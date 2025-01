Song Joong Ki thất bại

Thành tích phòng vé bết bát

Theo thống kế của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc vào ngày 7/1, bộ phim Bogotá: City of the Lost do Kim Seong Je đạo diễn, được phát hành vào ngày 31/12/2024, chỉ thu hút được lượng khán giả tích lũy là 336.348 người.

Hiện tại, bộ phim có Song Joong Ki đóng chính xếp thứ 3 tại phòng vé, sau Harbin (phát hành ngày 24/12/2024) và Firefighters (4/12/2024). Lượng người xem hàng ngày giảm xuống còn khoảng 10.000 - tín hiệu báo trước cho cuộc khủng hoảng tài chính. Điểm hòa vốn của phim là 3 triệu người xem có vẻ xa vời, thậm chí vượt mốc 500.000 người cũng bất khả thi.

Phim mới của Song Joong Ki đối mặt với nguy cơ lỗ nặng.

Để so sánh, Harbin giành vị trí số 1 tại phòng vé Hàn Quốc của Firefighters - bộ phim về lính cứu hỏa dẫn đầu phòng vé cuối tuần 2 tuần liên tiếp. Phim đạt mốc 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày ra mắt, vượt mặt siêu phẩm 12.12: The Day (tích lũy được số lượt xem trên vào ngày thứ 6) và ngang bằng với kỷ lục do Avatar: The Way of Water lập nên.

Trước đó, cùng với tác phẩm của Harbin , Bogotá được kỳ vọng cứu vãn doanh thu của rạp chiếu phim nội địa, bị giảm sút do khủng hoảng chính trị hậu thiết quân luật. Tuy nhiên,phim tỏ ra đuối sức trước trọng trách này.

Mặc dù quảng bá rầm rộ, bộ phim bị khán giả chỉ trích vì cốt truyện rời rạc và kết thúc lưng chừng, chưa đủ thỏa mãn người xem. Trên CGV, Egg Index của phim đạt 79%, trong khi tỷ lệ người xem Naver trung bình là 7,04 và điểm số của cư dân mạng trên các nền tảng khác chỉ ở mức ảm đạm là 4,76.

Bogotá: City of the Lost kể về người đàn ông tên Guk Hee (Song Joong Ki) chuyển đến Bogotá, Colombia, với hy vọng thay đổi cuộc đời sau cuộc khủng hoảng tài chính ở Hàn Quốc. Trong quá trình mưu sinh, anh bị vướng vào những nhân vật máu mặt trong cộng đồng người Hàn Quốc ở địa phương.

Phim khởi quay vào năm 2019, nhưng phải 5 năm sau mới được phát hành. Phim gặp nhiều trở ngại trong quá trình sản xuất, bao gồm tạm dừng quay phim ở Colombia do đại dịch COVID-19 vào năm 2020.

Song Joong Ki mất đi sức hút?

Song Joong Ki thường đóng những vai thông minh và chỉn chu trong phim truyền hình, nhưng lại chọn dạng nhân vật cứng rắn, mạnh mẽ trong phim điện ảnh. Tuy nhiên, hình tượng thô ráp dường như không hợp với anh.

Bộ phim truyền hình trước đó của chồng cũ Song Hye Kyo là My Name Is Loh Kiwan (lên sóng vào tháng 3/2024) cũng có diễn xuất mạnh mẽ, gai góc nhưng chỉ nhận được đánh giá trung bình là 6/10.

Phim điện ảnh trước đó cũng thất bại tại phòng vé. Hopeless phát hành vào tháng 10/2023 chỉ thu hút được 260.000 lượt xem.

Song Joong Ki được cho là hợp những vai mỹ nam hoàn hảo.

Liên tiếp góp mặt trong phim “ế” khách khiến tài tử sinh năm 1985 trở thành chủ đề của một cuộc thảo luận trực tuyến. Nhiều cư dân mạng đặt ra câu hỏi liệu Song Joong Ki có đang mất đi sức hút không. Trong khi đó, một bộ phận cho rằng đây là bước lùi tạm thời trong sự nghiệp của anh.

Cư dân mạng bình luận: “Những bộ phim tầm thường chắc chắn sẽ thất bại. Tại sao phải tốn 15.000 won (hơn 10 USD) để mua vé khi có thể đăng ký nền tảng OTT (dịch vụ cung cấp nội dung kỹ thuật số trực tuyến) và xem nhiều nội dung khác nhau?”, “Tôi thích xem anh ấy đóng phim truyền hình hơn. Xem phim điện ảnh vào những ngày này thật nhàm chán”, “Người dân Hàn Quốc có tiêu chuẩn cao hơn. Đây không còn là thời đại mà mọi người xem phim vì yêu thích một diễn viên nào đó nữa”, “Phim điện ảnh của Song Joong Ki thường khá nhàm chán”, “Tôi thậm chí còn không biết nó đã được phát hành”, “Tôi không còn tò mò về cách anh ta thể hiện vai diễn nữa. Bất kể anh ta làm gì, tôi cảm thấy anh ta luôn đóng cùng một nhân vật từ các tác phẩm trước của mình”, “Mọi người nói anh ấy không giỏi vào vai thể loại này, nhưng xét đến việc anh ấy làm tốt trong Vincenzo , có vẻ anh ấy chỉ cần lựa chọn các dự án cẩn thận hơn. Ngày nay, mọi người không còn chọn phim chỉ dựa trên diễn viên nữa”...

Đáng chú ý là vận xui của Song Joong Ki có vẻ như bắt đầu sau khi anh công khai chuyện tình cảm với người vợ thứ 2, Katy Louise Saunders, vào cuối năm 2022. So với phim ảnh, sự chú ý của công chúng tập trung nhiều hơn vào cuộc sống cá nhân của anh, về vợ Tây và hai đứa con.

Việc tái hôn và nhanh chóng có con khiến dư luận Hàn Quốc đổi chiều. Mọi người từ chỉ trích Song Hye Kyo quay sang ghét bỏ Song Joong Ki, liên quan đến nguyên nhân mối quan hệ giữa họ tan vỡ. Ngoài ra, cách cư xử, thái độ bị đánh giá là trịch thượng, thích làm trung tâm cũng ảnh hưởng đến cách khán giả nhìn nhận nam diễn viên.

Song Joong Ki mất thiện cảm với công chúng sau khi công khai tình mới.

Năm 2025, Song Joong Ki trở lại với thế mạnh của mình trong bộ phim truyền hình My Youth, dự án tình cảm có sự góp mặt của người đẹp Chun Woo Hee. Truyền thông và khán giả Hàn Quốc đang mong chờ tác phẩm chấm dứt chuỗi thất bại của anh.