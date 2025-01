Tình hình căng thẳng đang xảy ra với Lisa (BLACKPINK)

Ngót nghét 1 thập kỷ làm thần tượng Kpop, Lisa (BLACKPINK) luôn nằm hàng top idol được đánh giá cao về mặt kỹ năng. Cùng với BLACKPINK nổi tiếng toàn cầu, Lisa nhận được sự chú ý với hàng tá kỷ lục âm nhạc lẫn tài nguyên thời trang, quảng cáo "vô tiền khoáng hậu". Với vị thế thần tượng toàn cầu, khi Lisa quyết định chấm dứt hợp đồng quản lý độc quyền với YG, thành lập công ty riêng LLOUD, tự mình quảng bá cá nhân, cô được kỳ vọng sẽ sớm làm nên chuyện.

Năm 2024, Lisa đặt ra nhiều cột mốc mới cho sự nghiệp độc lập. Ra mắt 3 single, biểu diễn tại các sự kiện âm nhạc hàng đầu thế giới. Lisa để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, đặt tiền đề cho năm 2025 choáng ngợp hơn cùng full album đầu tay Alter Ego ra mắt tháng 2 tới đây cùng sân khấu solo tại Coachella vào tháng 4/2025.

Lisa sắp ra mắt full album đầu tay Alter Ego vào ngày 28/2 tới

Đây cũng là lúc Lisa đối diện với áp lực lớn để thuyết phục công chúng, chứng minh vị thế ngôi sao toàn cầu. Và áp lực ấy lớn hơn gấp bội khi Lisa liên tục trở thành tam điểm công kích vì để lộ lỗ hổng kỹ năng.

Hoạt động với BLACKPINK, Lisa được đánh giá cao bởi khả năng nhảy đỉnh cao, thực hiện trọn vẹn vai trò lead rapper trong nhóm. Nhưng khi không có sự hỗ trợ của các chị em, Lisa lộ rõ sự chênh vênh khi phải một mình gồng gánh cả bài hát, kết hợp với thực hiện vũ đạo mạnh, biên đạo khó. Từ ngôi sao được đánh giá cao về độ nhiệt huyết trên sân khấu, khả năng "cân trọn" các bài hát sôi động của BLACKPINK, việc Lisa để lộ lỗ hổng kỹ năng khi tách ra solo khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Lisa biểu diễn tại VMAs 2024

Sân khấu Moonlit Floor của Lisa tại Global Citizen Festival 2024 khiến cô gặp khủng hoảng hát live

Khủng hoảng hát live của Lisa trầm trọng nhất là sau sân khấu Global Citizen Festival hồi tháng 9/2024. Lisa biểu diễn loạt ca khúc solo, bị tố hát nhép lộ liễu với ca khúc Moonlit Floor. Truyền thông quốc tế đồng thời "bóc mẽ" cả sân khấu VMAs 2024 của Lisa.

Trước đó, màn trình diễn tại VMAs 2024 đã bị Billboard và New York Post đánh giá thấp, liệt kê trong top stage tệ nhất lễ trao giải. Tại Victoria's Secret diễn ra sau VMAs và Global Citizen Festival 1 tháng, Lisa cũng bị tố hát nhép. Nữ thần tượng người Thái vấp phải sự phản đối của nhiều khán giả khó tính, bị truyền thông gắn mác "nữ hoàng lipsync".

Nữ thần tượng người Thái vấp phải sự phản đối của nhiều khán giả khó tính, bị truyền thông gắn mác "nữ hoàng lipsync"

Mới đây, Lisa biểu diễn ở đại nhạc hội countdown tại Thái Lan. Mang lên sân khấu set diễn gói gọn toàn bộ sự nghiệp solo - 5 bản hit LALISA, Money, Moonlit Floor, New Woman và ROCKSTAR ngay tại quê nhà, nhưng khán đài của Lisa lại lạnh lẽo đến lạ dù cô nàng nhảy nhót cực sung. Tất cả là do vấn đề muôn thưở - hát live. Ở sân khấu này, dù Lisa đã bớt lạm dụng backtrack thì cô vẫn gặp vấn đề vì bỏ line hát, quá tập trung vào vũ đạo. Giọng live mỏng, yếu, lệch tông khiến sân khấu kém hoàn hảo.

Sân khấu gây tranh cãi của Lisa tại đại nhạc hội countdown ở Thái Lan

Trên các diễn đàn Kpop, Lisa vấp phải nhiều nhận xét khắt khe về khả năng trình diễn. Hình tượng chăm chỉ, kính nghiệp của Lisa cũng bị tổn hại vì loạt sân khấu live trong năm qua. Đây là thách thức lớn nhất của nữ thần tượng người Thái hậu rời YG. Nhưng nhiều fan cũng bảo vệ rằng, có một số tranh cãi hát live là xuất phát từ sự hiểu lầm.

Phản ứng cư dân mạng Hàn về khả năng hát live của Lisa:

- Nếu tôi là Lisa thì bây giờ tôi sẽ vô cùng hoảng loạn. Đây là bản MR Removed sân khấu VMAs, nơi khởi đầu cho tranh cãi hát nhép của Lisa. Mọi người hãy vào xem 1 lần đi. Nói chung Lisa hát tốt như bản audio luôn. Tuy nhiên khi phát sóng, MR được mở quá to nên bị hiểu nhầm là hát nhép. Rồi các trang báo cũng đăng tin ầm ầm. Tôi mà là Lisa thì chắc phát điên mất.

- Chỉ bật AR và cô này thỉnh thoảng thêm ad-libs thôi chứ chưa bao giờ thấy cổ hát live hẳn hoi cả. Và không tin được mấy video MR Removed đâu.

- Vấn đề của Lisa là hát nhép và ngày càng công nghiệp. Có lẽ cô không kính nghiệp như fan tưởng.

- Hình tượng Lisa tan tành khi không còn YG quản lý.

- Chẳng phải Lisa đã từ bỏ thị trường Hàn từ khi cô đi nhảy ở Crazy Horse sao?

- Nếu không cải thiện kỹ năng, Lisa sẽ rất khó để tự mình phát triển khi danh tiếng BLACKPINK quá đi.

- Cảm thấy Lisa chỉ cố gắng khoe body, càng ngày càng lố mà không nâng cấp giọng hát của mình.

Bên cạnh đó, hình tượng của Lisa hậu rời YG cũng khiến nhiều người lo ngại vì ngày càng hở bạo. Bộ cánh cắt xẻ mạnh tay trong trailer giới thiệu album đầu tay, cùng loạt hình ảnh gợi cảm trên sân khấu show âm nhạc, fanmeeting bị một bộ phận fan châu Á bắt chước, đặt ra nguy cơ về việc Lisa truyền tải hình ảnh phản cảm. Lisa bị gọi là "tấm gương xấu". Dù vẫn có cộng đồng fan đông đảo ủng hộ, nhưng hình ảnh của Lisa trong mắt công chúng vẫn phần nào bị ảnh hưởng.

Hình ảnh gợi cảm của Lisa nhiều lần khiến cô bị chỉ trích là "tấm gương xấu" vì có nhiều fan nhỏ tuổi học theo

Nỗ lực "Mỹ tiến" của Lisa cũng bị đánh giá là không mấy ấn tượng. Thành tích âm nhạc hiện tại của Lisa nằm trong hàng top các nghệ sĩ Kpop solo, song lại chủ yếu đến từ việc fandom cày view, cày stream. Sức ảnh hưởng, lan toả thực sự vẫn chưa thể đọ lại Rosé cùng siêu hit APT..

New Woman - nhạc phẩm Lisa hợp tác cùng Rosalía còn bị tạp chí uy tín Variety liệt vào top tệ nhất 2024

Lisa liên tục thay đổi màu sắc âm nhạc, hợp tác với ekip quốc tế, collab với các siêu sao như Rosalía nhưng vẫn gây nên ý kiến trái chiều. Thậm chí, New Woman - nhạc phẩm Lisa hợp tác cùng Rosalía còn bị tạp chí uy tín Variety liệt vào top tệ nhất 2024. "New Woman là một sự hợp tác nghe có vẻ tuyệt vời về mặt lý thuyết nhưng lại thất bại trên thực tế... Lisa tuyên bố rằng cô ấy đã đặt chân vào một con đường thử nghiệm táo bạo, đó cũng là lý do có tiêu đề của ca khúc như vậy. Nhịp điệu lạc quan dừng lại đột ngột và chuyển sang giai điệu hoàn toàn mới. Phần mở đầu của Rosalía có vẻ rời rạc và không có sự kết nối nào với Lisa" , Variety nhận xét.

Nhiều fan lo ngại trước tình hình căng thẳng của Lisa, nhất là khi cô sắp ra album đầu tay và chinh phục khán giả tại Coachella 2025 một mình

BLACKPINK tạm gác sự nghiệp chung để tự mình bước đi độc lập. Cả 4 cô gái đều phải trải qua áp lực, chông gai riêng trên con đường mới. Nhưng so với 3 thành viên còn lại, Lisa là cái tên tập trung nhiều tranh cãi nhất. Nhiều fan lo ngại trước tình hình căng thẳng của Lisa, nhất là khi cô sắp ra album đầu tay và chinh phục khán giả tại Coachella 2025 một mình.