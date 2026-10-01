Tin vui cho người đang muốn giảm chi tiêu: Chỉ cần cắt 3 khoản này, mỗi tháng có thể dư thêm một khoản đáng kể

Nếu đang muốn giảm chi tiêu mà không khiến cuộc sống trở nên quá kham khổ, hãy thử kiểm tra 3 nhóm khoản dưới đây. Chỉ cần điều chỉnh vừa phải, một gia đình hoàn toàn có thể giữ lại thêm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi tháng.

1. Cắt những khoản đăng ký định kỳ nhưng ít sử dụng

Đây là kiểu chi phí rất dễ bị bỏ quên vì số tiền mỗi lần không quá lớn.

Một ứng dụng nghe nhạc vài chục nghìn đồng, một nền tảng xem phim hơn 100.000 đồng, gói lưu trữ dữ liệu, ứng dụng học tập, phần mềm chỉnh ảnh, tài khoản tập luyện… Mỗi khoản riêng lẻ có vẻ không đáng kể, nhưng khi cộng lại, con số có thể lên tới vài trăm nghìn hoặc hơn 1 triệu đồng mỗi tháng.

Đáng nói là nhiều người vẫn trả tiền cho những dịch vụ mình chỉ sử dụng một, hai lần trong tháng.

Hãy mở lịch sử giao dịch ngân hàng trong 2-3 tháng gần nhất và khoanh lại tất cả những khoản bị trừ tự động. Với mỗi khoản, hãy tự hỏi: “Trong 30 ngày qua mình đã sử dụng dịch vụ này bao nhiêu lần?”.

Nếu câu trả lời là gần như không dùng, việc hủy đăng ký gần như không làm giảm chất lượng sống.

Ví dụ, một gia đình đang cùng lúc trả 3 nền tảng giải trí, 2 gói ứng dụng và một dịch vụ lưu trữ ít sử dụng với tổng chi khoảng 700.000 đồng/tháng. Chỉ cần giữ lại những dịch vụ dùng thường xuyên và cắt một nửa, mỗi năm đã có thể giữ lại hơn 4 triệu đồng.

Điểm quan trọng ở đây không phải cắt sạch mọi tiện ích, mà là không trả tiền cho thứ mình không dùng.

2. Cắt mua sắm tiện tay và những món “giá không đáng bao nhiêu”

Một trong những bẫy chi tiêu phổ biến nhất không nằm ở món hàng vài triệu đồng mà là hàng loạt món giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Một cốc đồ uống đặt qua ứng dụng, một món đồ gia dụng đang giảm giá, vài món phụ kiện, một đơn hàng vì “đang được miễn phí vận chuyển”… đều tạo cảm giác không đáng kể.

Nhưng nếu mỗi ngày chi thêm 100.000 đồng cho những khoản ngoài kế hoạch, một tháng đã là khoảng 3 triệu đồng.

Không nhất thiết phải cấm bản thân mua sắm. Cách đơn giản hơn là đặt ra một khoảng chờ.

Với món đồ không thực sự cần thiết, hãy để trong giỏ hàng ít nhất 24-48 giờ. Sau khoảng thời gian đó, nếu vẫn thấy cần thì mua. Rất nhiều trường hợp, cảm giác muốn sở hữu món đồ sẽ tự biến mất.

Bạn cũng có thể đặt một ngân sách cố định cho những khoản “mua cho vui”. Chẳng hạn, mỗi tháng cho phép mình sử dụng 1 triệu đồng để mua quần áo, đồ gia dụng nhỏ hoặc ăn uống ngoài kế hoạch. Khi đã dùng hết khoản này thì dừng.

Cách này hiệu quả hơn việc tự nhủ “tháng này không được mua gì”, bởi cấm đoán quá mức rất dễ dẫn đến một đợt mua sắm bù vào tháng sau.

3. Cắt phần chi phí phát sinh vì thiếu kế hoạch

Đây có thể là khoản lớn nhất nhưng lại ít người nhận ra.

Không chuẩn bị bữa sáng nên gọi đồ ăn. Quên mang nước nên mua ngoài. Không lên thực đơn nên mua thực phẩm dư rồi bỏ đi. Đợi đến sát ngày mới đặt vé, đặt phòng nên phải trả giá cao hơn. Quên thanh toán đúng hạn nên phát sinh phí.

Những khoản này không xuất hiện dưới tên “lãng phí”, nhưng bản chất đều là tiền phải trả thêm vì thiếu chuẩn bị.

Ví dụ, một người đặt đồ ăn trưa 15 ngày/tháng với chi phí trung bình 80.000 đồng mỗi bữa sẽ tốn khoảng 1,2 triệu đồng. Nếu chuẩn bị đồ ăn từ nhà 2-3 ngày mỗi tuần, số tiền tiết kiệm có thể lên tới vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Hay với một gia đình thường mua thực phẩm theo cảm hứng, chỉ cần giảm khoảng 200.000 đồng tiền đồ ăn bỏ thừa mỗi tuần, một tháng đã giữ lại gần 800.000 đồng.

Không cần lập kế hoạch tài chính quá phức tạp. Chỉ cần dành khoảng 15 phút cuối tuần để dự kiến các bữa ăn, việc di chuyển và những khoản chi lớn của tuần tiếp theo cũng có thể giúp hạn chế rất nhiều khoản phát sinh.

Giảm chi tiêu không nhất thiết đồng nghĩa với sống thiếu thốn

Có một sai lầm khá phổ biến khi tiết kiệm: cắt những khoản khiến bản thân cảm thấy dễ chịu trước tiên.

Có người ngừng hoàn toàn việc gặp bạn bè, không mua bất cứ món đồ nào cho mình, thậm chí giảm cả những khoản liên quan đến sức khỏe. Trong khi đó, những khoản đăng ký không dùng, mua sắm tiện tay hay thực phẩm bị bỏ thừa vẫn tiếp tục tồn tại.

Cách tiết kiệm bền vững hơn là làm ngược lại: giữ những khoản thực sự mang lại giá trị, đồng thời cắt những khoản chi không tạo ra nhiều khác biệt cho cuộc sống.

Giả sử mỗi tháng bạn giảm được 400.000 đồng tiền dịch vụ đăng ký, 1 triệu đồng tiền mua sắm ngoài kế hoạch và 600.000 đồng tiền chi phí phát sinh vì thiếu chuẩn bị, tổng cộng đã là 2 triệu đồng.

Một tháng có thể chưa thấy quá lớn. Nhưng sau một năm, con số là 24 triệu đồng.

Khoản tiền đó có thể trở thành quỹ dự phòng, tiền trả nợ, khoản đầu tư hoặc đơn giản là một khoảng đệm giúp gia đình bớt căng thẳng khi có việc bất ngờ.

Vì vậy, nếu đang muốn giảm chi tiêu, chưa cần bắt đầu bằng những kế hoạch quá khắt khe. Hãy nhìn lại 3 khoản: dịch vụ ít dùng, mua sắm tiện tay và chi phí phát sinh vì thiếu kế hoạch.

Đôi khi, tiết kiệm không phải là cố sống với ít tiền hơn, mà là ngừng để tiền chảy vào những thứ mình thực sự không cần.