Tinh Hà Say Hi chơi lớn với dàn nghệ sĩ quốc tế

Dàn khách mời quốc tế tạo dấu ấn cho Livestage 2

Sau những tập đầu tập trung vào hành trình làm quen và xây dựng tinh thần đồng đội của 24 Anh Trai, Tinh Hà Say Hi bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn với Livestage 2. Điểm đáng chú ý nhất ở chặng thi mới không nằm ở luật chơi hay cơ chế lập đội, mà ở việc chương trình lần đầu quy tụ dàn nghệ sĩ quốc tế đồng hành xuyên suốt quá trình sáng tạo cùng các đội thi.

Thay vì chỉ xuất hiện trong vai trò khách mời biểu diễn, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp làm việc cùng từng đội, từ khâu phát triển bản demo đến hoàn thiện sân khấu. Điều này đồng nghĩa khách mời không chỉ góp mặt trong một tiết mục mà còn tham gia định hình màu sắc âm nhạc và ý tưởng trình diễn của cả đội.

Los Fuegos Horns

Danh sách khách mời trải rộng ở nhiều quốc gia và nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp âm nhạc. Mở đầu là Los Fuegos Horns, ban kèn đồng quy tụ các nghệ sĩ kỳ cựu thuộc Mekong Delta Big Band với ba nhạc cụ chủ đạo gồm saxophone, trumpet và trombone, hứa hẹn mang đến màu sắc giàu năng lượng và mở rộng khả năng phối khí cho các tiết mục.

Tory Sax

Đại diện đến từ Hàn Quốc là Tory Sax, DJ kiêm nghệ sĩ saxophone EDM nổi tiếng với phong cách hòa quyện tiếng kèn cùng âm nhạc điện tử, tạo nên những màn trình diễn bùng nổ. Trong khi đó, nghệ sĩ piano Vận Toàn gây chú ý khi sở hữu hơn 20 triệu người theo dõi và hơn 4 tỉ lượt xem trên các nền tảng số. Thường xuyên lưu diễn quốc tế, anh được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ đưa piano đến gần công chúng bằng lối trình diễn hiện đại.

2Pillz

Vận Toàn

Bên cạnh các nghệ sĩ biểu diễn còn có 2Pillz, producer Gen Z ghi dấu với tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại. Album PILLZCASSO của anh từng nhận 7,1/10 điểm từ chuyên trang phê bình âm nhạc Pitchfork, một thành tích hiếm có với nghệ sĩ Việt. Đến từ Moldova, LEONSASH là nghệ sĩ guitar từng tham gia các dự án tại Eurovision 2024, còn EMIL VERGO là tay trống dày dạn kinh nghiệm với hàng trăm concert, sự kiện lớn và nhiều chuyến lưu diễn khắp châu Âu.

EMIL VERGO

LEONSASH

Theo thể lệ, sáu nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng sáu đội thi tương ứng, trực tiếp tham gia phát triển bản demo và hoàn thiện tiết mục. Việc quy tụ những gương mặt hoạt động ở nhiều thị trường khác nhau cho thấy Tinh Hà Say Hi không chỉ tạo sức hút bằng danh tiếng khách mời, mà còn muốn mở rộng không gian sáng tạo, giúp các Anh Trai tiếp cận đa dạng phong cách biểu diễn và tư duy sản xuất để tạo nên những màn kết hợp mang tính giao thoa văn hóa.

Đề bài khó nhất từ đầu mùa: nhạc cụ phương Tây gặp nhạc cụ dân tộc

Không chỉ nâng cấp lực lượng khách mời, Livestage 2 còn được xây dựng với đề bài mang tính giao thoa văn hóa, được xem là thử thách có độ khó cao nhất từ đầu chương trình. Các đội không chỉ cạnh tranh bằng kỹ năng biểu diễn mà còn phải chứng minh tư duy sáng tạo và năng lực sản xuất âm nhạc.

Theo đó, sáu đội lựa chọn một trong sáu bản demo gồm Gentleman, Mất La Bàn, Thế Giới Của Anh, MVP, Mì Cay Cấp Độ 7 và Mộng Duyên. Mỗi ca khúc gắn với một nghệ sĩ đồng hành, đồng thời mang màu sắc âm nhạc và thế mạnh nhạc cụ riêng. Sau khi hoàn thiện đội hình, đội Dương Domic chọn Thế Giới Của Anh, đội Quang Hùng MasterD chọn Mộng Duyên, đội Pháp Kiều chọn Mất La Bàn, đội Wren Evans chọn MVP, đội KIMLONG chọn Gentleman và đội CAPTAIN BOY chọn Mì Cay Cấp Độ 7.

Điểm đặc biệt nằm ở yêu cầu của ban tổ chức: các đội phải kết hợp nhạc cụ phương Tây với nhạc cụ dân tộc Việt Nam trong cùng một tiết mục. Thay vì chỉ tập trung vào phần hát hay vũ đạo, các Anh Trai sẽ trực tiếp tham gia phối khí, xây dựng concept sân khấu và tìm cách dung hòa giữa âm thanh hiện đại với chất liệu âm nhạc truyền thống.

Đề bài này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng làm việc nhóm, khi mỗi đội phải kết nối cá tính của các thành viên với màu sắc của nghệ sĩ khách mời, đồng thời bảo đảm bản sắc Việt Nam vẫn hiện diện rõ nét trong tổng thể tiết mục. Chính sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và quốc tế tạo nên điểm khác biệt của Livestage 2, thay vì dừng lại ở những màn trình diễn giải trí đơn thuần.

Việc để nghệ sĩ quốc tế tham gia ngay từ khâu sáng tạo còn mở ra cơ hội để các Anh Trai tiếp cận quy trình làm việc chuyên nghiệp, từ phát triển ý tưởng, phối khí, khai thác nhạc cụ đến hoàn thiện màn trình diễn. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều chương trình âm nhạc quốc tế áp dụng nhằm tạo ra những tiết mục có dấu ấn riêng, thay vì chỉ dựa vào yếu tố thi đấu.

Song song với màn ra mắt dàn khách mời, tập 3 cũng xác định sáu đội trưởng gồm Pháp Kiều, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CAPTAIN BOY và KIMLONG. Sau quá trình lập đội với nhiều tình huống cạnh tranh gay cấn, sáu đội chính thức bước vào Livestage 2 cùng các bản demo đã được lựa chọn.

Với quy mô khách mời được mở rộng, luật chơi ngày càng phức tạp và định hướng kết nối âm nhạc Việt với các màu sắc quốc tế, Livestage 2 được xem là bước chuyển đáng chú ý của Tinh Hà Say Hi. Chương trình đang hướng tới những màn hợp tác có chiều sâu giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, qua đó nâng chất lượng sân khấu theo hướng tiệm cận các show âm nhạc hàng đầu thế giới.

PV- Nguồn ảnh: VieChannel