Cuối năm thường là thời điểm nhiều người bắt đầu nhìn lại hành trình tài chính của mình. Sau một năm làm việc, tiết kiệm và nỗ lực cải thiện thu nhập, ai cũng mong có thêm một khoản tiền thưởng, một dự án thuận lợi hoặc ít nhất là nguồn tài chính ổn định hơn để chuẩn bị đón năm mới.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, giai đoạn cuối năm 2026 có thể mang đến những chuyển biến đáng mong chờ cho 4 con giáp gồm Sửu, Tỵ, Dậu và Tuất. Điểm chung của những con giáp này là cơ hội tài lộc không nhất thiết đến từ may mắn ngẫu nhiên mà phần lớn gắn với thành quả tích lũy, kinh nghiệm làm việc và những mối quan hệ đã xây dựng từ trước.

Đáng chú ý, ngoài nguồn thu nhập thường xuyên, cả 4 con giáp còn được dự báo có khả năng đón thêm những khoản tiền ngoài kế hoạch.

1. Tuổi Sửu: Công sức cả năm bắt đầu được đền đáp, dễ có thêm tiền thưởng và khoản thu bất ngờ

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với tính cách chăm chỉ, kiên trì và có trách nhiệm. Trong công việc, họ thường lựa chọn cách tiến từng bước chắc chắn thay vì mạo hiểm tìm kiếm thành công nhanh chóng. Chính vì vậy, thành quả tài chính của tuổi Sửu đôi khi đến chậm nhưng có xu hướng gắn liền với những nỗ lực bền bỉ.

Những tháng trước đó, không ít người tuổi Sửu có thể cảm thấy áp lực khi thu nhập chưa tăng như kỳ vọng, trong khi các khoản chi tiêu gia đình liên tục phát sinh. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm 2026 được dự báo là thời điểm công sức của họ bắt đầu mang lại kết quả rõ ràng hơn.

Về công việc, tuổi Sửu có cơ hội nhận được tiền thưởng hiệu suất, hoa hồng hoặc khoản thanh toán từ những dự án đã hoàn thành. Những người làm trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý, kinh doanh hoặc bán hàng có thể nhận được sự ghi nhận từ cấp trên và đối tác nhờ quá trình làm việc ổn định.

Đặc biệt, lộc tài chính bất ngờ của tuổi Sửu có thể xuất phát từ chính những mối quan hệ cũ. Một khách hàng lâu năm quay lại đặt hàng, người quen giới thiệu công việc mới hoặc một dự án từng tạm dừng bất ngờ được khởi động lại đều có khả năng mang đến nguồn thu ngoài dự tính.

Với những người đang kinh doanh nhỏ hoặc có nghề tay trái, đây cũng được xem là thời điểm thuận lợi để tận dụng kỹ năng sẵn có nhằm gia tăng thu nhập.

Dù vậy, tuổi Sửu không nên vì có thêm tiền mà vội vàng mở rộng chi tiêu. Một phần khoản thưởng cuối năm nên được chuyển vào quỹ tiết kiệm, quỹ dự phòng hoặc dành cho những mục tiêu tài chính quan trọng của gia đình.

Điểm sáng tài lộc: Tiền thưởng công việc, thanh toán dự án, khách hàng cũ và thu nhập từ nghề tay trái.

2. Tuổi Tỵ: Nhạy bén nắm bắt cơ hội, có thể xuất hiện nguồn thu mới trước khi bước sang năm 2027

Nếu tuổi Sửu được đánh giá cao bởi sự kiên trì thì tuổi Tỵ lại nổi bật nhờ khả năng quan sát, phân tích và nhận diện cơ hội.

Người tuổi Tỵ thường không hành động vội vàng trước những lời mời hợp tác hoặc đầu tư. Họ có xu hướng tìm hiểu kỹ thông tin, cân nhắc lợi ích và chờ đợi thời điểm phù hợp. Nhờ vậy, những kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy trong thời gian trước có thể phát huy giá trị vào giai đoạn cuối năm.

Theo dự báo tử vi, từ nay đến hết năm 2026, tuổi Tỵ có khả năng đón nhận những thay đổi tích cực liên quan đến công việc và thu nhập.

Một số người có thể hoàn thành dự án quan trọng, nhận thêm tiền thưởng hoặc được giao nhiệm vụ mới với chế độ đãi ngộ tốt hơn. Những người hoạt động trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, dịch vụ chuyên môn hoặc kinh doanh được kỳ vọng có thêm cơ hội phát huy năng lực cá nhân.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khả năng xuất hiện nguồn thu ngoài công việc chính.

Đó có thể là một lời mời hợp tác từ người quen cũ, một khách hàng giới thiệu đơn hàng mới hoặc cơ hội nhận thêm dự án nhờ kỹ năng chuyên môn. Với những người đã có kế hoạch kinh doanh riêng nhưng chưa triển khai, cuối năm cũng có thể là thời điểm thích hợp để đánh giá lại thị trường và thử nghiệm ở quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, có cơ hội kiếm tiền không đồng nghĩa với việc mọi khoản đầu tư đều mang lại lợi nhuận. Người tuổi Tỵ nên giữ sự thận trọng vốn có, đặc biệt trước những lời mời góp vốn hứa hẹn mức sinh lời cao bất thường.

Nếu biết lựa chọn cơ hội phù hợp, tập trung vào lĩnh vực am hiểu và quản lý tốt dòng tiền, tuổi Tỵ có thể tạo nền tảng tài chính thuận lợi hơn khi bước sang năm 2027.

Điểm sáng tài lộc: Dự án mới, hợp tác kinh doanh, thu nhập từ chuyên môn và cơ hội do người quen giới thiệu.

3. Tuổi Dậu: Tài lộc khởi sắc nhờ công việc, dễ có thêm đơn hàng và nguồn thu phụ

Người tuổi Dậu thường được nhận xét là nhanh nhạy, thực tế và có khả năng tổ chức công việc tốt. Khi đã xác định mục tiêu, họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để cải thiện hiệu suất và tìm kiếm kết quả rõ ràng.

Trong năm 2026, một số người tuổi Dậu có thể đã nỗ lực mở rộng kinh doanh, tăng doanh số hoặc tìm thêm công việc ngoài giờ nhưng chưa đạt được mức thu nhập như mong muốn.

Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm được dự báo sẽ mang đến những tín hiệu đáng khích lệ.

Đối với người làm công ăn lương, đây là thời điểm có thể nhận được phần thưởng tương xứng với thành tích đã đạt được. Tiền thưởng, hoa hồng bán hàng hoặc khoản thu nhập bổ sung từ công việc có khả năng trở thành điểm sáng tài chính của tuổi Dậu.

Trong khi đó, những người đang kinh doanh hoặc làm dịch vụ có thể hưởng lợi từ nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ tăng lên vào dịp cuối năm.

Không chỉ có nguồn thu chính, tuổi Dậu còn được dự báo dễ gặp cơ hội kiếm thêm tiền nhờ mạng lưới quan hệ xã hội. Đồng nghiệp cũ có thể giới thiệu dự án, khách hàng quen tiếp tục đặt hàng hoặc đối tác chủ động đề xuất hợp tác mới.

Đối với những người có kỹ năng chuyên môn, nhận thêm công việc tự do cũng là một hướng có thể cân nhắc.

Điều đáng nói là nguồn thu phụ ban đầu tuy không quá lớn nhưng nếu được duy trì ổn định, hoàn toàn có thể trở thành khoản tích lũy đáng kể trong dài hạn.

Dẫu vậy, tuổi Dậu nên chú ý kiểm soát chi tiêu khi thu nhập cải thiện. Cuối năm là thời điểm nhiều chương trình mua sắm, khuyến mại xuất hiện, rất dễ khiến tiền thưởng vừa nhận đã nhanh chóng được sử dụng hết.

Thay vì mua sắm theo cảm hứng, việc dành một phần thu nhập bổ sung cho tiết kiệm và kế hoạch năm mới sẽ giúp tuổi Dậu giữ được thành quả tài chính tốt hơn.

Điểm sáng tài lộc: Hoa hồng, doanh số kinh doanh, đơn hàng mới và nguồn thu từ công việc phụ.

4. Tuổi Tuất: Quý nhân hỗ trợ, dễ nhận khoản tiền chờ đợi từ lâu

Trong số 4 con giáp được dự báo có tài lộc khởi sắc cuối năm 2026, tuổi Tuất gây chú ý bởi những cơ hội liên quan đến các mối quan hệ và sự tin tưởng được xây dựng trong thời gian dài.

Người tuổi Tuất thường sống chân thành, coi trọng chữ tín và có trách nhiệm trong công việc. Họ không nhất thiết là người giỏi quảng bá bản thân nhưng lại dễ tạo được thiện cảm nhờ thái độ làm việc nghiêm túc.

Chính những phẩm chất này có thể trở thành lợi thế quan trọng trong giai đoạn cuối năm.

Theo quan niệm tử vi, tuổi Tuất có khả năng nhận được sự ghi nhận từ cấp trên, đối tác hoặc khách hàng. Những dự án từng triển khai có thể bước vào giai đoạn hoàn tất, mang lại tiền thưởng, hoa hồng hoặc khoản thanh toán đã chờ đợi từ trước.

Đáng chú ý, một số người tuổi Tuất còn được dự báo có cơ hội đón tài lộc bất ngờ từ những mối quan hệ tưởng chừng đã ít liên lạc.

Một người bạn cũ giới thiệu khách hàng, đối tác trước đây quay lại hợp tác hoặc khoản công nợ được thanh toán đúng dịp cuối năm đều có thể giúp tình hình tài chính trở nên nhẹ nhàng hơn.

Với những người đang kinh doanh, uy tín cá nhân và chất lượng dịch vụ có thể giúp họ tiếp tục nhận thêm đơn hàng mà không cần bỏ quá nhiều chi phí để tìm kiếm khách hàng mới.

Tuy nhiên, lời khuyên dành cho tuổi Tuất là không nên quá dễ dàng cho vay tiền hoặc tham gia góp vốn chỉ vì nể nang các mối quan hệ thân thiết.

Sau một năm làm việc vất vả, việc chủ động giữ lại một khoản tiết kiệm, xây dựng quỹ dự phòng và chuẩn bị ngân sách cho năm mới sẽ mang lại cảm giác an tâm lâu dài hơn.

Điểm sáng tài lộc: Quý nhân giới thiệu cơ hội, tiền thưởng, thanh toán công nợ và hợp tác với đối tác cũ.

Cuối năm 2026: Có lộc là một chuyện, giữ được tiền mới là điều quan trọng

Điểm chung trong dự báo tài chính của 4 con giáp Sửu, Tỵ, Dậu và Tuất là những cơ hội kiếm tiền đều ít nhiều liên quan đến quá trình tích lũy trước đó. Người chăm chỉ có thể nhận được phần thưởng, người có kinh nghiệm dễ tìm thấy dự án phù hợp, còn người xây dựng được uy tín có thể đón thêm cơ hội từ các mối quan hệ lâu năm.

Dù thuộc con giáp nào, những tháng cuối năm vẫn là thời điểm thích hợp để rà soát tài chính cá nhân, thu hồi các khoản công nợ, tổng kết nguồn thu và lên kế hoạch tiết kiệm cho năm mới.

Một khoản tiền thưởng, một hợp đồng mới hay nguồn thu nhập phụ có thể mang đến niềm vui trước thềm năm 2027. Nhưng điều giúp cuộc sống tài chính thực sự ổn định vẫn là khả năng quản lý chi tiêu và sử dụng đồng tiền hợp lý.

Thông tin tử vi mang tính tham khảo, chiêm nghiệm theo quan niệm dân gian, không phải căn cứ để đưa ra quyết định đầu tư hay dự đoán chắc chắn về thu nhập cá nhân.