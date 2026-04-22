Tình sử ồn ào của IU: Vướng scandal chấn động với Eunhyuk (SuJu), Lee Jong Suk không phải bạn trai đầu tiên được công khai

Tại showbiz Hàn Quốc, IU được mệnh danh là "em gái quốc dân", nổi tiếng với hình ảnh ngôi sao đức hạnh, ngọt ngào, dễ thương trong mắt công chúng. Không chỉ vậy, cô còn là nghệ sĩ tài năng, thành công trên cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Theo tờ Nate, tính tới thời điểm hiện tại, IU chính là nữ ca sĩ giàu có nhất giới giải trí xứ Hàn, với khối tài sản cực khủng hơn 1.000 tỷ. Có thể nói, cuộc sống của IU hiện giờ khá viên mãn khi có sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm hạnh phúc bên tài tử Lee Jong Suk.

Thế nhưng, ít ai biết rằng Lee Jong Suk không phải anh bạn trai đầu tiên được IU công khai. Ngoài ra, người đẹp này cũng từng đối mặt với cột mốc khủng hoảng, vướng scandal rúng động xứ Hàn khiến ngọc nữ trong sáng bị phá hủy. Đó là ồn ào giữa người đẹp sinh năm 1993 và Eunhyuk (Super Junior). Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng vụ lùm xùm này của IU vẫn thường xuyên được cư dân mạng nhắc lại trên MXH.

Bức ảnh "giường chiếu" gây sốc của IU và Eunhyuk

Theo đó, vào năm 2012, IU gây chấn động dư luận khi bất ngờ đăng ảnh kề má đầy tình tứ với Eunhyuk lên MXH. Trong ảnh, IU mặc áo ngủ, còn Eunhyuk cởi trần. Khoảnh khắc thân mật này của cả hai khiến netizen bàn tán xôn xao, nghi vấn "em gái quốc dân" và thành viên nhóm SuJu hẹn hò. Nhiều người còn cho rằng việc IU tự tung ảnh riêng tư lên mạng chính là động thái ngầm công bố mối quan hệ tình ái giữa cô và đàn anh Eunhyuk.

Sau đó, phía công ty quản lý IU giải thích lập lờ rằng bức ảnh được chụp khi Eunhyuk đến thăm nữ ca sĩ bị ốm. Trong khi nhân vật chính là IU và Eunhyuk im lặng, không phủ nhận cũng không xác nhận bất cứ điều gì về mối quan hệ gây đồn đoán của họ. Tuy nhiên, vụ việc đăng ảnh gần gũi với người khác giới nói trên đã làm hoen ố hình tượng ngọc nữ của IU. Cô bị netizen chỉ trích "cáo già đội lốt thỏ trắng". Sự việc cũng được xem là 1 trong những scandal đời tư lớn nhất năm 2012 của showbiz Hàn.

2 lần bị Dispatch khui hẹn hò và d àn bạn trai tin đồn - chính thức toàn mỹ nam

Theo tờ Nate, ngoài Eunhyuk, còn có 4 mỹ nam cực phẩm khác của Kbiz vướng tin hẹn hò IU. Trong đó, Jang Ki Ha và Lee Jong Suk được nữ ca sĩ tài năng trao danh phận bạn trai chính thức.

Đầu tiên là Wooyoung - thành viên của nhóm nhạc nam 2PM. Cả hai vướng nghi vấn "phim giả tình thật" sau khi đóng chung trong phim Dream High. Với phản ứng hóa học dễ thương của mình, IU và Wooyoung từng được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình và được fan gọi thân mật là “Milky Couple”. Sau khi phim đóng máy, IU và Wooyoung từng bị bắt gặp đi ăn tối với nhau vài lần. Trong 1 cuộc phỏng vấn trên truyền hình, khi được yêu cầu lựa chọn giữa Sulli và IU, nam thần nhóm 2PM không ngần ngại chọn IU và cho biết luôn có sự tin tưởng tuyệt đối với "em gái quốc dân".

Đến năm 2015, IU lần đầu tiên công khai bạn trai hơn cô 11 tuổi là nam diễn viên kiêm ca sĩ, nhạc sĩ Jang Ki Ha sau khi bị Dispatch tung ảnh hẹn hò. Họ gặp gỡ nhau tại 1 chương trình radio vào năm 2013. IU cho biết cô đã phải lòng Jang Ki Ha ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trải qua 4 năm bên nhau, cuối tháng 1/2017, IU và Jang Ki Ha tuyên bố chia tay vĩnh viễn sau nhiều lần hợp - tan nhưng không thể hàn gắn được tình cảm.

11 tháng sau khi đường ai nấy đi với Jang Ki Ha, IU vướng tin đồn hẹn hò nam diễn viên Kang Ha Neul sau khi hợp tác trong Moon Lovers . Họ bị phát hiện xuất hiện bên nhau 1 ngày trước khi Kang Ha Neul nhập ngũ. Tuy nhiên, công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn hẹn hò giữa họ.

Đến ngày 31/12/2022, Dispatch tung loạt ảnh Lee Jong Suk và IU hẹn hò ở Nhật Bản. Thông tin 2 ngôi sao hot nhất xứ Hàn có mối quan hệ tình cảm gây chao đảo dư luận châu Á. Đáng chú ý, trước khi yêu đương, Lee Jong Suk và IU từng có khoảng thời gian bất hòa khi hợp tác dẫn chương trình Inkigayo. Cả hai được cho biết ghét nhau đến mức không ai nói chuyện với ai trong hậu trường. Phải đến khi hết làm việc chung vào năm 2013, Lee Jong Suk mới chủ động giảng hòa với IU. Họ sau đó duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm rồi trở thành người yêu. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè.

Dù đã công khai mối quan hệ được 4 năm, Lee Jong Suk và IU chưa từng xuất hiện bên nhau hay đăng ảnh tình cảm lên mạng. Họ chỉ ngầm úp mở mối quan hệ vẫn tốt đẹp bằng những lời "có cánh" cho đối phương trong các cuộc phỏng vấn hay sử dụng các đồ vật liên quan đến nhau.

Nguồn: KoreaBoo, Nate