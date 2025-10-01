



Kể từ khi được phóng thích và bắt đầu cuộc sống chịu quản thúc tại nhà, Anna Sorokin - người nổi tiếng với biệt danh Anna "Delvey" và vụ lừa đảo giả danh nữ thừa kế khét tiếng vẫn tiếp tục khiến công chúng phải chú ý. Cô không hề chấp nhận lui vào bóng tối, mà ngược lại, đang tận dụng triệt để tai tiếng của mình như một bàn đạp để xây dựng sự nghiệp mới trong giới nghệ thuật và truyền thông.

Tình trạng hiện tại của Anna khá phức tạp. Sau khi ra tù vào tháng 2 năm 2021, cô nhanh chóng bị Cơ quan Di trú Hoa Kỳ (ICE) giam giữ vì quá hạn visa. Đến tháng 10 năm 2022, Anna được trả tự do sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 10.000 USD, nhưng phải chịu lệnh quản thúc tại nhà 24/7 và đeo vòng chân điện tử. Ban đầu, cô bị giới hạn nghiêm ngặt trong một căn hộ thuê ở East Village, Manhattan.

Tuy nhiên, theo các cập nhật mới nhất vào năm 2024, phạm vi đi lại của cô đã được nới lỏng, cho phép cô di chuyển rộng hơn trong phạm vi thành phố New York trong khi vẫn đang tích cực đấu tranh chống lại lệnh trục xuất về Đức.

Anna không hề ngại "khoe" vòng điện tử ở chân

Điều đáng kinh ngạc là Anna đã biến tình trạng quản thúc thành một bối cảnh cho các dự án mới. Cô không chỉ bán các tác phẩm nghệ thuật của mình với mức giá đáng kể nhằm tận dụng chúng để trang trải chi phí sinh hoạt và thuê căn hộ đắt đỏ mà còn nhanh chóng tấn công vào lĩnh vực giải trí. Cô cho ra mắt podcast "The Anna Delvey Show", nơi cô phỏng vấn những người nổi tiếng ngay tại nhà mình. Thậm chí, cô còn bắt đầu quay một loạt chương trình thực tế mang tên "Delvey's Dinner Club" với ý tưởng tổ chức các bữa tiệc tối riêng tư.

Anna hiện vẫn bị quản thúc nhưng hoạt động rất mạnh

Anna hiện cũng hoạt động tích cực trên MXH, với tài khoản Instagram có hơn 1,1 triệu người theo dõi (tính đến tháng 10/2025). Cô thường xuyên khoe các bức hình thời trang mình chụp cho tạp chí.

Anna hiện tại tự nhận là một KOL - người có ảnh hưởng trên mạng xã hội

Đỉnh điểm của sự tái tạo hình ảnh này là khi Anna tham gia chương trình "Dancing With the Stars" vào tháng 9 năm 2024. Hình ảnh cô bước lên sân khấu với chiếc vòng chân điện tử lấp lánh đã trở thành một biểu tượng cho nỗ lực chuyển mình từ kẻ lừa đảo thành người nổi tiếng.

Cô thậm chí còn tham gia show nổi tiếng Dancing With the Stars

Mặc dù bị loại sớm, sự xuất hiện này đã khẳng định một điều: Anna Sorokin đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát câu chuyện của chính mình, biến quá khứ tai tiếng thành một thương hiệu có thể kiếm tiền, tiếp tục thách thức những quan niệm truyền thống về thành công và sự trừng phạt.