Thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre vừa chính thức công bố nghệ sĩ Joshua, thành viên nhóm nhạc SEVENTEEN, là Bạn thân Thương hiệu mới thông qua loạt phim phỏng vấn mang tên "The Hour Before".

Đây là sự kết hợp nối dài danh sách những gương mặt tiêu biểu của nhà chế tác đồng hồ hàng đầu thế giới, bên cạnh Lenny Kravitz, Dịch Dương Thiên Tỉ và Anya Taylor-Joy.

"The Hour Before" là dự án phim phỏng vấn thân mật được Jaeger-LeCoultre thực hiện riêng cho Joshua, ghi lại những gì diễn ra trước khi người nghệ sĩ bước ra dưới ánh hào quang. Thông qua hình thức đối thoại giấu mặt, loạt phim khai thác khoảng lặng thầm lặng và đầy tập trung của quá trình chuẩn bị, vốn là phần ít được nhìn thấy nhất trong hành trình của bất kỳ người biểu diễn nào.

Đặc biệt, Joshua còn được ghi lại cảnh trực tiếp tham gia vào quá trình lắp ráp vỏ đồng hồ Reverso tại xưởng sản xuất Jaeger-LeCoultre, tạo nên mối liên hệ trực quan giữa đôi tay người thợ và đôi tay người nghệ sĩ, cùng hướng đến sự tinh xác trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Trong SEVENTEEN, nhóm nhạc nổi tiếng với mô hình tự sản xuất âm nhạc hiếm có tại Hàn Quốc, Joshua được đánh giá cao không chỉ vì tài năng mà còn vì vai trò kết nối, giữ hòa khí ổn định giữa các thành viên. Phong thái điềm đạm, nhất quán của anh bộc lộ rõ từ những năm tháng thực tập cho đến khi đứng trên các sân khấu toàn cầu. Gần đây nhất, anh góp mặt tại Quả cầu vàng lần thứ 83 và Super Bowl LX năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế quốc tế của mình.

Chính sự kiên trì và tinh thần làm việc có kỷ luật đó đã thu hút sự chú ý của Jaeger-LeCoultre. Tại xưởng chế tác ở Vallée de Joux, mọi linh kiện và công đoạn hiệu chỉnh bộ máy đồng hồ đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối từ người thợ, không khác gì quá trình một nghệ sĩ mài giũa bản thân qua từng buổi tập.

Sự lựa chọn đồng hồ Reverso trong dự án này cũng không phải ngẫu nhiên. Mẫu đồng hồ biểu tượng với thiết kế gọn gàng, thanh thoát và khả năng lật mặt độc đáo có điểm tương đồng rõ nét với phong cách cá nhân tối giản nhưng linh hoạt của Joshua, người luôn biết cách thích ứng mà không đánh mất bản sắc riêng.

Giám đốc Điều hành Jérôme Lambert khẳng định sự chân thành và lòng tận tụy của Joshua hoàn toàn phù hợp với những giá trị cốt lõi mà Jaeger-LeCoultre theo đuổi. Việc hợp tác này tiếp tục khẳng định hướng đi của nhà chế tác trong việc tìm đến những cá nhân mang phong thái nguyên bản và thực sự trân trọng nghề thủ công truyền thống.

PV