Tình cảnh gây xôn xao của vợ chồng nam chính Hoàng Hậu Ki sau khi anh lộ 700 tin nhắn ngoại tình

Sáng 15/11, Enews cho hay, tài tử đình đám Joo Jin Mo (nam chính Hoàng Hậu Ki) và bà xã - bác sĩ Min Hye Yeon chuẩn bị lên chức bố mẹ sau 7 năm kết hôn. Theo nguồn tin, bác sĩ Min đang mang thai con đầu lòng cho tài tử Hoàng Hậu Ki và hiện ở tháng thứ 3 của thai kỳ.

Công ty quản lý của Joo Jin Mo cho biết thêm: “Vì vẫn đang ở giai đoạn đầu thai kỳ nên đây là thời điểm cần hết sức thận trọng. Đây là 1 tin vui tuyệt vời, rất mong nhận được nhiều lời chúc phúc và ủng hộ từ mọi người”.

Ngay sau đó, Min Hye Yeon cũng đã bày tỏ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân: “Thực ra tôi định đợi tới khi thai kỳ bước vào giai đoạn ổn định rồi mới từ từ chia sẻ tin vui thông qua YouTube, nhưng báo chí lại đưa tin trước mất rồi. Tôi bắt đầu mang thai vào cuối mùa hè năm nay, đây đúng là 1 món quà tuyệt vời từ Thượng đế. Lúc trước vì muốn tận hưởng cuộc sống của 2 vợ chồng son nên chúng tôi cứ mãi trì hoãn việc sinh con. Nhưng khi bước sang năm thứ 7 của cuộc hôn nhân và nhận thấy tuổi tác cũng đã lớn, 2 vợ chồng đã ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau về việc có con đầu lòng vào khoảng đầu mùa hè năm nay. Sau khi động viên nhau hãy thử cố gắng có em bé trong năm nay thì ngay sau đó tôi liền có tin vui luôn. Bản thân chúng tôi lúc đầu cũng khá bất ngờ và có chút luống cuống, nhưng tới hiện tại lại đang chuẩn bị đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc trào dâng”.

Vợ chồng Joo Jin Mo có tin vui sau 7 năm kết hôn. Ảnh: Naver

Động thái mới đây của vợ chồng Joo Jin Mo đã nhanh chóng gây bàn tán lớn trên MXH xứ củ sâm, bởi lẽ trước đó tài tử họ Joo từng ngoại tình, “cắm sừng” bà xã.

Còn nhớ nguồn cơn của vụ bê bối này xuất phát từ 1 cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu điện thoại quy mô lớn nhắm vào hàng loạt sao Hàn hồi đầu năm 2020. Các nạn nhân bị hacker đòi tiền chuộc từ 50 triệu won (925 triệu đồng) đến 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng). Nếu không thỏa hiệp, các ngôi sao bị đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm hoặc tin nhắn riêng tư phơi bày bí mật đời tư.

Joo Jin Mo cũng là 1 trong những nạn nhân. Tuy nhiên, anh không chấp nhận thỏa hiệp giao tiền cho bọn tin tặc, thậm chí còn đăng đàn thách thức khi thông báo rằng điện thoại của anh cũng như nhiều sao hạng A khác đã bị hacker xâm nhập. Hành động này của Joo Jin Mo đã chọc tức bọn tin tặc, khiến chúng quyết định cho nổ tung 1 quả bom bê bối hạng nặng liên quan đến nam diễn viên.

Do không vòi được tiền ở chỗ Joo Jin Mo, nhóm hacker đã tung hê tổng cộng 700 tin nhắn mua dâm, lên kế hoạch mở tiệc thác loạn của tài tử này và Jang Dong Gun. Trong 12 ảnh chụp màn hình tin nhắn lan truyền trên MXH, Jang Dong Gun cùng Joo Jin Mo nhiều lần bàn bạc tìm những sao nữ trẻ đẹp, nóng bỏng để thực hiện giao dịch tình ái. Joo Jin Mo tổng cộng đã giới thiệu 8 cô gái là người mẫu, hoa hậu, MC ở showbiz Nhật Bản và Hàn Quốc bằng hình ảnh để Jang Dong Gun lựa chọn. Người trẻ nhất được Joo Jin Mo mồi chài mua dâm là nữ người mẫu môtô, DJ nổi tiếng Siena - năm đó mới 21 tuổi.

Joo Jin Mo lộ 700 tin nhắn ngoại tình sau khi kết hôn không lâu. Ảnh: Nate

Trước cơn sóng chỉ trích của công chúng và báo chí, Joo Jin Mo lên tiếng xin lỗi, nhưng lại ra sức phủ nhận cáo buộc về hành vi môi giới mại dâm. Bà xã của Joo Jin Mo chọn cách khóa trang cá nhân nhằm tránh phải đối mặt với sự soi mói từ công chúng. Công chúng ngỡ ngàng và bày tỏ sự thất vọng nặng nề bởi Joo Jin Mo được biết đến với hình tượng là người chồng đứng đắn, người diễn viên hết lòng vì sự nghiệp. Kể từ đó, anh không còn nhận được bất kỳ vai diễn nào nữa. Sau hơn 20 năm lăn lộn trong nghề, Joo Jin Mo bị công chúng quay lưng và gần như không thể trở lại showbiz.

Trải qua sóng gió đời tư, đến nay Joo Jin Mo chọn cách ở ẩn. Trong khi đó, sau khi mất hút 1 thời gian, Min Hye Yeon - vợ Joo Jin Mo đã quay trở lại mạng xã hội và liên tục chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, cho thấy cô đã tha thứ cho người bạn đời. Tới nay, cô đã hạ sinh con đầu lòng cho ông xã “lắm tài nhiều tật”.

Joo Jin Mo được vợ tha thứ sau scandal chấn động. Ảnh: Naver

Joo Jin Mo ra mắt làng giải trí vào năm 1999 với bộ phim Dance Dance. Anh hoạt động tích cực, liên tục tỏa sáng trong nhiều tác phẩm ăn khách gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh bao gồm Sắc Đẹp Ngàn Cân, Song Hoa Điếm, Thời Trang Thập Niên 70, Hoàng Hậu Ki,...

Vào năm 2019, Joo Jin Mo thông báo kết hôn với nữ bác sĩ xinh đẹp Min Hye Yeon - người mà anh đã gặp gỡ qua 1 chương trình truyền hình. Bà xã của Joo Jin Mo kém anh 10 tuổi và là bác sĩ của Bệnh viện đại học Y dược Quốc gia Seoul. Được biết, Min Hye Yeon là mỹ nhân “tài sắc vẹn toàn”, xuất thân từ gia đình danh giá, sở hữu học vấn khủng và thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình về sức khoẻ trên các nhà đài lớn như MBC, SBS.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi được công chúng ngưỡng mộ và dành những lời khen có cánh. Thế nhưng nửa năm sau khi lập gia đình, Joo Jin Mo đã lộ 700 tin nhắn ngoại tình. Dù đã được vợ tha thứ nhưng hình tượng mà anh dày công gây dựng trong mắt công chúng đã hoàn toàn sụp đổ.

Joo Jin Mo là 1 trong 2 nam chính của Hoàng Hậu Ki. Ảnh: X