Tình hình của bạn trai cũ Trương Ngọc Ánh

Nhắc đến những mối tình "chị - em" từng gây chú ý của showbiz Việt, khó có thể bỏ qua câu chuyện giữa Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng. Một thời gian dài, cặp đôi từng được xem là minh chứng cho chuyện tình lệch tuổi nhưng vẫn nhận về nhiều sự ủng hộ nhờ sự đồng điệu trong công việc lẫn đời sống.

Từ năm 2019, Trương Ngọc Ánh và diễn viên Anh Dũng đã vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sự kiện và trong các hoạt động đời thường. Cho đến tháng 4/2021, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng công khai tình cảm. Dù Trương Ngọc Ánh hơn bạn trai 14 tuổi nhưng cả hai được nhận xét rất xứng đôi.

Sau khi xác nhận mối quan hệ, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng không ngại dành cho nhau những khoảnh khắc thân mật trước công chúng. Nam diễn viên thường xuyên sánh đôi bên bạn gái tại các sự kiện lớn nhỏ, đồng thời thể hiện sự chu đáo qua từng hành động nhỏ. Từ việc đồng hành trong công việc đến những khoảnh khắc đời thường, Anh Dũng luôn được nhận xét là người tinh tế, quan tâm và chăm sóc Trương Ngọc Ánh một cách nhẹ nhàng, khiến mối tình "chị - em" của cả hai càng thu hút sự chú ý.

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng công khai hẹn hò từ tháng 4/2021. Ảnh: FBNV

Thế nhưng đến khoảng tháng 3/2024, mạng xã hội bắt đầu rộ lên nghi vấn mối quan hệ của Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng xuất hiện trục trặc. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai không còn sánh đôi trong các sự kiện như trước. Đáng chú ý, ngay cả Miss Earth 2023 - cuộc thi nhan sắc do Trương Ngọc Ánh làm ban tổ chức - cũng không có sự xuất hiện của Anh Dũng, điều từng được xem là "chuyện lạ".

Không chỉ vậy, trong những buổi gặp gỡ thân mật hay các dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán, Valentine 14/2 hay ngày 8/3, loạt hình ảnh Trương Ngọc Ánh chia sẻ trên mạng xã hội đều không còn bóng dáng bạn trai kém tuổi. Song, đến tháng 7/2025, Trương Ngọc Ánh mới ngầm xác nhận mình độc thân. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải bức ảnh chụp cùng một người bạn kèm dòng chú thích: "Hai chị em độc thân ở với nhau, vậy cũng vui nhỉ". Đáng chú ý khi một tài khoản mạng để lại bình luận: "Chúc nàng tìm được nửa iu thương", Trương Ngọc Ánh thẳng thắn đáp: "Khó nàng ơi".

Sau thời gian dài vướng nghi vấn rạn nứt, Trương Ngọc Ánh có động thái xác nhận độc thân vào tháng 7/2025

Anh Dũng là nam diễn viên trẻ tài năng, được biết đến qua vai diễn trong phim Sóng Ngầm và đã nhận nhiều sự khen ngợi về khả năng diễn xuất. Đặc biệt phải kể đến vai Thanh trong Sống Chung Với Mẹ Chồng - bộ phim truyền hình gây bão một thời.

Quãng thời gian nghi vấn chia tay Trương Ngọc Ánh rộ lên, Anh Dũng đã dần kín tiếng và gần như "ở ẩn" hoàn toàn. Trên mạng xã hội, các tài khoản cá nhân của nam diễn viên vẫn còn tồn tại bao gồm Fanpage 160 nghìn lượt theo dõi, trang cá nhân có tích xanh 212 nghìn lượt theo dõi và kênh TikTok 12 nghìn lượt theo dõi.

Tuy nhiên, các trang mạng xã hội của Anh Dũng đều không cập nhật bài viết nào kể từ tháng 6/2024 - thời điểm nam diễn viên tham gia một show thời trang. Thời điểm Trương Ngọc Ánh gặp biến cố vào cuối năm 2025 thì Anh Dũng cũng không có thêm bất cứ động thái nào. Chính sự im lặng kéo dài này khiến nhiều người không khỏi tò mò về tình hình hiện tại của nam diễn viên.