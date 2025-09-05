Tờ giấy viết ngày 3/9/2025 đang khiến Threads khóc lụt
Nhiều người muốn cất giữ tờ giấy đó cả đời.
Hôm nay (5/9) là ngày khai giảng trên toàn quốc. Những câu chuyện về sinh viên xa nhà cũng vì thế mà nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Đây cũng là thời điểm mà nhiều tân sinh viên rời quê lên thành phố nhập học, những trải nghiệm lần đầu xa nhà, đến một thành phố mới, tâp sống tự được nhiều người ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội.
Lúc này, trên Threads, một tài khoản có tên D.M. thu hút lượng tương tác cao với bài đăng chia sẻ cảm xúc ngay khi đang ngồi trên xe khách lên thành phố. "Ngày tui lên Sài Gòn, mang bao khát khao, ước mơ và để biết rằng thứ quan trọng nhất với mình luôn là mẹ và mãi là mẹ, là gia đình.Mới đi được có mấy cây mà khóc lụt xe", D.M. chia sẻ cảm xúc khi đọc được tờ giấy mẹ viết vội bỏ vào balo, khi lên xe mới mở ra đọc.
Nguyên nhân khiến cô gái nghẹn ngào là tờ giấy mẹ viết vội bỏ vào balo, cô mới mở ra đọc trên xe. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn 3 chữ: "Mẹ yêu con", kèm ngày 3/9/2025. Thế nhưng, chỉ ba chữ giản dị ấy lại khiến D.M. bật khóc nức nở. 3 chữ nhưng gói trọn tình cảm bao la của mẹ, đặc biệt khi lần đầu rời xa quê nhà, bước chân vào thành phố lạ.
Bên dưới bài đăng, nhiều người cho biết cũng từng trải qua cảm xúc tương tự cô gái. Đặc biệt là vào những ngày tháng đầu tiên rời quê lên thành phố đi học. Có nhiều người nhận được những lời yêu thương từ ông bà, những dòng chữ thể hiện sự quan tâm, lo lắng ngay trên cả những thùng đồ ăn gửi từ quê lên thành phố. Có nhiều cư dân mạng chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn với bố mẹ, toàn là những lời dặn dò giữ sức khỏe, cố gắng học tập, bày tỏ nỗi nhớ nhưng...
Đôi khi, chỉ là những cuộc điện thoại đều đặn mỗi ngày, không có việc gì quan trọng, chỉ là hỏi han bình thường: "Con ăn cơm chưa?", "Hôm nay ở nhà trời có mưa không mẹ?" - cũng trở thành điều đặc biệt, trở thành ký ức trân quý với những ai đang học tập hay làm việc xa nhà.
Dù ở khoảng cách nào, bằng một cách nào đó, ông bà, bố mẹ vẫn luôn âm thầm dõi theo và yêu thương con cháu.
Nhiều người cũng chia sẻ rằng những ngày đầu xa nhà thật sự khó khăn, nhớ gia đình,... Nhưng rồi sẽ quen, mỗi ngày trôi qua ai rồi cũng sẽ học được cách tự lo cho bản thân, dần thích nghi với nhịp sống mới, với việc học, việc làm thêm,...
Và quan trọng nhất, dù ở xa, gia đình vẫn luôn bên cạnh, bằng một cách nào đó.
Những bình luận của cư dân mạng:
- "Nhớ hồi mình mới lên Hà Nội mình khóc nguyên một tuần vì nhớ mẹ. Vừa ăn cơm, vừa khóc vì nhớ mẹ. Giờ thì mình chuyển về nhà sống gần mẹ rồi. Xa nhà thì buồn nhưng cũng là cơ hội để mình tôi luyện bản thân. Chúc bạn nhỏ kiên cường và sớm gặt trái ngọt để mẹ yên lòng nhé. Mẹ hạnh phúc khi em sống khỏe, sống tốt và sống vui".
- "Những ngày đầu tiên đi xa nhà tui đã khóc suốt 1 tuần liền nhưng sau rồi cũng quen. Ai rồi cũng thế à, chúng ta xa nhà đi học để có một cuộc sống tốt hơn, để sau này lo cho chính mình và lo cho bố mẹ nữa nè"
- "Hồi mới từ quê lên thành phố, xa nhà lần đầu, mình cũng hay buồn lắm. Mỗi lần nghỉ lễ hay có dịp về thăm, rồi quay lại tiếp tục học tập, làm việc, cảm giác trống trải lại ùa về. Lúc đó, mình chọn cách giữ liên lạc hằng tuần, thường xuyên kể cho mẹ nghe về cuộc sống của mình để vơi đi nỗi nhớ...."
- "Đi học xa nhà, ngày ba mẹ mình tiễn ra sân bay mình cũng khóc, mẹ cũng khóc, chỉ có ba là đứng ngậm ngùi. Đợt đó mình vô TP.HCM cũng buồn lắm, mấy ngày đầu nhớ nhà, cô đơn, tủi thân. Nhưng rồi mình cũng vượt qua, chờ đc đến Tết để về thăm ba mẹ. Cố gắng lên nha bạn, gắng học hành, khoẻ mạnh để gia đình yên lòng nha"
- "Không có gì ấm áp hơn gia đình. Ý là giờ chị đã xa nhà nhiều năm nhưng mà mỗi lần về là lại không muốn đi".
- "Dù mình bây giờ đã là sinh viên năm 3 nhưng mà mỗi lần về nhà tớ luôn về thật lâu, chọn chuyến xe về thật sớm và chọn chuyến đi thật trễ để có thể nhìn được mẹ và gia đình nhiều hơn. Tớ không khóc khi đi nhưng mà khi lên xe tớ lại khóc và nhớ mẹ và gia đình rất nhiều nhưng mà không dám nói sợ mẹ và gia đình lo. Dù mình lớn như nào nhưng khi về với mẹ và gia đình mình vẫn là em bé".