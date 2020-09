Long An công bố sự thật về nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai: Lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ cơ nhỡ để trục lợi

Chiều tối 22/9, ông Liêu Văn Bùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sẽ phát sóng phóng sự "Sự thật nơi tự xưng là tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ)" vào 19h55 phút cùng ngày, phát lại vào 2 ngày kế tiếp.

Phóng sự này do UBND tỉnh Long An, Công an tỉnh và Đài truyền hình tỉnh phối hợp phát sóng.

Trong phóng sự sẽ đề cập rõ về quá trình điều tra, xác minh nơi tự xưng là tịnh thất Bồng Lai thuộc xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa gây xôn xao trong thời gian dài vừa qua.

Nơi tự xưng là tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Cụ thể qua kết quả xác minh của công an, trước đây ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) có sống tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), xây dựng một cơ sở tự phong là trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức.

Tuy nhiên do hoạt động không đúng pháp luật, vào năm 2007 UBND huyện Bình Chánh đã buộc sơ sở này ngưng hoạt động.

Đến năm 2015, Lê Tùng Vân (88 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) chuyển về sinh sống cùng nhà bà Cao Thị Cúc (60 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Tại đây, ông Vân hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện, tự xưng là tịnh thất Bồng Lai.

Tuy nhiên qua điều tra, đa số trẻ sống trong "tịnh thất" đều có mẹ đi cùng, không phải trẻ em cơ nhỡ (6 trẻ). Ngoài ra thông tin từ ngành chức năng tỉnh Long An còn cho biết, nhiều trẻ và thanh niên tại đây là con, cháu của ông Lê Tùng Vân.

Ông Lê Tùng Vân.

Lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, nơi này thường xuyên kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người trong và ngoài nước.

Đặc biệt, nhóm người của tịnh thất Bồng Lai còn sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội đăng video không đúng sự thật để lợi dụng, lôi kéo sự ủng hộ của mọi người.

Đến ngày 1/1/2020, ông Lê Tùng Vân đổi tên tịnh thất Bồng Lai thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định, tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ không phải là cơ sở tự viện hợp pháp.

Người đang sống tại đây cũng không phải tu sĩ phật giáo mà đang lợi dụng hình thức tu sĩ để lừa gạt lòng tin Phật tử nhằm trục lợi.