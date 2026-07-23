Tình trạng của ca sĩ kỳ cựu bị ngược đãi ở viện dưỡng lão, phải trả 100 triệu/ tháng nhưng không được tắm rửa
Nam ca sĩ phải trả chi phí 100 triệu/tháng nhưng hơn 1 năm không được tắm rửa.
Mới đây, cộng đồng mạng phải dậy sóng trước thông tin nam ca sĩ kỳ cựu Trương Vỹ Văn bị ngược đãi khi sống trong viện dưỡng lão. Cụ thể, Phương Tuấn - người đại diện kiêm học trò của Trương Vỹ Văn đã công khai lên án viện dưỡng lão làm ăn tắc trách, đối xử cực kỳ hời hợt với giọng ca đình đám, khiến ông rơi vào cảnh đáng thương, hai chân sưng đỏ, hoại tử nghiêm trọng.
Đáng chú ý, viện dưỡng lão không hề thông báo cho người nhà về tình trạng của nam ca sĩ 73 tuổi. Thậm chí, khi Phương Tuấn chất vấn về tình hình sức khỏe của Trương Vỹ Văn, phía viện dưỡng lão còn từ chối trả lời với lý do không tiết lộ thông tin riêng của bệnh nhân.
Được biết, hồi năm 2025, Trương Vỹ Văn phải nhập viện gấp vì nhiễm trùng vết thương trên eo, dẫn đến sức khỏe giảm sút rõ rệt, gần như không thể xuống giường.
Bản thân Trương Vỹ Văn không có vợ, lại xa cách với con cái nên Phương Tuấn đã đưa nam ca sĩ đến viện dưỡng lão để chữa bệnh và hưởng dịch vụ chăm sóc hằng ngày với mức phí 30.000 HKD/tháng (100 triệu đồng). Tuy nhiên, cho tới tận bây giờ, vết thương của Trương Vỹ Văn vẫn mãi không khép lại, khiến nam ca sĩ nhiều lần bị nhiễm trùng, sốt cao, phải sử dụng rất nhiều chất kháng sinh để điều trị.
Học trò của Trương Vỹ Văn vô cùng tức giận vì phía viện dưỡng lão không kịp thời thông báo về tình hình sức khỏe của nam ca sĩ, đồng thời nghi ngờ Trương Vỹ Văn bị ngược đãi.
Sốc hơn nữa, Phương Tuấn tiết lộ, thầy của mình không được tắm rửa, cũng không được đỡ ngồi dậy suốt 1 năm rưỡi, phải nằm lì trên giường không nhúc nhích được. Được biết, Phương Tuấn từng nhiều lần yêu cầu viện dưỡng lão tắm rửa, đánh răng và giúp Trương Vỹ Văn vận động với tần suất hợp lý để tránh tê bì tay chân. Tuy nhiên, viện dưỡng lão lại chẳng hề thực hiện. Kết quả, phần lưng của nam ca sĩ bị lở loét nhiều chỗ, tình hình rất đáng quan ngại.
Quá tức giận, Phương Tuấn đã khiếu nại viện dưỡng lão và tạm dừng nộp một phần chi phí, muốn “xanh chín” đến cùng. Netizen cũng vô cùng thương cảm trước tình hình của nam ca sĩ lúc tuổi già và hy vọng ông sẽ nhận được sự chăm sóc tử tế hơn.
Trương Vỹ Văn bước chân vào làng nhạc từ năm 1978 và là giọng ca vàng đình đám một thời. Bản thân ông không lập gia đình, chỉ có 1 cậu con trai nhưng quan hệ giữa cha con vô cùng xa cách, chẳng hề liên lạc với nhau. Lúc tuổi già, ốm đau ập đến khiến Trương Vỹ Văn thường xuyên phải nhập viện điều trị, thậm chí nhiều lần vào phòng cấp cứu khẩn cấp ICU. Học trò của Trương Vỹ Văn đã đưa ông vào viện dưỡng lão để tiện chăm sóc nhưng ai ngờ lại bị đối xử tệ bạc thế này.
Nguồn: Sohu