Sau khi sinh em bé thứ 3, Trâm Anh - bà xã của JustaTee - vẫn duy trì việc cập nhật mạng xã hội, hé lộ phần nào cuộc sống của một mẹ bỉm trong giai đoạn ở cữ. Mới đây, cô khiến dân tình chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ thẳng thắn về tình trạng tâm sinh lý sau sinh, cho thấy sự thay đổi rõ rệt về cảm xúc.

Cụ thể, Trâm Anh viết: "Tâm sinh lý sau sinh thật bất ổn định. Có khi nào... không". Dù chỉ là một câu nói mang tính "than nhẹ", kèm biểu cảm hài hước, nhưng cũng đủ để nhiều người đồng cảm vì đây là trạng thái không hiếm gặp ở các mẹ bỉm sau sinh.

Trâm Anh đăng đàn tiết lộ tâm sinh lý sau sinh

Ngay dưới bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng để lại nhiều bình luận tương tác. Không ít người chia sẻ trải nghiệm tương tự, cho rằng việc thay đổi nội tiết, áp lực chăm con và thiếu ngủ khiến cảm xúc dễ dao động. Một số bạn bè, đồng nghiệp của Trâm Anh cũng góp vui bằng những lời trêu chọc nhẹ nhàng, tạo không khí thoải mái hơn cho bài đăng.

Trong thời gian ở cữ, Trâm Anh cũng tranh thủ quay trở lại phòng tập với bộ môn Pilates – lựa chọn được nhiều mẹ bỉm ưa chuộng nhờ tính chất nhẹ nhàng nhưng vẫn hiệu quả trong việc siết cơ và phục hồi vóc dáng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bà xã JustaTee nhanh chóng lấy lại form đáng nể, từ vòng eo gọn gàng, phần bụng dưới săn chắc hơn, tổng thể vóc dáng thon thả dù mới trải qua hành trình sinh nở chưa lâu. Visual mẹ 3 con nhưng body vẫn gọn gàng, đường cong rõ nét khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Vợ JustaTee tranh thủ quay lại phòng tập để về dáng sau sinh

Trước khi về chung một nhà với JustaTee thì Trâm Anh được biết tới là hot girl Hà Thành nổi tiếng trên mạng xã hội. Trâm Anh là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng. Cô được chú ý sau loạt ảnh chụp tại lễ bế giảng năm học 2012 - 2013. Thời điểm đó, JustaTee đang gây sốt với bản hit Forever Alone. Cả hai có cơ duyên gặp nhau tại một sự kiện và cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. Sau 5 năm hẹn hò, JustaTee và Trâm Anh tổ chức đám cưới vào năm 2018, và đến nay cả hai đã có 8 năm vợ chồng.

Tháng 3 vừa qua, hôn nhân của JustaTee và Trâm Anh trở thành tâm điểm vì loạt tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí nhiều tin tức cho rằng nam ca sĩ vắng mặt trong ngày bà xã "vượt cạn". Không để drama thêm căng thẳng, JustaTee sau đó có màn đáp trả cực mượt.

JustaTee và Trâm Anh đón nhóc tỳ thứ 3 ra đời

Sau 1 ngày ồn ào bùng nổ, JustaTee xuất hiện và đăng tải hình ảnh trực tiếp bồng bế, chăm sóc em bé thứ 3 vô cùng ấm áp, nâng niu. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều lời chúc mừng thì hình ảnh trong bệnh viện của JustaTee cũng kéo theo không ít tranh cãi khi một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn đây là ảnh AI hoặc đã bị cắt ghép, chỉnh sửa quá đà đến mức lưu lại dấu vết. Trước những bàn tán này, JustaTee đã nhanh chóng lên tiếng giải thích bức ảnh thực chất được ghép từ nhiều khoảnh khắc khác nhau để chọn ra tấm đẹp nhất. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn inbox thẳng cho fanpage bệnh viện để xác nhận.

Ngay sau khi JustaTee đăng bài, phía bệnh viện cũng trực tiếp vào bình luận. Tài khoản fanpage gửi lời chúc mừng gia đình nam ca sĩ chào đón thành viên mới, đồng thời khẳng định rõ ràng đây không phải ảnh AI mà là hình ảnh thật. Đại diện bệnh viện còn tiết lộ thêm video hành trình sinh con của gia đình JustaTee đang được "cook", nhấn mạnh yếu tố "người thật, việc thật, cảm xúc thật 100%". Đáp lại, JustaTee cũng để lại bình luận chốt sổ, khẳng định nếu ai còn nghi ngờ thì anh sẵn sàng đến tận nơi để nghe bác sĩ kể lại câu chuyện hôm đó.

Vợ chồng JustaTee vẫn hạnh phúc, êm ấm giữa loạt tin đồn vô căn cứ

Ảnh: FBNV