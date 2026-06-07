Tổ ấm mát mẻ, sống chất mùa hè chỉ nhờ những bí quyết nhỏ này

Mùa hè không chỉ khiến hóa đơn điện tăng lên mà còn khiến nhiều gia đình cảm thấy ngột ngạt, bí bách dù đã bật quạt hay điều hòa suốt ngày. Tuy nhiên, để ngôi nhà dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng, đôi khi không cần những khoản đầu tư quá lớn. Chỉ cần thay đổi một vài món đồ quen thuộc, không gian sống có thể trở nên mát mẻ, gọn gàng và thoải mái hơn đáng kể.

1. Trọn bộ ga gối Lyocell than hoạt tính Nemtot Bedding - Giấc ngủ mát hơn mỗi đêm

Không ít người cho rằng phòng ngủ nóng là do thời tiết, nhưng thực tế chất liệu ga giường cũng ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác khi nằm nghỉ.

Bộ ga gối Lyocell than hoạt tính của Nemtot Bedding được nhiều người lựa chọn nhờ chất vải mềm mịn, thoáng khí và có khả năng hạn chế cảm giác bí nóng khi tiếp xúc với da trong thời gian dài. Chất liệu Lyocell vốn nổi tiếng với khả năng thấm hút ẩm tốt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm như Việt Nam.

Ngoài yếu tố làm mát, bộ sản phẩm còn mang đến cảm giác sang trọng, giúp phòng ngủ trông gọn gàng và hiện đại hơn.

Ưu điểm nổi bật:

- Chất liệu mềm mại, mát tay.

-Thấm hút mồ hôi tốt.

- Phù hợp với gia đình sử dụng điều hòa thường xuyên.

- Tạo cảm giác dễ chịu khi ngủ trong mùa hè.

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2. Cây lau nhà tự vắt Parroti – Nhà sạch hơn, khô nhanh hơn trong mùa nồm nóng

Mùa hè thường đi kèm với bụi bẩn, mồ hôi và tình trạng sàn nhà dễ bám bẩn hơn bình thường. Việc lau dọn vì thế cũng trở nên thường xuyên hơn.

Cây lau nhà tự vắt Parroti được thiết kế theo cơ chế xoay 360 độ giúp tiếp cận các góc khuất dưới gầm bàn, ghế hay giường ngủ. Điểm được nhiều người đánh giá cao là khả năng tự vắt nước, giúp sàn khô nhanh hơn sau khi lau.

Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, đây là món đồ hỗ trợ đáng kể trong việc duy trì không gian sạch sẽ mỗi ngày.

Ưu điểm nổi bật:

- Đầu lau xoay linh hoạt.

- Tự vắt tiện lợi, hạn chế phải dùng tay.

- Sàn khô nhanh.

- Giảm công sức dọn dẹp.

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3. Tinh dầu hoa hồng Rose Essential Oil Heber Natural Life – Nhà thơm mát, thư giãn hơn sau một ngày dài

Nhiệt độ cao không chỉ khiến cơ thể khó chịu mà còn dễ làm không gian trong nhà trở nên bí bách. Một mùi hương dễ chịu có thể giúp cải thiện đáng kể cảm nhận về môi trường sống.

Tinh dầu hoa hồng Rose Essential Oil Heber Natural Life được chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên, có thể sử dụng cho máy khuếch tán tinh dầu hoặc xông phòng. Hương hoa hồng nhẹ nhàng giúp tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu sau những giờ làm việc căng thẳng.

Nhiều gia đình còn sử dụng tinh dầu trong phòng ngủ hoặc phòng khách để tạo cảm giác mát mẻ, sạch sẽ và dễ chịu hơn cho không gian sống.

Điểm nổi bật:

- Tinh dầu thiên nhiên nguyên chất.

- Hương thơm dịu nhẹ, thư giãn.

- Phù hợp cho phòng ngủ, phòng khách.

- Dung tích lớn 500ml và 1000ml, sử dụng lâu dài.

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4. Chiếu điều hòa ULTRA COOL M2T Bedding – Mát lạnh dễ chịu trong những ngày nắng gắt

Với nhiều gia đình, điều hòa không phải lúc nào cũng bật cả ngày. Những lúc nghỉ trưa hoặc khi muốn tiết kiệm điện, một chiếc chiếu mát có thể tạo khác biệt rõ rệt.

Chiếu điều hòa ULTRA COOL M2T Bedding đang là sản phẩm được nhiều người săn tìm trong mùa hè nhờ khả năng tạo cảm giác mát lạnh ngay khi nằm xuống. Thiết kế bọc chun giúp cố định chắc chắn trên đệm, hạn chế xô lệch khi sử dụng.

Sản phẩm phù hợp với cả người lớn tuổi, trẻ nhỏ lẫn dân văn phòng muốn có giấc ngủ trưa dễ chịu hơn.

Ưu điểm nổi bật:

- Bề mặt mát lạnh tức thì.

- Thiết kế bọc chun tiện lợi.

- Dễ vệ sinh.

- Giúp giảm cảm giác bí nóng khi ngủ.

Ưu đãi hiện tại: giảm 44%.

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5. Kệ sách JYSK Vandborg – Góc sống gọn gàng giúp nhà trông thoáng hơn

Không gian sống mùa hè không chỉ cần mát mà còn cần thoáng. Một căn phòng nhiều đồ đạc bừa bộn thường tạo cảm giác chật chội và nóng nực hơn thực tế.

Kệ sách JYSK Vandborg với thiết kế khung kim loại sơn tĩnh điện kết hợp gỗ công nghiệp mang phong cách tối giản, hiện đại. Sản phẩm có thể dùng để sách, đồ trang trí, cây xanh nhỏ hoặc các vật dụng gia đình thường dùng.

Việc sắp xếp đồ đạc lên kệ giúp giải phóng mặt sàn, tạo cảm giác rộng rãi và dễ chịu hơn cho không gian sống.

Ưu điểm nổi bật:

- Thiết kế hiện đại, dễ phối nội thất.

- Thiết kế hiện đại, dễ phối nội thất.

- Giúp nhà cửa gọn gàng hơn.

- Phù hợp với căn hộ chung cư và nhà phố.

Ưu đãi hiện tại: giảm 16%.

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Mùa hè dễ chịu hơn đôi khi chỉ bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ

Không phải lúc nào việc chống nóng cũng đồng nghĩa với việc mua thêm điều hòa hay nâng cấp thiết bị điện đắt tiền. Một bộ ga giường thoáng mát, chiếc chiếu điều hòa dễ chịu, cây lau nhà giúp sàn luôn sạch sẽ hay một chiếc kệ giúp không gian gọn gàng hơn đều có thể góp phần nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.

Nếu đang muốn "làm mới" tổ ấm trước đợt nắng nóng cao điểm, đây là những món đồ đáng để cân nhắc, đặc biệt khi nhiều sản phẩm đang có mức giảm giá khá hấp dẫn.

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