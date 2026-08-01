Từ ngày 1/8, chính sách mới về khen thưởng học sinh đoạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi chính thức được áp dụng tại Quảng Ninh. Mức thưởng thông thường cao nhất là 700 triệu đồng; riêng học sinh thuộc diện ưu tiên theo quy định có thể nhận tối đa 1,05 tỷ đồng.

Cụ thể theo thông tin trên Cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh ban hành ngày 9/7, có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2031.Nghị quyết quy định chế độ thưởng cho học sinh đoạt giải và giáo viên dạy học sinh đoạt giải tại một số kỳ thi, cuộc thi; chính sách hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh; đồng thời đưa ra một số ưu đãi dành cho Trường THPT Chuyên Hạ Long trong giai đoạn từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Cổng đăng tải, học sinh đoạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi, cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế được hưởng mức thưởng tương ứng với thành tích. Trong đó, mức cao nhất ở cấp tỉnh là 3,5 triệu đồng; cấp quốc gia là 70 triệu đồng; cấp khu vực là 500 triệu đồng. Đối với cấp quốc tế, học sinh đoạt Huy chương Vàng hoặc giải Nhất được thưởng 700 triệu đồng.

Đáng chú ý, học sinh thuộc diện ưu tiên theo Nghị quyết được hưởng mức bằng 1,5 lần mức thưởng chung. Theo phần thông tin chính sách được tỉnh công bố, nhóm này gồm học sinh là người dân tộc thiểu số hoặc cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo theo quy định.

Như vậy, trường hợp thuộc diện ưu tiên và đoạt Huy chương Vàng hoặc giải Nhất tại kỳ thi quốc tế có thể được nhận:

700 triệu đồng × 1,5 = 1,05 tỷ đồng.

Con số hơn 1 tỷ đồng vì thế không phải mức thưởng chung dành cho mọi học sinh có giải quốc tế. Để được hưởng mức tối đa, học sinh phải đồng thời đạt thành tích cao nhất ở cấp quốc tế và đáp ứng điều kiện ưu tiên được quy định.

Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh cũng được thưởng

Chính sách mới không chỉ ghi nhận thành tích của học sinh. Giáo viên trực tiếp giảng dạy, ôn luyện hoặc hướng dẫn học sinh đoạt giải được thưởng bằng 50% mức thưởng của học sinh.

Bên cạnh khoản thưởng sau khi có kết quả, Quảng Ninh còn dành nguồn lực hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực, quốc tế.

Các nội dung hỗ trợ gồm kinh phí cho giáo viên thỉnh giảng, giáo viên tham gia tập huấn; tiền ăn, tiền đi lại của học sinh và những chi phí phục vụ quá trình bồi dưỡng tập trung. Đây được xem là cách đầu tư xuyên suốt, từ khâu phát hiện, đào tạo đến ghi nhận thành tích, thay vì chỉ trao thưởng sau cuộc thi.

Giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt thành tích quốc tế cao cũng được thưởng (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Theo Nghị quyết, toàn bộ kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh, bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm. Văn bản mới đồng thời thay thế Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long được hưởng nhiều ưu đãi

Một nội dung khác đáng chú ý là nhóm chính sách riêng dành cho Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Theo đó, học sinh có kết quả xuất sắc trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên được thưởng một lần 10 triệu đồng. Học sinh đang theo học tại trường cũng được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo thành tích; mức cao nhất dành cho những trường hợp được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham dự và đạt giải tại các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế.

Ảnh Trường THPT Chuyên Hạ Long

Ngoài ra, học sinh ở cách trường từ 15km trở lên được hỗ trợ tiền ăn và bố trí chỗ ở nội trú miễn phí theo quy định. Nhà trường cũng được hỗ trợ kinh phí quản lý học sinh nội trú, tổ chức hội thảo chuyên đề, kỳ thi, cuộc thi chuyên môn và thực hiện những nhiệm vụ đặc thù của trường chuyên.

