Cuộc sống của chồng cũ Hằng Du Mục - Tôn Bằng vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Sau khi vợ cũ bị bắt khởi tố, bắt tạm giam thì Tôn Bằng vẫn livestream bán hàng, chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội. Đặc biệt gây chú ý khi công khai bạn gái người Việt Nam.

Tôn bằng thông báo tin vui trên sóng livestream, chuyện người yêu mang thai.

Cả hai thoải mái gọi vợ chồng, lên livetsream bán hàng, trò chuyện hay những clip bắt trend đời thường. Trên sóng livestream mới đây, Tôn Bằng gây bất ngờ khi thông báo bạn gái mang thai. "Con trai hay con gái đều được, nhưng tôi hy vọng là một cô con gái, nếu là một cô con gái thì tốt quá, mơ ước có được một cô con gái", Tôn Bằng nói trên sóng livestream.

Cũng trên sóng livetstream này, Tôn Bằng cho biết sang năm 2026 sẽ sang Việt Nam để tổ chức đám cưới, mong muốn nhóc tỳ cũng sẽ được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cha mẹ.

Anh còn cho biết thêm rằng tất cả số tiền hiện tại đều dành cho vợ, khen cô là người lương thiện. Tôn Bằng còn nói thêm sau khi kết hôn sẽ đối xử tốt với vợ. "Chúng tôi quen nhau cũng là duyên phận, cô ấy còn trẻ nhưng đã chọn tôi. Tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng cô ấy, điều này là hiển nhiên. Tốt hay không, điều này chắc chắn cô ấy cũng biết", Tôn Bằng chia sẻ.

Trước đó, bạn gái Tôn Bằng cũng nhiều lần vướng tin đồn mang thai, bị netizen soi lộ dấu hiệu, song cả hai giữ im lặng.

Trước đó, dưới clip của cặp đôi này có nhiều bình luận đặt nghi vấn Thanh Thảo có bầu, như mũi nợ, ăn đồ chua, thường xuyên mặc đồ rộng...

Được biết, nửa kia của Tôn Bằng là Nguyễn Thanh Thảo (SN 2007, quê quán Yên Bái cũ). Cô gái này kém Tôn Bằng 26 tuổi, từng có thời điểm được nhiều người quan tâm khi úp mở xuất hiện chung.

Từ khoảng đầu tháng 8, Thanh Thảo cũng dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ về mối quan hệ của mình.

Trên trang cá nhân của mình, Thanh Thảo thường đăng tải các hình ảnh đi du lịch tại các tỉnh, thành ở Trung Quốc. Cô cũng “flex” một số đoạn clip khoe góc nghiêng của bạn trai, ngồi trong xe ô tô, được Tôn Bằng nấu đồ ăn cho,... và thể hiện sự hạnh phúc.

Trên trang TikTok cá nhân, cặp đôi cũng thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc, Tôn Bằng đưa vợ đi du lịch, còn về Việt Nam ra mắt gia đình cô.

Hiện tại, thông tin vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Nguồn: tonbang889