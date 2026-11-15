Tô Diệp Hà tái xuất sàn catwalk, visual sang chảnh cân trọn từ váy đỏ lộng lẫy đến lông vũ kiêu sa

Tối 14/11, Tô Diệp Hà là một trong những người đẹp góp mặt tại show thời trang Mê Say - Winter & Festive 2027 của NTK Adrian Anh Tuấn, diễn ra tại TP.HCM. Không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ, người đẹp còn đánh dấu màn tái xuất sàn catwalk sau thời gian dài vắng bóng khi đảm nhận vị trí vedette của màn trình diễn đầu tiên.

Tô Diệp Hà tái xuất sàn catwalk tại show Mê Say tối 14/11. Ảnh: NVCC

Đây là hoạt động thời trang đáng chú ý của Tô Diệp Hà, nhất là khi cô vừa chuyển hướng sang điện ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim Chị Chị Em Em 3.

Trước khi bước lên sàn catwalk, Tô Diệp Hà xuất hiện tại khu vực thảm đỏ trong thiết kế váy cúp ngực ôm sát cơ thể, kết hợp 2 chất liệu sequin và nhung. Phom dáng tôn đường cong cùng sắc đỏ nổi bật giúp người đẹp theo đuổi hình ảnh quyến rũ, nữ tính nhưng vẫn sắc sảo.

Trên thảm đỏ, người đẹp chọn váy cúp ngực đỏ kết hợp sequin và nhung. Ảnh: NVCC

Thiết kế ôm sát cùng đường xẻ cao tôn vóc dáng của Tô Diệp Hà. Ảnh: NVCC

Hình ảnh quyến rũ, nữ tính nhưng vẫn sắc sảo. Ảnh: NVCC

Được NTK Adrian Anh Tuấn tin tưởng giao vị trí vedette màn 1, Tô Diệp Hà có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn trong một thiết kế mang đậm tinh thần nữ tính và quyến rũ của bộ sưu tập. Nếu trên thảm đỏ cô chọn hình ảnh gợi cảm với sắc đỏ thì khi bước lên sàn diễn, người đẹp lại mang đến một sắc thái khác trong thiết kế màu trắng ngà thuộc bộ sưu tập Mê Say.

Trên sàn diễn, Tô Diệp Hà chuyển sang thiết kế trắng ngà kèm áo choàng lông vũ. Ảnh: NVCC

Trong không gian trình diễn phủ sắc màu lễ hội và không khí Giáng sinh, Tô Diệp Hà xuất hiện tự tin với những bước catwalk uyển chuyển. Thiết kế váy dài kết hợp áo choàng lông vũ đặt ra không ít thử thách khi người đẹp phải di chuyển lên xuống cầu thang. Tuy nhiên, cô vẫn kiểm soát trang phục khéo léo, xử lý phần tà váy và áo choàng linh hoạt để giữ sự mềm mại, liền mạch trong từng chuyển động. Phong thái điềm tĩnh cùng những bước đi chắc chắn giúp cô hoàn thành màn trình diễn, ghi dấu ấn trong lần trở lại sàn catwalk này.

Người đẹp xử lý tà váy và áo choàng khéo léo khi di chuyển trên cầu thang. Ảnh: NVCC

Từng bước catwalk được giữ mềm mại, liền mạch. Ảnh: NVCC

Trang phục gây ấn tượng với chất liệu mềm, có độ rũ tự nhiên, phần cổ yếm xử lý bằng những nếp xếp nhẹ nhàng tạo vẻ thanh thoát cho người mặc. Thiết kế dáng dài kết hợp đường xẻ cao giúp tôn đôi chân, đồng thời tạo điểm nhấn gợi cảm cho tổng thể. Phần áo choàng lông vũ trắng tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, tăng vẻ lộng lẫy, kiêu sa cho thiết kế. Kết hợp với kiểu tóc nhẹ nhàng, Tô Diệp Hà ghi điểm với visual và thần thái cuốn hút.

Phần cổ yếm xếp nếp và áo choàng lông vũ tạo vẻ kiêu sa cho thiết kế. Ảnh: NVCC

"Hà vừa háo hức vừa có chút hồi hộp"

Dù từng có kinh nghiệm catwalk, Tô Diệp Hà vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức khi nhận lời tham gia show diễn lần này.

"Đã khá lâu rồi Hà mới có dịp trở lại sàn catwalk nên cảm xúc lần này rất đặc biệt. Vừa nhận được lời mời, Hà đã cảm thấy háo hức nhưng cũng có chút hồi hộp, nhất là khi được anh Adrian Anh Tuấn tin tưởng giao vị trí vedette của màn trình diễn đầu tiên.

Với Hà, mỗi lần bước lên sàn diễn đều là một trải nghiệm đáng trân trọng. Hà muốn mình có thể truyền tải được tinh thần của bộ trang phục và những gì nhà thiết kế gửi gắm. May mắn là trong quá trình chuẩn bị, Hà nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ ê-kíp nên cũng cảm thấy tự tin hơn", cô chia sẻ.

Tô Diệp Hà cho biết vừa háo hức vừa hồi hộp khi trở lại sàn catwalk. Ảnh: NVCC

Lấy cảm hứng từ nét quyến rũ ngày càng đằm thắm theo thời gian, bộ sưu tập Mê Say - Winter & Festive 2027 của Adrian Anh Tuấn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, tự tin và biết trân trọng cảm xúc của bản thân. Tinh thần ấy được chuyển tải qua các thiết kế đề cao sự nữ tính, thanh lịch và sức hút được bồi đắp từ trải nghiệm sống.

Bộ sưu tập gồm những thiết kế eveningwear giới hạn, chú trọng sự hòa quyện giữa chất liệu, phom dáng và nghệ thuật hoàn thiện. Những đường cắt tinh tế, cấu trúc mềm mại cùng các chi tiết trang trí góp phần tạo nên hình ảnh người phụ nữ thanh lịch, quyến rũ nhưng vẫn đầy bản lĩnh.

Show diễn còn quy tụ những gương mặt nổi bật như siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Emoura Phạm, Hoa hậu Phương Linh... Sánh bước cùng các tên tuổi quen thuộc của làng thời trang, Tô Diệp Hà vẫn giữ phong thái tự tin, góp phần tạo nên một màn trình diễn ấn tượng cho chương trình.

Tô Diệp Hà tại show Mê Say. Ảnh: NVCC

Ở hậu trường, Tô Diệp Hà có dịp hội ngộ đàn chị Thanh Hằng. Người đẹp còn gây chú ý với những khoảnh khắc thân thiết bên Emoura Phạm. Trong lúc chờ đến lượt sải bước, cả hai liên tục trò chuyện, cùng bắt trend và ngẫu hứng nhảy theo nhạc, góp phần tạo nên bầu không khí thoải mái, rộn ràng phía sau cánh gà. Màn đọ dáng của Tô Diệp Hà với Emoura Phạm hay Hoa hậu Phương Linh cũng thu hút trên mạng xã hội.

Những khoảnh khắc đọ dáng của Tô Diệp Hà tại sự kiện. Ảnh: NVCC

Tô Diệp Hà cùng các người đẹp tại show Mê Say. Ảnh: NVCC

Với Tô Diệp Hà, việc trở lại sàn catwalk trong một show diễn quy tụ nhiều tên tuổi là cơ hội để cô tiếp tục thể hiện sự gắn bó với thời trang, lĩnh vực vốn có vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Sau lần đầu thử sức với điện ảnh qua Chị Chị Em Em 3, màn tái xuất sàn catwalk lần này cho thấy người đẹp vẫn duy trì niềm đam mê thời trang, đồng thời từng bước mở rộng hình ảnh trong các lĩnh vực nghệ thuật. Thời gian tới, Tô Diệp Hà cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi diễn xuất và hé lộ những dự án mới khi thời điểm thích hợp.