Tình yêu đẹp nhất mùa thu 2026: Cặp chính không có gì ngoài nhan sắc và chemistry, phim Hàn đúng chỉ có hay trở lên

Mới đây, Disney+ đã tung teaser mới của bộ phim Between Steps, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Điều khiến người xem ấn tượng nhất chính là sự đẹp đôi của hai diễn viên chính Choo Young Woo và Kim So Hyun. Cả hai đều sở hữu visual rất sáng, khi đứng cạnh nhau tạo nên một khung hình cực kỳ bắt mắt.

Không chỉ đẹp đôi về ngoại hình, chemistry của Choo Young Woo và Kim So Hyun trong những cảnh tình cảm cũng được thể hiện vô cùng tự nhiên. Từ ánh mắt, nụ cười cho tới những khoảnh khắc gần gũi, hai diễn viên tạo cảm giác như đang thực sự yêu nhau chứ không đơn thuần là diễn xuất trước ống kính.

Đặc biệt, teaser còn giới thiệu Between Steps sẽ mang tới chuyện tình lãng mạn và nóng bỏng nhất mùa thu năm nay. Nhìn những hình ảnh đầu tiên, khán giả hoàn toàn có cơ sở để tin rằng lời hứa hẹn này sẽ trở thành sự thật. Nếu duy trì được phản ứng hóa học và bầu không khí lãng mạn giống như trong teaser, Between Steps hoàn toàn có khả năng trở thành một cú hit lớn tiếp theo của màn ảnh Hàn trong năm 2026.

Between Steps kể câu chuyện về Park Min Jae, một chàng trai từng có tương lai rộng mở với tư cách vận động viên bơi lội. Thế nhưng căn bệnh ung thư xương đã cướp đi chân trái, đồng thời khiến sự nghiệp thể thao của anh chấm dứt.

Choo Young Woo và Kim So Hyun tạo phản ứng hóa học cực kỳ tốt.

Bộ phim hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một tình yêu ngọt ngào và chữa lành.

Sau khi rơi xuống đáy vực, Park Min Jae tìm thấy mục tiêu sống mới trong lĩnh vực robot. Bốn năm nỗ lực giúp anh được nhận vào khoa Kỹ thuật Cơ khí của Đại học Quốc gia Seoul. Bề ngoài, Min Jae luôn tỏ ra thờ ơ và che giấu sự nhạy cảm của mình, nhưng thực chất anh vẫn chỉ là một chàng trai bình thường, thậm chí còn đưa chuyện hẹn hò vào danh sách những điều nhất định phải làm.

Trong khi đó, Im Yu Jin vốn sắp tốt nghiệp ngành May mặc và Dệt may. Một sự cố bất ngờ khiến kế hoạch học cao học của cô đổ vỡ. Giữa lúc mất phương hướng, Yu Jin lại bị cuốn hút bởi robot và quyết định bước sang một con đường hoàn toàn mới khi theo học chương trình thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí.

Hai con người từng phải thay đổi quỹ đạo cuộc đời vì những biến cố ngoài ý muốn gặp nhau, để rồi từng bước chữa lành và tìm thấy tình yêu.

Between Steps là tác phẩm cuối cùng của cố đạo diễn Ahn Pan Seok.

Đặc biệt, Between Steps còn mang ý nghĩa rất lớn khi đây là tác phẩm cuối cùng của cố đạo diễn Ahn Pan Seok. Ông là người từng đứng sau Something in the Rain và One Spring Night, hai bộ phim nổi tiếng với những thước phim tình cảm tinh tế, chân thực và từng chinh phục vô số trái tim khán giả.

Chính vì vậy, sự kết hợp giữa Choo Young Woo, Kim So Hyun và dấu ấn lãng mạn đặc trưng của Ahn Pan Seok càng khiến Between Steps trở thành một trong những phim tình cảm Hàn Quốc đáng chờ đợi của mùa thu năm nay.