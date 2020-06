Tình người ở khu cách ly bà bầu

Ngày 30-5, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại Khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (đóng ở xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) ghi nhận cuộc sống của 343 công dân Việt Nam, trong đó có 229 thai phụ vừa được đưa từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước.

Niềm vui ngày về

343 công dân này được bố trí ăn ở, sinh hoạt tại khu nhà 5 tầng vốn là ký túc xá của sinh viên. Riêng các thai phụ được bố trí ở tầng thấp để thuận tiện đi lại. Bất cứ ai ra vào phải khai báo nhân thân qua 2-3 lớp an ninh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo hộ.

Sau chuyến bay dài về nước vào chiều 29-5, nhiều người vẫn chưa hết mệt mỏi nhưng ai cũng vui mừng khi may mắn được trở về quê hương an toàn.

Thai phụ Trần Thị Hằng Nga (27 tuổi, quê Hà Tĩnh), đang mang thai 6 tháng, cho biết vì cuộc sống ở quê nhà khó khăn, chị cùng chồng sang Đài Loan làm việc. Nghĩ đến cảnh phải sinh con ở nơi đất khách quê người thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm nên chị quyết định về nước. Mấy hôm trước, khi nghe tin mình là một trong những người may mắn được hỗ trợ về nước, chị Nga vui mừng không ngủ được.

Chị Phạm Thị Ninh (34 tuổi, quê Hải Dương) cùng chồng sang Đài Loan làm việc được 4 năm. Khi mang thai hơn 4 tháng, chị bị công ty cho nghỉ việc vì sức khỏe và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Không có việc làm, không thể về quê lại đang mang thai nên vợ chồng chị rất lo lắng. Sau thời gian dài trông ngóng, chị Ninh vui mừng khôn xiết khi nghe tin Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho về nước.

Chị Ninh nói rằng hết sức bất ngờ khi được về nước trong vòng tay yêu thương của mọi người. Các thai phụ được bố trí nơi ăn chốn ở sạch sẽ, thoáng mát; được chăm sóc chu đáo, tận tình. Thậm chí, khi về tới nơi, những nhu yếu phẩm của phụ nữ đều được chuẩn bị sẵn.

"Ở khu cách ly, chúng tôi được phục vụ cơm nước tới tận giường ngày 3 bữa; khẩu phần ăn có đầy đủ cá, thịt, rau, trái cây tráng miệng. Nếu ai có nhu cầu mua sắm các vật dụng chỉ cần ghi ra giấy sẽ được các cán bộ - chiến sĩ đáp ứng chu toàn. Tôi rất biết ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm bố trí chuyến bay nhân đạo để đưa mọi người về quê. Thật sự cảm thấy mình rất may mắn" - chị Ninh bày tỏ.

Vỗ về con trai mới sinh ở hành lang khu cách ly, chị Thái Thị Hiền (30 tuổi, quê Nghệ An) bộc bạch vợ chồng chị sang Đài Loan làm việc được hơn 9 năm. Chị sinh con ở Đài Loan trong hoàn cảnh rất thiếu thốn, lo sợ sức khỏe của cháu bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Do có con nhỏ nên chị được sắp xếp ở chung với các thai phụ.

"Thật không thể diễn tả cảm xúc bằng lời khi hai mẹ con được đưa về quê an toàn. Về đây gặp gỡ mọi người, nghe tiếng nói của quê mình không cũng đã hạnh phúc. Hơn nữa, ở đây chúng tôi được đối đãi rất tốt" - chị Hiền tâm sự.

Chị Thái Thị Hiền vui đùa cùng con trai tại khu cách ly

Tận tình hỗ trợ

Bên trong khu cách ly bà bầu, một trong những người được các chị em quý mến là thiếu úy Lê Ngọc Tịnh, cán bộ hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam.

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít ướt đẫm mồ hôi, chúng tôi chỉ có thể cảm nhận đó là một chàng thanh niên vạm vỡ. Anh khiêng vác vali, hàng hóa giúp đỡ các bà bầu từ tầng này lên tầng khác rất nhiệt tình. Anh Tịnh nói rằng nếu tính số bước chân, trong hai ngày đầu cách ly, mỗi ngày anh di chuyển hơn chục cây số để khiêng đồ cho mọi người.

"Mình chưa bao giờ nghĩ tới cảnh gặp một lúc nhiều thai phụ đến thế" - thiếu úy Tịnh vui vẻ.

Các thai phụ được phục vụ tận tình Ảnh: TRẦN QUANG

Quả thật, dù mệt nhoài, thiếu úy Tịnh cũng như các cán bộ - chiến sĩ làm nhiệm vụ trong khu cách ly đặc biệt này đều rất vui, tận tâm phục vụ, mong mỏi các bà mẹ khỏe mạnh. Anh Trần Sơn Đạt, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Nam - phụ trách an ninh ở vòng trong cũng xông xáo không kém. Cứ có thời gian rảnh, anh liền đi khuân vác vali giúp các thai phụ, động viên các chị vượt qua khó khăn để chăm sóc thật tốt sức khỏe thai nhi.

Đại tá Nguyễn Quyết Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, chỉ huy Khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5, cho biết khi có thông báo về việc tiếp đón 343 công dân về nước, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai, đơn vị đã lên kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chuẩn bị chu toàn các kịch bản để đưa đón bà con một cách an toàn. Chỉ có 64 người gồm cả đội ngũ y - bác sĩ được bố trí để phục vụ 343 công dân, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai nên mọi người có phần vất vả. Dù vậy, ai nấy cũng đều cố gắng hết sức.

"Đối với lực lượng vũ trang, chúng tôi xác định tinh thần chống dịch như chống giặc nên khi được giao nhiệm vụ, chúng tôi tổ chức quán triệt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đón tiếp, tạo điều kiện ăn ở tốt nhất cho bà con" - đại tá Chiến khẳng định.