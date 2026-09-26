Tin vui cho người đang tính chuyện mua nhà: 3 con giáp mở vận an cư từ tháng 8 sang tháng 9 âm

Mua được một căn nhà chưa bao giờ chỉ phụ thuộc vào việc “gặp đúng thời điểm”. Đằng sau một quyết định an cư thường là nhiều năm tích lũy, cân đối thu nhập, tìm kiếm bất động sản phù hợp và cả sự đồng thuận giữa các thành viên trong gia đình.

Tuy vậy, xét theo góc nhìn tử vi phương Đông, từng giai đoạn trong năm lại có những con giáp dễ gặp thuận lợi hơn về dòng tiền, quý nhân hoặc các việc liên quan đến điền trạch. Từ tháng 8 sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp dưới đây được xem là có tín hiệu khá sáng. Người đang có kế hoạch mua nhà, sửa nhà hoặc chuyển nơi ở có thể tham khảo để chủ động hơn trong kế hoạch của mình.

Tuổi Tỵ: Tài chính ổn định hơn, chuyện nhà cửa dễ tìm được điểm cân bằng

Với người tuổi Tỵ, khoảng thời gian cuối tháng 8 âm lịch có thể là lúc nhiều áp lực tài chính bắt đầu được tháo gỡ. Một khoản tiền chậm về trước đó, thu nhập phụ hoặc kết quả từ công việc kéo dài nhiều tháng có khả năng mang lại cảm giác “dễ thở” hơn.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng cân đối tài chính. Nếu trước đây người tuổi Tỵ thường đứng trước hai lựa chọn khó khăn, chẳng hạn căn nhà phù hợp nhưng vượt ngân sách, hoặc căn vừa túi tiền nhưng vị trí chưa ưng ý, thì sang tháng 9 âm lịch, cơ hội tìm được phương án dung hòa có thể rõ hơn.

Một số người cũng có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, đối tác hoặc người có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà đất. Đây không nhất thiết phải là hỗ trợ tiền bạc. Đôi khi, một lời giới thiệu đúng lúc, một căn nhà được bán với mức giá hợp lý hoặc một người am hiểu pháp lý giúp kiểm tra hồ sơ cũng có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí.

Tuy nhiên, thuận lợi không đồng nghĩa với việc nên mua bằng mọi giá. Với tuổi Tỵ, bài toán quan trọng nhất vẫn là tỷ lệ vay. Nếu khoản trả nợ hàng tháng khiến ngân sách gia đình quá căng, việc chờ thêm vài tháng vẫn có thể là lựa chọn an toàn hơn.

Tuổi Dậu: Có cơ hội chốt được căn nhà phù hợp sau thời gian dài tìm kiếm

Người tuổi Dậu có thể bước vào giai đoạn khá đáng chú ý về điền trạch từ cuối tháng 8 âm sang tháng 9 âm lịch.

Những người đã tìm nhà trong thời gian dài nhưng liên tục gặp cảnh “ưng nhà thì giá cao, vừa giá thì không thích” có thể bắt đầu gặp được lựa chọn hợp lý hơn. Đặc biệt, vận trình của tuổi Dậu trong giai đoạn này thiên về sự rõ ràng: dễ xác định được nhu cầu thật sự và bớt bị cuốn theo những tiêu chuẩn không quá cần thiết.

Đây là một lợi thế lớn khi mua nhà.

Nhiều người trì hoãn việc an cư không hẳn vì thiếu tiền mà vì muốn căn nhà phải đồng thời đáp ứng quá nhiều điều kiện: rộng, đẹp, gần trung tâm, tiện đi làm, gần trường học và vẫn phải trong ngân sách. Khi biết đâu là 3 tiêu chí quan trọng nhất, quyết định thường trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Về tài chính, người tuổi Dậu cũng có khả năng bước vào thời điểm tích lũy tốt hơn. Một số khoản chi lớn giảm xuống, thu nhập ổn định hơn hoặc kế hoạch tiết kiệm trước đó bắt đầu phát huy hiệu quả.

Nếu đang chuẩn bị mua nhà, đây là lúc nên rà lại toàn bộ con số: tiền mặt hiện có, quỹ dự phòng sau khi mua nhà, khả năng trả nợ trong 3–5 năm tới và chi phí phát sinh sau khi nhận nhà. Một thương vụ an cư tốt không phải căn nhà đắt nhất có thể mua, mà là căn nhà vẫn giúp gia đình sống thoải mái sau khi mua.

Tuổi Hợi: Quý nhân và cơ hội tài chính cùng xuất hiện, vận an cư sáng hơn

Trong 3 con giáp, tuổi Hợi là nhóm có tín hiệu khá rõ về sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Từ cuối tháng 8 sang tháng 9 âm lịch, người tuổi Hợi có thể gặp người mang tới thông tin quan trọng liên quan đến nhà cửa: một bất động sản phù hợp, cơ hội chuyển nhượng tốt hoặc phương án tài chính trước đây chưa từng nghĩ đến.

Những người đang tính đổi từ thuê sang mua, chuyển từ căn nhỏ sang căn rộng hơn hoặc mua nhà cho bố mẹ cũng có thể bắt đầu thấy kế hoạch khả thi hơn.

Đặc biệt, người tuổi Hợi nên chú ý đến những cơ hội xuất hiện thông qua các mối quan hệ quen biết. Đôi khi căn nhà phù hợp không đến từ việc tìm kiếm hàng trăm tin đăng, mà từ một lời giới thiệu của đồng nghiệp, họ hàng hoặc bạn bè.

Dù vậy, đây cũng là giai đoạn cần tránh tâm lý “sợ mất cơ hội”. Bất động sản là tài sản có giá trị lớn, vì vậy mọi quyết định vẫn cần kiểm tra kỹ pháp lý, quy hoạch, chất lượng công trình và khả năng tài chính dài hạn.

Nếu một giao dịch liên tục thúc ép phải đặt cọc ngay, cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc mức giá thấp bất thường, tuổi Hợi càng nên thận trọng.

Vận an cư tốt nhất vẫn bắt đầu từ một nền tài chính đủ chắc

Tử vi có thể mang đến một góc nhìn thú vị về thời điểm, nhưng với chuyện mua nhà, thứ quyết định cảm giác an toàn sau cùng vẫn là tài chính.

Trước khi xuống tiền, có 3 con số mà bất kỳ ai cũng nên tính thật kỹ: số tiền tự có sau khi trừ quỹ dự phòng, số tiền phải trả hàng tháng nếu vay và tổng chi phí phát sinh trong năm đầu tiên sau khi nhận nhà.

Đặc biệt, đừng dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào khoản trả trước. Sau khi mua nhà vẫn còn rất nhiều chi phí như nội thất, sửa chữa, phí quản lý, thuế phí, chuyển nhà và các khoản chi đột xuất khác.

Với tuổi Tỵ, Dậu và Hợi, khoảng thời gian từ tháng 8 sang tháng 9 âm lịch có thể được xem là giai đoạn thuận lợi hơn để thúc đẩy những kế hoạch an cư đã chuẩn bị từ trước. Nhưng “vận tốt” đáng giá nhất vẫn là khi cơ hội xuất hiện đúng lúc bản thân đã đủ tiền, đủ thông tin và đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định.

Bởi suy cho cùng, mua được nhà là một tin vui. Nhưng mua được căn nhà mà sau đó tài chính vẫn nhẹ nhõm mới thực sự là một cuộc an cư trọn vẹn.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm