Tình trạng của diễn viên Lê Giang

Lê Giang được biết tới sau khi góp mặt vào các bộ phim như Bố già, Gặp lại chị bầu, Làm giàu với ma, Nhà bà nữ... Cuối tháng 11/2025, diễn viên 7x cho biết bị thoát vị đĩa đệm chèn thần kinh tọa không thể đi nổi, khiến cô bị teo chân. Do sức khỏe không đảm bảo nên Lê Giang phải ngưng đóng phim.

Trên trang cá nhân, diễn viên mới đây chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân. Lê Giang cho biết sau quá trình điều trị đã hết đau và có thể đi lại bình thường. Cô chia sẻ: "Mấy tháng nay mình bị thần kinh tọa, chân đau đi đứng khó khăn cũng đi nhiều nơi trị cuối cùng trời thương gặp được bác sĩ chích 2 lần bây giờ hết đau chạy luôn rồi. Mừng quá".

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã gửi lời chúc sức khỏe tới Lê Giang. Cô cũng thể hiện rõ sự vui mừng sau thời gian điều trị thành công: "Mừng quá luôn, mấy tháng trời nằm sợ bị liệt luôn chắc chết".

Nghệ sĩ Lê Giang bị thoát vị đĩa đệm chèn thần kinh tọa không thể đi nổi, khiến cô bị teo chân. Ảnh: FBNV

Cô phải tạm ngừng tham gia các dự án phim ảnh, gameshow... vì mắc căn bệnh này. Ảnh: FBNV

Sau thời gian điều trị, diễn viên 7x hiện có thể đi lại bình thường. Ảnh: FBNV

Lê Giang từng cho biết cô đau không thể nào đi nổi, chỉ lết vào nhà tắm rồi khóc. "Ai bệnh này mới hiểu, Lê Giang đang bị thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm mấy tháng rồi. Có lần đi không nổi, chỉ lết vô nhà tắm rồi khóc thôi, không hiểu bị nguyên nhân gì. Nó đau kinh khủng từ lưng xuống bên hông rồi chạy xuống, chân Lê Giang mấy tháng trước có dấu hiệu muốn teo dần, phải ráng tập thể dục mỗi ngày, châm cứu và vật lý trị liệu cũng không hết. Ai bệnh mới hiểu, Lê Giang chỉ cầu trời cho thầy trị hết đau là mừng rồi", cô cho hay.

Tháng 2/2023, Lê Giang từng phải nhập viện phẫu thuật chân do gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng ở khớp gối như tổn thương sừng sau sụn chêm trong, thoái hóa sụn chêm trong và ngoài, kèm theo tình trạng thoái hóa khớp gối và tích tụ dịch trong khớp. Nữ diễn viên chia sẻ nguyên nhân xuất phát từ một tai nạn ngã xe máy cách đây khoảng 20 năm, khiến chấn thương cũ tái phát và ảnh hưởng đến việc đi lại.

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga và là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua các dự án như Cô dâu hào môn, Bố già, Nhà bà Nữ… Từ nhỏ, cô đã theo các đoàn hát lưu diễn khắp nơi, tạo nền tảng vững chắc trong cải lương trước khi khẳng định dấu ấn ở nhiều lĩnh vực như tấu hài, kịch nói, truyền hình và điện ảnh. Lê Giang được khán giả yêu mến nhờ lối diễn linh hoạt, khả năng ứng biến nhanh nhạy cùng nét duyên mộc mạc rất riêng của người miền Tây.

Về đời tư, nữ nghệ sĩ từng kết hôn với danh hài Duy Phương vào năm 1992 và có hai người con là ca sĩ Duy Phước và diễn viên Lê Lộc. Sau khi hôn nhân tan vỡ, Lê Giang tiếp tục lập gia đình với một Việt kiều Australia và sinh con trai tên Luke Nguyễn, song cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài. Trải qua hai lần đổ vỡ, hiện tại Lê Giang chọn cuộc sống mẹ đơn thân, dành nhiều tâm huyết cho gia đình và sự nghiệp.