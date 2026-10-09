Tình hình đối nghịch tại 2 trường ĐH được tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư: Nơi thâm hụt liên tiếp 2 năm, trường có doanh thu trên 175 tỷ đồng

Bên cạnh hàng không, tài chính - ngân hàng và bất động sản, giáo dục là lĩnh vực được tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo quan tâm. Thông qua Sovico, nữ tỷ phú đã tham gia vào nhiều phân khúc của thị trường giáo dục, từ hệ thống trường phổ thông Victoria School đến hoạt động đầu tư vào các trường đại học.

Anh hùng Lao động - TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico. Ảnh: VGP

Năm 2015, trường ĐH Victoria Hòa Bình (tiền thân là trường Đại học Hòa Bình) gia nhập hệ sinh thái của Sovico. 8 năm sau, 2023, nữ tỷ phú tiếp tục trở thành chủ đầu tư của trường ĐH Thái Bình Dương.

Đều gắn với hệ sinh thái giáo dục của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, nhưng bức tranh tài chính năm 2025 của 2 trường lại cho thấy sự đối nghịch. Dựa theo báo cáo thường niên mới nhất do trường công bố, năm 2025, chênh lệch thu chi của trường ĐH Thái Bình Dương âm 6,3 tỷ đồng.

Dù vẫn chưa cân bằng được thu - chi song kết quả này đã có cải thiện đáng kể so với năm trước đó.

Cụ thể, năm 2025, trường ĐH Thái Bình Dương ghi nhận tổng thu đạt 43 tỷ đồng tổng, tăng gần 49% so với năm 2024. Trong khi đó, tổng chi đạt 49 tỷ đồng, chỉ tăng 5%.

Nhờ tốc độ thu tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ chi, khoản chênh lệch thu - chi của trường đã được thu hẹp từ âm 17 tỷ đồng năm 2024 còn âm 6,3 tỷ đồng năm 2025, tức cải thiện gần 11,6 tỷ đồng chỉ sau một năm.

Nếu trường ĐH Thái Bình Dương vẫn đang trong quá trình thu hẹp khoản thâm hụt, trường ĐH Victoria Hòa Bình lại có có bức tranh tài chính khác: quy mô - thu chi lớn hơn đáng kể và đã tạo ra chênh lệch dương.

Cụ thể năm 2025 trường ĐH Victoria Hòa Bình ghi nhận tổng thu đạt hơn 175 tỷ đồng, trong khi tổng chi ở mức 164 tỷ đồng, qua đó tạo ra chênh lệch thu - chi là hơn 11 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng thu của trường ĐH Victoria cao hơn gấp 4 lần so với trường ĐH Thái Bình Dương.

Điều làm nên khoảng cách này trước hết đến từ quy mô người học của mỗi trường. Bởi nguồn thu của cả hai cơ sở giáo dục này chủ yếu đến từ học phí, lệ phí của người học.

Năm 2025, trường ĐH Victoria Hòa Bình có 5.202 sinh viên, cao hơn khoảng 2,4 lần so với 2.156 sinh viên của trường ĐH Thái Bình Dương. Quy mô người học lớn hơn giúp Victoria Hòa Bình có nền tảng nguồn thu từ học phí lớn hơn đáng kể.

Không chỉ có số lượng sinh viên lớn hơn, mức học phí bình quân tại trường ĐH Victoria Hòa Bình cũng cao hơn. Ước tính học phí bình quân của trường khoảng 33 triệu đồng/người học, trong khi tại trường ĐH Thái Bình Dương là 18 triệu đồng/người học. Như vậy, trường ĐH Victoria Hòa Bình đồng thời có lợi thế về cả quy mô người học và mức thu bình quân trên mỗi người học.

Về các chỉ số đánh giá chất lượng đào tạo năm 2025, tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn của trường ĐH Victoria Hoà Bình đạt 96,5%, cao hơn so với trường ĐH Thái Bình Dương, 85,9%. Tỷ lệ sinh tốt nghiệp và tốt nghiệp đúng hạn của trường ĐH Victoria Hoà Bình đều cao hơn đáng kể so với trường Thái Bình Dương.

Cùng nằm trong hệ sinh thái Sovico, hai cơ sở giáo dục này đang được định hướng theo mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp. Hiện nay, Thái Bình Dương và Victoria Hòa Bình đều là những trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với hơn 20 ngành từ kinh tế, ngoại ngữ, du lịch, truyền thông đến y khoa.

Mô hình đào tạo này cũng tạo ra dư địa để tận dụng mạng lưới doanh nghiệp đa ngành của Sovico. Với sự hiện diện trong nhiều lĩnh vực như hàng không, tài chính - ngân hàng, bất động sản, du lịch, công nghệ và dịch vụ, hệ sinh thái doanh nghiệp có thể trở thành môi trường để sinh viên tiếp cận thực tế, thực tập và tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Với mỗi nhóm ngành, doanh nghiệp tương ứng có thể cung cấp những bài toán thực tế và môi trường nghề nghiệp khác nhau, qua đó giúp người học rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu của thị trường lao động.