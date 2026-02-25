Tình cũ Trấn Thành U40 nhưng nhan sắc vẫn quá đỉnh, nhìn sang ông xã Việt kiều còn bất ngờ hơn

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Hồ chia sẻ loạt ảnh check-in tại một không gian sang trọng. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng, mà spotlight thuộc về ông xã của cô.

Trong khung hình, Mai Hồ diện set đồ trắng với áo ôm gọn được nhấn nhá bằng chi tiết buộc dây và cut-out nhẹ ở eo, kết hợp cùng chân váy ngắn đồng điệu. Thiết kế tối giản nhưng giúp cô khoe trọn vóc dáng thon gọn.

Mai Hồ để tóc suông, makeup nhẹ nhàng tạo nên tổng thể vừa quyến rũ vừa sang trọng. Nhiều người nhận xét sau nhiều năm rời xa showbiz, nhan sắc của cô ngày càng mặn mà và thăng hạng rõ rệt.

Mai Hồ gây sốt với visual ngày càng thăng hạng dù đã ở độ tuổi U40. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trong một bức ảnh khác, Mai Hồ xuất hiện bên ông xã doanh nhân Việt kiều. Doanh nhân Nam Bùi diện trang phục đen gồm sơ mi và blazer, phong thái lịch lãm, gương mặt sáng và vóc dáng cao ráo. Khi đứng cạnh vợ, ông xã Mai Hồ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài phong độ, trẻ trung.

Dưới phần bình luận, dân tình không ngớt lời trầm trồ trước visual đẹp đôi của hai vợ chồng. Nhiều người cho rằng ông xã của Mai Hồ sở hữu ngoại hình không hề thua kém các mỹ nam Vbiz, từ gương mặt góc cạnh đến thần thái tự tin khi lên hình. Không ít ý kiến còn nhận xét cả hai đứng cạnh nhau toát lên vibe "tổng tài - phu nhân", vừa đẳng cấp vừa ngọt ngào.

Khung hình ngọt ngào và cực đẹp đôi của vợ chồng Mai Hồ gây sốt. Ảnh: FBNV

Mai Hồ và Trấn Thành từng hẹn hò được 2 năm trước khi chính thức đường ai nấy đi vào năm 2014. Hậu chia tay, Mai Hồ và người cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Nói về việc chia tay nam MC nổi tiếng, trong một chương trình truyền hình, Mai Hồ từng bộc bạch: "Trước kia, tôi cảm thấy cần một người như Trấn Thành. Nhưng đến giai đoạn này tôi nghĩ tôi cần một người đàn ông điềm đạm hơn. Trong mắt tôi, Trấn Thành là người rất tốt nhưng đến giờ phút này tôi cảm thấy cuộc chia tay của chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn".

Trong buổi công chiếu phim Thỏ Ơi!! tại Hà Nội, Mai Hồ gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ. Người đẹp sinh năm 1987 thoải mái khi đứng cạnh Trấn Thành và dàn cast, vui vẻ tạo dáng chụp ảnh. Sự có mặt của Mai Hồ khiến Trấn Thành tủm tỉm, cười tít mắt. Không khó để nhận ra dù đã chia tay nhiều năm, cả hai nghệ sĩ vẫn trò chuyện vui vẻ, giữ mối quan hệ thân thiết.

Mai Hồ vui vẻ đến ủng hộ tình cũ ra mắt phim tại Hà Nội. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Về cuộc sống riêng tư, Mai Hồ kết hôn và sang Đức định cư cùng chồng vào năm 2018. Cô hiện dành nhiều thời gian cho gia đình, hạn chế tham gia các hoạt động showbiz. Mai Hồ và chồng kém tuổi có 1 con chung. Sau nhiều năm định cư tại Đức, vợ chồng Mai Hồ đã chuyển về Việt Nam sinh sống vào năm 2022.

Mai Hồ từng chia sẻ với truyền thông về cuộc sống hôn nhân: "Gia đình nhà chồng tôi là gia đình có nề nếp gia giáo. Khi bước chân vào đó, tôi cảm nhận được sự ấm cúng, tình cảm mà mọi người dành cho nhau. Tôi chưa từng thấy gia đình nào mà các bác, các chú yêu thương, đùm bọc nhau đến vậy. Bạn biết không, mỗi bữa cơm gia đình, họ đều có mặt đông đủ.

Người ta có câu 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh', tôi thấy điều đó rất đúng. Trước khi quyết định cưới, tôi nhìn thấy hình ảnh ba chồng và tự nhủ quyết định của mình không hề sai vì ba chồng rất chung thủy, yêu vợ con, chăm sóc gia đình. Ba mẹ chồng tôi đều rất trẻ và họ rất quý mến tôi".

Ông xã Mai Hồ là doanh nhân, kém cô 1 tuổi và từng sinh sống, làm việc chủ yếu tại Đức. Ảnh: FBNV

Từ năm 2022, Mai Hồ và ông xã hiện đã về Việt Nam sinh sống. Ảnh: FBNV



