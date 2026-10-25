Tình trạng thê thảm của Baifern sau khi bị ép chia tay Nine Naphat

Kể từ sau khi chia tay Nine Naphat tới nay, “nhất cử nhất động” của Baifern Pimchanok đã liên tục thu hút được sự quan tâm từ công chúng. Tới sáng 24/10, tờ Line Today bất ngờ đăng tải bài báo hé lộ về tình trạng đáng lo ngại của Baifern ở thời điểm hiện tại, khiến cho nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1992 vừa chia sẻ loạt ảnh cơ thể với nhiều vết thương và vết bầm tím sưng tấy dọc cánh tay. Thì ra nàng ngọc nữ xứ Thái đã bị thương trong quá trình ghi hình cho tác phẩm truyền hình mang tên Raeng Ngao.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều fan không khỏi lo lắng xen lẫn xót xa khi chứng kiến cảnh tượng Baifern bị thương bầm dập vì vai diễn. Song song với đó, đông đảo khán giả đã khen ngợi hết lời cho tinh thần kính nghiệp của nữ diễn viên 9X. Có thể nói, mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay đã cống hiến hết mình vì vai diễn, thậm chí không ngần ngại lăn xả đến mức bị chi chít vết thương. Dưới bài đăng mới nhất của Baifern, người hâm mộ hiện để lại những lời động viên, đồng thời chúc nữ ngôi sao mau chóng bình phục và sớm khỏe mạnh trở lại.

Baifern bị chấn thương khi quay phim mới, khiến người hâm mộ không khỏi xót thương. Ảnh: X

Fan hy vọng vết thương của Baifern sẽ mau lành và mong cô cẩn thận hơn trong tương lai. Ảnh: X

Hậu chia tay Baifern Pimchanok, Nine Naphat được cho là đang đắm chìm trong tình yêu bên bạn gái mới - influencer Malinee C (Van Malinee). Trong khi đó, Baifern lại không công khai hẹn hò thêm với bất kỳ ai. Cách đây không lâu, cặp đôi 1 thời Baifern - Nine đã tới xem vở nhạc kịch Muang Maya. Theo tờ Dailynews, 1 nguồn tin cho biết Nine đã đi lướt qua tình cũ Baifern trong lúc nữ diễn viên này đang trả lời phỏng vấn truyền thông. Thế nhưng, nam diễn viên sinh năm 1996 lại không thèm chào hỏi hay nhìn về phía bạn gái cũ lấy 1 lần.

Tới sáng 20/9, khi tham dự sự kiện khai trương cửa hàng của 1 thương hiệu kính mắt nổi tiếng, Baifern đã chính thức lên tiếng về thông tin bị bạn trai cũ ngó lơ trong ngày hội ngộ. Đáng chú ý, Baifern chẳng ngần ngại nhắc thẳng Nine và cô bạn gái mới của nam diễn viên này: “Thực ra tôi không hề bận tâm chuyện có chào hỏi với nhau hay không. Vì thực tế ở 1 số sự kiện hay tùy từng thời điểm, chúng tôi còn không có cơ hội để chào hỏi nhau. Tôi hoàn toàn hiểu và không nghĩ ngợi gì về chuyện này cả. Bản thân tôi cũng không muốn chuyện này trở thành chủ đề gây bàn tán. Tôi cảm thấy cần phải giữ kẽ để thể hiện sự tôn trọng dành cho mối quan hệ hiện tại của anh ấy, đồng thời không muốn bất kỳ ai phải cảm thấy khó xử vì chuyện này. Hỏi rằng liệu có khả năng là 2 người chúng tôi không trông thấy nhau ở sự kiện hôm đó hay không, thì tôi xin nói thật là trong 1 sự kiện có rất nhiều khoảnh khắc, nhịp thời gian khác nhau, nên tôi cũng không rõ mọi người đang muốn nói tới thời điểm nào nữa. Nhưng tôi thực sự cũng không bận tâm tới chuyện đó đâu ạ. Mong mọi người đừng biến nó thành drama lớn, vì tôi cũng muốn giữ kẽ cho phía đối phương. Thực sự giữa chúng tôi không có vấn đề gì cả”.

Baifern từng công khai nhắc thẳng tình cũ Nine khi tham gia 1 sự kiện hồi cuối tháng trước. Ảnh: Line Today

Còn nhớ Baifern - Nine hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.

Bà Moo Pimpaka được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ. Ảnh: X

Cuộc tình dang dở của Nine - Baifern đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng công chúng. Ảnh: Line Today

Baifern sinh năm 1992, được 1 công ty người mẫu phát hiện khi tập thể dục dụng cụ hồi học trung học. Từ khi còn là 1 cô bé, Baifern đã tham gia 1 số cuộc thi và xuất hiện trong nhiều quảng cáo. Năm 17 tuổi, cô chính thức bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn ở bộ phim Mối Tình Đầu. Ngay sau tác phẩm để đời này, Baifern Pimchanok đã vươn lên trở thành ngôi sao hạng A tại làng giải trí Thái Lan và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả khắp châu Á.

Tới năm 2019, cô tiếp tục tạo nên cơn sắp khắp châu Á nhờ thành công vang dội của siêu phẩm truyền hình Chiếc Lá Cuốn Bay. Ngoài ra, người đẹp còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt phim ăn khách khác như Ngọn Lửa Đam Mê, Đấu Trường Ước Mơ, Secret Garden bản Thái, Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo, Yêu Nhầm Bạn Thân,...