. "Ngày tui lên Sài Gòn, mang bao khát khao, ước mơ và để biết rằng thứ quan trọng nhất với mình luôn là mẹ và mãi là mẹ, là gia đình.Mới đi được có mấy cây mà khóc lụt xe", D.M. chia sẻ cảm xúc khi đọc được tờ giấy mẹ viết vội bỏ vào balo, khi lên xe mới mở ra đọc.

Nguyên nhân khiến cô gái nghẹn ngào là tờ giấy mẹ viết vội bỏ vào balo, cô mới mở ra đọc trên xe. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn 3 chữ: "Mẹ yêu con", kèm ngày 3/9/2025. Thế nhưng, chỉ ba chữ giản dị ấy lại khiến D.M. bật khóc nức nở. 3 chữ nhưng gói trọn tình cảm bao la của mẹ, đặc biệt khi lần đầu rời xa quê nhà, bước chân vào thành phố lạ.

Bên dưới bài đăng, nhiều người cho biết cũng từng trải qua cảm xúc tương tự cô gái. Đặc biệt là vào những ngày tháng đầu tiên rời quê lên thành phố đi học. Có nhiều người nhận được những lời yêu thương từ ông bà, những dòng chữ thể hiện sự quan tâm, lo lắng ngay trên cả những thùng đồ ăn gửi từ quê lên thành phố. Có nhiều cư dân mạng chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn với bố mẹ, toàn là những lời dặn dò giữ sức khỏe, cố gắng học tập, bày tỏ nỗi nhớ nhưng...

Đôi khi, chỉ là những cuộc điện thoại đều đặn mỗi ngày, không có việc gì quan trọng, chỉ là hỏi han bình thường: "Con ăn cơm chưa?", "Hôm nay ở nhà trời có mưa không mẹ?" - cũng trở thành điều đặc biệt, trở thành ký ức trân quý với những ai đang học tập hay làm việc xa nhà.

Dù ở khoảng cách nào, bằng một cách nào đó, ông bà, bố mẹ vẫn luôn âm thầm dõi theo và yêu thương con cháu.

Cô bạn này cho biết đã "khóc lụt nhà" khi đọc được tờ giấy note ông nội gửi cho mình. Nguồn: haokeaiya_125

Có thể là khóc ngay từ dòng đầu tiên. Cô bạn này cho biết vào những ngày đầu tiên lên TP.HCM nhập học mẹ đã gửi cho một thùng đồ ăn, kèm một bức thư có mở đầu "Nhi yêu của mẹ". Nguồn: nifreyaz

Và đâu đó cũng có những lời dặn dò như thế này. Cứ sợ con không nhớ nên ghi ra giấy cho con. Nguồn: tomorrowillbeagooday

Cô bạn này chia sẻ bức ảnh chụp màn hình tin nhắn từ 2 năm trước, không bao giờ muốn xóa đi. Nguồn: hngth_78

Nhà luôn là nơi để về. Nguồn: gomaingo_06

Nguồn: hgthuongg

Và có cả những lời động viên đáng yêu như thế này. Nguồn: fwey.6

Nhiều người cũng chia sẻ rằng những ngày đầu xa nhà thật sự khó khăn, nhớ gia đình,... Nhưng rồi sẽ quen, mỗi ngày trôi qua ai rồi cũng sẽ học được cách tự lo cho bản thân, dần thích nghi với nhịp sống mới, với việc học, việc làm thêm,...

Và quan trọng nhất, dù ở xa, gia đình vẫn luôn bên cạnh, bằng một cách nào đó.