Tình hình hiện tại của gia đình Thuỳ Tiên

Sau phiên tòa diễn ra vào tháng 11/2025, Thùy Tiên đang chấp hành mức án 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng". Kể từ đó, những thông tin hiếm hoi về cuộc sống của cô chủ yếu đến từ bạn bè và người thân. Trong thời gian này, Á hậu Thúy An là một trong những người vẫn giữ liên lạc và đều đặn chuẩn bị đồ ăn gửi vào thăm nuôi Thuỳ Tiên.

Trong khi đó, các thành viên trong gia đình Thuỳ Tiên lại lựa chọn cách sống kín tiếng. Trước đây, mẹ Thùy Tiên từng gây chú ý khi thẳng thắn đáp trả những bình luận trên mạng xã hội liên quan đến con gái. Tuy nhiên, có thời điểm bà im lặng kéo dài sau đó lại tài khoản, livestream bán hàng tiếp thị liên kết. Trong các buổi phát trực tiếp, mẹ Thuỳ Tiên gần như không trả lời những câu hỏi bên lề về con gái, chỉ tập trung chia sẻ trải nghiệm cá nhân về các sản phẩm đang bán.

Đến cuối tháng 1/2026, mẹ Thùy Tiên bất ngờ thông báo sẽ tạm dừng livestream và "ẩn náu" một thời gian. Bà chia sẻ: "Tôi nói thật là ngày mai tôi sẽ đi một thời gian, tôi sẽ không livestream, không gặp mọi người và mọi người sẽ không thấy tôi bất kì ở đâu hết. Có thể là 2,3 hoặc 5 tháng hoặc đến khi nào bé Tiên trở về. Tôi không phải đi chùa nhưng sẽ ẩn náu một thời gian". Sau chia sẻ này, tài khoản mạng xã hội của mẹ Thùy Tiên gần như không có thêm cập nhật nào.

Có thời gian mẹ Thuỳ Tiên livestream bán hàng nhưng hiện đã dừng hoạt động này

Trước khi con gái vướng vào biến cố, bố Thuỳ Tiên - ông Nguyễn Thúc Ti Ti thỉnh thoảng xuất hiện trong những vlog đời thường. Ông từng đưa đón, đồng hành và hỗ trợ con gái trong công việc, đồng thời có mặt tại một số sự kiện quan trọng của Thùy Tiên. Hình ảnh người bố âm thầm đứng phía sau con gái từng nhận được nhiều thiện cảm.

Tuy nhiên, kể từ khi Thùy Tiên vướng vòng lao lý, ông gần như ở ẩn. Không còn những hình ảnh đời thường hay các động thái công khai như trước, bố nàng hậu chọn cách im lặng và hạn chế tối đa sự chú ý. Trong thời điểm Thùy Tiên bị tạm giam để điều tra, bố cô từng đứng ra nộp 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho con gái. Đây cũng là một trong những thông tin hiếm hoi về gia đình nàng hậu được nhắc đến trong quá trình vụ án diễn ra.

Mới đây nhất, ông Nguyễn Thúc Ti Ti xuất hiện trong lễ tang ông nội của Thuỳ Tiên.

Gia cảnh của Thuỳ Tiên

Bố mẹ Thùy Tiên không còn chung sống từ lâu, cô lớn lên cùng người thân trong gia đình. Dù mỗi người có cuộc sống riêng, cô từng khẳng định gia đình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và dành tình cảm cho nhau. Thời điểm mới đăng quang quốc tế, Thùy Tiên từng chia sẻ: "Bản thân tôi và gia đình vẫn có mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương lẫn nhau, không phải như lời đồn thổi rạn nứt trên mạng xã hội. Dù thế nào, tôi vẫn rất yêu gia đình. Tôi mong mọi người cũng yêu thương tôi giống cách tôi yêu gia đình mình vậy".

Mẹ Thùy Tiên cũng từng nói về điều bà mong muốn nhất ở con gái: "Là một người mẹ, tôi chỉ mong Tiên có cuộc sống bình an, hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống thôi. Bản thân tôi chỉ mong Tiên là một người bình thường, chứ không mong Tiên sẽ trở thành cái gì to lớn cả, vì trong cuộc sống, điều gì càng cao sẽ càng áp lực".

Bố mẹ Thuỳ Tiên dù đã ly hôn nhưng vẫn xuất hiện cùng trong các cột mốc quan trọng của con gái

Trong lúc Thùy Tiên vắng bóng, hình ảnh của cô vẫn liên tục xuất hiện trên TikTok, Facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Không ít tài khoản sử dụng lại những video cũ, sau đó ghép nhạc, đặt tiêu đề hoặc viết nội dung theo hướng dễ khiến người xem lầm tưởng đây là hình ảnh mới nhất của cô. Một số tài khoản có lượng người theo dõi khá lớn, các video liên quan đến Thùy Tiên cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Khi sự quan tâm dành cho nàng hậu vẫn chưa hạ nhiệt, những nội dung chưa được kiểm chứng càng dễ lan truyền nhanh chóng.

Nhiều khán giả vì thế cũng lên tiếng cảnh báo về tình trạng mạo danh, sử dụng lại hình ảnh cũ hoặc "câu view" bằng tên tuổi Thùy Tiên. Một video có hình ảnh nàng hậu xuất hiện trên mạng xã hội không đồng nghĩa đó là động thái mới từ chính cô. Ở thời điểm hiện tại, khi Thùy Tiên đang chấp hành án và gia đình gần như giữ sự im lặng, những thông tin liên quan đến nàng hậu càng cần được kiểm chứng kỹ trước khi chia sẻ.

Ảnh: Tổng hợp