Tin vui nhất hôm nay: Trai đẹp nổi tiếng mẫu mực nhất showbiz tuyên bố lấy vợ!
Nam thần "vạn người mê" này sắp trở thành chồng người ta.
Ngày 1/11, tờ KoreaBoo đưa tin showbiz Hàn Quốc đón nhận tin vui ngay đầu tháng khi Taecyeon (2PM) thông báo sắp kết hôn. Trong tâm thư gửi đến người hâm mộ, nam ca sĩ cho biết bản thân đang rất hạnh phúc vì đã tìm được 1 nửa luôn tin tưởng, thấu hiểu và tâm đầu ý hợp khiến anh muốn gắn bó trọn đời. Do đó, Taecyeon hy vọng khán giả sẽ chúc phúc, ủng hộ cho cuộc hôn nhân và hành trình cuộc sống mới của anh. Công ty quản lý 51K của Taecyeon cũng chính thức thông báo rằng sao nam sẽ kết hôn với bạn gái lâu năm vào mùa xuân năm 2026.
Dưới đây là tâm thư thông báo sắp làm chồng người ta của Taecyeon gửi fan:
Tôi viết tâm thư này vì muốn thông báo chuyện vui của mình đến người hâm mộ đã luôn trân trọng và ủng hộ tôi.
Đã 19 năm trôi qua kể từ khi tôi ra mắt cùng 2PM, bắt đầu với chương trình Superstar Survival ở tuổi 19. Tôi có thể đi được đến ngày hôm nay đều là nhờ tất cả các bạn, những người đã luôn ủng hộ và cổ vũ tôi trên chặng đường nghệ thuật. Vì vậy, tôi thấy mình phải có trách nhiệm đích thân chia sẻ tin vui này với các bạn.
Tôi đã hứa sẽ dành trọn cuộc đời còn lại bên một người đã hiểu và tin tưởng tôi. Chúng tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhau và cùng nhau bước đi trên con đường đời.
Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã luôn ủng hộ tôi, giúp tôi có được ngày hôm nay. Tình yêu thương của các bạn có ý nghĩa to lớn với tôi đến mức tôi không biết dùng lời nào để diễn tả hết. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để cống hiến cho nghệ thuật, để không phụ lòng tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi với tư cách là một thành viên của 2PM, một diễn viên, và một Taecyeon.
Nam idol sinh năm 1988 đã công khai hẹn hò với bạn gái ngoài ngành giải trí hơn 4 năm qua. Bạn gái của mỹ nam nhóm 2PM là nhân viên văn phòng, nhỏ hơn anh vài tuổi. Tháng 2 vừa qua, bộ ảnh Taecyeon quỳ gối trao nhẫn cho bạn gái ở tháp Eiffel (Paris, Pháp) đã được 1 nhiếp ảnh gia đăng tải. Được biết, bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nói trên hồi tháng 4/2024. Tuy nhiên sau đó công ty quản lý đã phủ nhận, cho biết Taecyeon chỉ tặng quà sinh nhật cho bạn gái, chứ không phải là cầu hôn.
Taecyeon sinh năm 1988. Anh ra mắt với tư cách là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng 2PM vào năm 2008. Tại showbiz Hàn Quốc, Taecyeon có biệt danh là "Thần tượng quái vật" nhờ vẻ ngoài điển trai, nam tính và vóc dáng nổi trội. Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn lấn sân sang diễn xuất. Anh từng tham gia các phim như Dream Hight, Chị Kế Của Lọ Lem, Who Are You, Wonderful Day, Blind cameo trong bộ phim gây sốt toàn cầu XO, Kitty... Trong đó, màn thể hiện ấn tượng nhất của anh trên màn ảnh phải kể đến vai phản diện đáng sợ ở bộ phim Vincenzo (2021), đóng cùng Song Joong Ki.
Trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Taecyeon nhiều lần gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm nhờ nhan sắc nam tính cuốn hút cùng body nóng bỏng. Không chỉ vậy, anh cũng được biết đến là mỹ nam có đời tư sạch và giàu có bậc nhất Kbiz. Là một nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động, Taecyeon ước tính có trong tay khối tài sản không nhỏ. Năm 2020, truyền thông Hàn từng cho biết nam diễn viên sở hữu căn biệt thự trị giá 3,2 triệu USD (81,3 tỷ đồng) ở khu Sinsa-dong (Seoul, Hàn Quốc).